«Мы должны освистать его». Как Медведев выдерживает американскую травлю?

Лето закончилось, а сказочная история Даниила Медведева продолжается. На каждом турнире «Большого шлема» есть персонажи, которых пресса выводит под софиты, пока большие парни без лишнего шума идут к решающим стадиям. К середине второй недели они незаметно покидают сцену, уступая место главным звёздам.

Медведеву удалось нарушить законы жанра. 23-летний россиянин в середине турнира снискал славу плохого парня. Он обидел болбоя, показал зрителям средний палец и показательно кайфовал от оглушительного свиста в свой адрес. Когда же дело дошло до самой игры и разборки за титул, Даниил показал, что и здесь он невероятно хорош.



Как только этот парень выдерживает колоссальное давление?

Медведев – в полуфинале US Open! И заставил американцев наконец-то замолчать «Спасибо, ребята. Извините, если что» — сказал Даниил болельщикам. 9 лет российские мужчины не были в полуфинале турнира «Большого шлема».

«Медведев бросил роль плохого парня»

Перед четвертьфиналом US Open со швейцарцем Станисласом Вавринкой были опасения, что главное оружие Медведева на этот раз может сработать против него. «Он должен быть осторожным. Тяжело, когда весь стадион Артура Эша против тебя. Он воспользовался негативной энергией, прошёл через трудные моменты. Теперь надо вернуться к нормальной жизни. Он кажется плохим парнем, но это не так», — сказала перед матчем известная словацкая теннисистка Даниэла Гантухова.



Неизвестно, успел ли Даниил прочитать слова Даниэлы, но вёл он себя в полном соответствии с её напутствием.



«Даниил Медведев отступил от своей заслуженной роли плохого парня ради результата. В матче с Вавринкой он не вступал в конфликт с публикой, а после победы выступил с примирительной речью. Его поведение отличалось от предыдущих двух поединков. У Медведева очень профессиональная команда, они посоветовали ему уйти от театральности», — пишет Forbes.

«Он переступил черту». Русскому немцу не даёт покоя слава Медведева? Даниила Медведева осудил тот, кто плевался в болельщиков. Неужели Зверев ревнует к новой звезде из России?

«Медведев мог сняться в любой момент»

Психологический ход сработал. Атмосфера на матче с Вавринкой не была такой наэлектризованной, как во встречах с Лопесом или Кёпфнером. Тем не менее, зрители встретили появление Даниила на корте оглушительным свистом и в первом сете радовались каждой его ошибке.



«Я наблюдал интересную сцену на автобусной остановке в Манхэттене. Пара изучала расписание игрового дня. Жена сказала: «О, сегодня играет Медведев», а муж ответил: «Поехали, мы должны его освистать», — пишет авторитетный теннисный обозреватель Стив Тиньор.



Наверняка этот же болельщик, освиставший Медведева перед началом игры, в конце аплодировал ему вместе со всем стадионом. Даниил заслужил уважение публики не только извинениями, но и волей к победе. Столько, сколько Медведев, в последние недели не играет никто.

«Медведеву очень тяжело физически, в прошлых матчах у него были судороги, а в первом сете четвертьфинала он потянул мышцу. Казалось, что он в любой момент может сняться, особенно если бы проиграл первый сет. Но он выиграл и получил мощнейший импульс», — пишет CNN.

«Я заплачу за всех». Зачем Медведев продолжает провоцировать американцев? Публика опять освистывала Даниила, а он снова победил им назло. И впервые в карьере стал четвертьфиналистом турнира «Большого шлема».

«Победы под саундтрек свиста»

Британская Guardian тоже преподносит россиянина не как злодея, а как волевого спортсмена, совершившего подвиг.



«Дуэт Медведева и толпы стал популярным в Нью-Йорке, но часто замалчивается причина, по которой Даниил всё это делал. За пять недель он выиграл 20 из 22 матчей, и ему просто необходима была энергия. Он выходит на матчи в тейпах, плечо болит, ноги болят. Он принимает столько обезболивающих, сколько можно. Медведев продолжает побеждать под саундтрек издевок и свиста», — пишет издание.

«Дерзкий и настоящий». Медведев поиздевался над американцами и стал героем Новую русскую звезду сравнивают с Жозе Моуринью и называют гением. И только фанаты Серены снова чем-то недовольны.

«Медведев играет как чувак в парке»

Многие СМИ отмечают, что Медведев ошеломил Вавринку своими укороченными и полностью сломал его план на матч. «Медведев играет как чувак в моём парке, который начал играть в теннис в 24 года, и теперь побеждает всех, используя школьный опыт пинг-понга. Только он проделывает это на «Большом шлеме», — удивляется журналист New York Times Курт Стритер.

Перед матчем с Вавринкой многие СМИ поспешили анонсировать полуфинал Медведев – Федерер, в котором образец поведения на корте и за его пределами встретится с плохим парнем. Просто битва добра и зла! Но этой концепции не суждено было воплотиться в жизнь. Во-первых, Медведев сбросил с себя маску злодея, а, во-вторых, Федерер уступил Димитрову.



И теперь западные издания в один голос называют Даниила волшебников и требуют нового сеанса чудес. В полуфинале US Open.