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US Open 2019 – полуфинал, мужчины: Медведев – Димитров, прямая трансляция

Медведев – Димитров, прямая трансляция
«Чемпионат»
US Open — 2019. Медведев бьётся за исторический финал. LIVE
Россиянин Даниил Медведев бьётся за выход в финал US Open — 2019. Его соперник – болгарин Григор Димитров. Не пропустите!
Теннис / US Open 2019 0

*** Даниил Медведев — Григор Димитров, ОНЛАЙН МАТЧА ***

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2019, пятница. 18:00 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Григор Димитров
78
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

US Open 2019, мужская сетка

US Open 2019, расписание матчей

16:00. В пятницу, 6 сентября, россиянин Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». На пути к этому историческому для себя событию Даниил наделал много шума в Нью-Йорке – поскандалил с болельщиками, судьями, болбоями, «зажёг» на пресс-конференциях, преодолел проблемы со здоровьем и справился с сильными соперниками, в том числе в четвертьфинале с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой. Теперь его соперником на пути в финал US Open будет болгарин Григор Димитров. Мы подробно расскажем обо всех событиях вокруг этого матча.

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