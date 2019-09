Россиянин Даниил Медведев бьётся за выход в финал US Open — 2019. Его соперник – болгарин Григор Димитров. Не пропустите!

US Open — 2019. Медведев бьётся за исторический финал. LIVE

*** Даниил Медведев — Григор Димитров, ОНЛАЙН МАТЧА ***

US Open 2019, мужская сетка



US Open 2019, расписание матчей



16:00. В пятницу, 6 сентября, россиянин Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». На пути к этому историческому для себя событию Даниил наделал много шума в Нью-Йорке – поскандалил с болельщиками, судьями, болбоями, «зажёг» на пресс-конференциях, преодолел проблемы со здоровьем и справился с сильными соперниками, в том числе в четвертьфинале с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой. Теперь его соперником на пути в финал US Open будет болгарин Григор Димитров. Мы подробно расскажем обо всех событиях вокруг этого матча.