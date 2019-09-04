«Федя испугался Медведя». Что пишут про историческое достижение Медведева

Ну а как не испугаться «Русского танка»? Вот все лидеры и расчищают ему дорогу к титулу.

Мы собрали лучшие комментарии читателей к историческому успеху Даниила Медведева на US Open — победе над Стэном Вавринкой и выходу в полуфинал турнира «Большого шлема».

concisence

Усталость, болячки, зрители, дебют в топ-5, попадание на итоговый, успеха на US Open Series – всё давит на Медведева, но он в полуфинале, и это уже успех. Здоровья и удачи, есть шансы идти дальше.

endspiell

Даниил как русский танк. Ему пытаются подкладывать мины, но он прёт и прёт.



baricupati

Матч очень странный, Медведев по три двойных подряд, Стэн кучу ударов сорвал, нелогичный вообще. В любом случае круто будет посмотреть на игру с Федей, хороший четвёртый мастер-класс за карьеру!!!



prutik

Вот сегодня впечатления от Медведева самые положительные – как от игры, так и от поведения!



registrar

Даня… Даня… Я не могу поверить. Тахикардия и слёзы. И любовь.



deviant1

Медведев – уже герой! Он воплощение того, за что любят спорт. Сражается каждый матч, не сдаётся, через боль, через травмы, вопреки болельщикам, вопреки проигранным финалам, несмотря на усталость!

«Мы должны освистать его». Как Медведев выдерживает американскую травлю? Зрители в Нью-Йорке хотели уничтожить лучшего российского теннисиста. Зато журналисты Медведева боготворят.

Karlione

Скорее вопреки недоброжелателям. А мы, болельщики, его поддерживаем.



zero77

В очередной раз победил зрителей ) Зря Вавринка призывал громче их кричать, стало только хуже )



uberitegubernieva

Медведев здорового человека.



vanchezzz95

А видели, какой кф после медперерыва при 6:5 в пользу Стэна в 1-м сете?

Глупые буки, видимо не в курсе, что Даня силён, что бы у него там ни болело, и на морально волевых вытащит!

С победой!



bolelli62

И я повёлся, поставил на Вавринку, но не жалею, что проиграл.

jefrisatana

В полуфиналах «шлемов» за последнее время играли, например, такие теннисисты, как Хён Чон, Марко Чеккинато и Люка Пуй… ну и где они сейчас) Так что не будем переоценивать этот результат Медведева. Ещё очевидно, что никакой травмы у него нет. Медведь специально вводит в заблуждение соперников, сбивает их с игры… чаще так делают в женском туре)



neft82

Даааа, Даня!!! Ты мегамозг, разрушитель шаблонов и покоритель сердец. Огромная уважуха и поздравлямба с 4-м почётным местом в рейтинге. Это было эпично!!!)))!



ska---spb

Очень кстати, что полуфиналы в пятницу, есть 2 дня вместо одного. Надо подготовиться хорошенько и отдохнуть!



Feno-MEN

Некто Саша Зверев, сидя на диване, сломал 3 ракетки во время просмотра этого матча.

unknownfromrus

Медведев очень хорошо сейчас играет, это было видно ещё на «Мастерсах». В то же время Рафа очень комфортно его обыграл. Да и Кирьос не сказать, что уж очень сильно попотел. Складывается ощущение, что Данила хорошо играет с теми, кто больше защищается. Тем интереснее будет 1/2, так как и Димитров, и Роджер играют в атаку.

Медведев – в полуфинале US Open! И заставил американцев наконец-то замолчать «Спасибо, ребята. Извините, если что» — сказал Даниил болельщикам. 9 лет российские мужчины не были в полуфинале турнира «Большого шлема».

sibir017

Эпично выйдет, если в 1/2 Медведев обыгрывает Маэстро, а в финале Рафу. На грани фантастики, но реально же.



fannet

Все топы отчаянно сливаются, чтобы не попасть на Медведева. Боятся Даню как огня.



zatulinec



Вот так номер: Гриша восстал из пепла и победил Отца! В пятом сете травмированный Федерер, конечно, уже не мог достойно сопротивляться, сказалась и свежесть оппонента, но Димитров всё одно молодец.



Теперь шансы вымотанного Даниила на выход в финал ЮСО повыше: впереди три дня отдыха плюс Димитров – это не Роджер. И как себя будет чувствовать болгарин после пяти сетов с Федей, тоже неизвестно.



rammer

Федя испугался Медведя! Вот так неожиданность!

Теперь Медведев точно выйдет в финал. Раз Федерера убрали Вместо великого Федерера соперником российской звезды станет… 78-й номер мирового рейтинга. Как он вообще оказался в полуфинале?

analitik1

Осталось, чтобы Рафа слетел)) Дане везёт как никому – Джокович и Федерер за матч с ним проигрывают, и оба в итоге с травмами – какой-то рок у них. А Дане напротив фартит не по-детски)) Надалю нужно быть аккуратным – он следующий))



halamadrid46

Красавец, единственный россиянин за долгое время, кем гордишься, надеюсь надолго будет в топ-5, а может и выше!



loparello

Медведь – первая ракетка среди жителей Земли. Просто с ума сойти.

medvedvodkabalalayka

Не следил за большим теннисом со времён Кафельникова, вчера впервые за 20 лет отсмотрел весь матч от начала до конца. Импонирует мне этот парень. Удачи ему!



friend

Как типичный глор, благодаря Медведеву в этом году снова смотрю теннис и получаю удовольствие, потому что у нас снова есть сильные теннисисты… Даня снова радует, великолепно отыграл. Хотя матч, действительно, странный. Стэн допустил очень много невероятных ошибок в решающей стадии. Словно не был готов к тому, что Медведев не сдаст матч из-за травмы.



hypnotoad

Вот такая же история, сегодня посмотрел полностью первый матч лет так за 10, учитывая, что мне всего 25) В детстве всегда смотрел Сафина, Мыскину, Сафину, Звонарёву, Кузнецову, Давыденко, Южного, а потом что-то и в теннисе всё не так пошло, да и дела другие в жизни появились. Сегодня как будто заново влюбился в теннис, спасибо Дане.