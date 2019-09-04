US Open — 2019. Медведев бьётся за исторический финал. LIVE
Россиянин Даниил Медведев бьётся за выход в финал US Open — 2019. Его соперник – болгарин Григор Димитров. Не пропустите!
*** Даниил Медведев — Григор Димитров, ОНЛАЙН МАТЧА ***
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2019, пятница. 18:00 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
78
Григор Димитров
Г. Димитров
US Open 2019, мужская сетка
US Open 2019, расписание матчей
16:00. В пятницу, 6 сентября, россиянин Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». На пути к этому историческому для себя событию Даниил наделал много шума в Нью-Йорке – поскандалил с болельщиками, судьями, болбоями, «зажёг» на пресс-конференциях, преодолел проблемы со здоровьем и справился с сильными соперниками, в том числе в четвертьфинале с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой. Теперь его соперником на пути в финал US Open будет болгарин Григор Димитров. Мы подробно расскажем обо всех событиях вокруг этого матча.
- 4 сентября 2019
-
15:51
-
15:41
-
15:18
-
15:05
-
14:55
-
14:23
-
13:54Виландер назвал Медведева гением тактики Эксклюзив
-
13:30
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:58
-
11:33
-
11:33
-
11:14
-
10:58
-
10:44
-
10:31
-
10:12
-
10:09
-
09:55
-
09:54
-
09:29
-
09:25
-
09:05
-
09:02
-
08:54
-
08:46
-
08:30
-
08:18
-
08:01
-
07:51
-
07:40
-
07:00
-
03:33
Партнерский контент