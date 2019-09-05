Соболенко умоляет Турсунова вернуться к ней. И слов не выбирает

«Не хочу видеть никого другого». «Как будто мы 30 лет вместе»… Разве такое говорят тренеру?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко славится агрессивным и несдержанным поведением на корте. Если хотите – диким. Некоторые игроки намеренно заводят себя, чтобы войти в раж во время матча, но Арина и в жизни такая же эмоциональная и откровенная. Обуздать бурный нрав 21-летней теннисистки удалось не менее харизматичному российскому тренеру Дмитрию Турсунову. Менее чем за год он превратил талантливую, но неуравновешенную белоруску из игрока пятого десятка в теннисистку топ-10 с тремя титулами WТА.

Арина оказалась благодарной ученицей. В каждом интервью она отмечала вклад Дмитрия, причём говорила о нём так, что болельщики заподозрили их в более близких отношениях, чем между теннисисткой и тренером. После поражения на US Open Соболенко объявила, что красивому и яркому союзу пришёл конец. А уже через несколько дней опубликовала страстное и трогательное послание к бывшему тренеру с мольбой о прощении и возвращении к ней.

Кажется, ещё никто и никогда не говорил тренеру такое. По крайне мере публично.

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«Хватит жевать сопли»

Стоило Арине Соболенко ворваться в топ-100 рейтинга WТА, как её тут окрестили новым секс-символом тенниса. Спортивные перспективы девушки оценивались скромнее, поскольку проявления гнева мешали ей выступать стабильно. В июне 2018 года Арина представила своего нового тренера. Им стал известный российский теннисист, бывший игрок топ-20 Дмитрий Турсунов. Он совсем недавно прекратил выступления и перед Соболенко успел несколько месяцев поработать с Еленой Весниной.

Дмитрий учил подопечную контролировать эмоции, забывать неудачные розыгрыши. Порой его методы выглядели чересчур жёсткими, но главное, оказывались эффективными. К примеру, в матче со Свитолиной Турсунов приказал Арине «закрыть рот и играть», а также «не жевать сопли». Сработало настолько, что украинка взяла лишь один гейм в сете. А в поединке с Анжеликой Кербер в Индиан-Уэллсе Турсунов наоборот отказался разговаривать с подопечной во время тренерского тайм-аута. Так он наказывал теннисистку за своеволие.

Несмотря на столь суровое поведение Дмитрия, Арина не уставала восхищаться им. «Лучший тренер в карьере», «На 90% мои успехи – его заслуга», «Иногда мне достаточно просто посмотреть на него», — наверняка такие слова мечтает услышать любой специалист.

«Закрой рот и играй». Турсунов и его нестандартный подход к Арине Соболенко Методы Турсунова в работе с Соболенко сродни приёмам воспитания трудных подростков. Но Арину всё устраивает. И главное – это приносит плоды.

Спад и расставание

Но прежние комплименты теперь кажутся цветочками по сравнению с новым письмом Соболенко к Турсунову. В этом году прогресс Соболенко застопорился. Время от времени она выигрывала несколько матчей подряд, но происходило это не на самых крупных турнирах. Вернуться в топ-10 никак не удавалось, и после поражения от Юлии Путинцевой из Казахстана во втором круге US Open – 2019 Арина объявила о расставании с Турсуновым. Сделала это она коротко и сухо: «Спасибо тебе за всё, и всего наилучшего в будущем».

Турсунов подтвердил прекращение совместной работы: «Хочу поблагодарить тебя за прошедшие полтора года — самый весёлый и интересный период в моей жизни. Вот это было время! Я нашёл себя и своё предназначение. Знаю, что иногда было трудно, но всё равно очень сложно с этим прощаться. Я сделал всё возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше».

Обычно после такого теннисистка ищет нового тренера и воодушевлённая стремится к следующим целям. Но только не Соболенко. Её ночной пост в «инстаграме» шокировал и поразил. Это крик души, мольба о спасении. Очень откровенно и чувственно даже для отвергнутой возлюбленной, а уж такие слова в адрес тренера – вообще нонсенс!

Соболенко – Турсунову: ты мне очень нужен! Я не хочу тебя терять

«Как будто мы пара и 30 лет вместе»

«Я просто хочу сказать, что не знаю, что происходит сейчас. Кажется, что мы сумасшедшие… В один момент всё хорошо, а на другой день мы оба хотим убить друг друга».

«Я хочу сказать, что люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем другим! И я не хочу видеть кого-то ещё рядом со мной».

«Он продолжает говорить: «Я не чувствую, что действительно нужен тебе». Блин, ты мне очень нужен! Я знаю настоящего тебя, мы прошли через многое вместе».

«Я не хочу тебя терять. Просто хотела сказать это. Я знаю, это звучит странно, как будто мы пара и мы вместе уже 30 лет, но я думаю, что отношения между игроком и тренером примерно такие… Я не знаю, вероятно, он убьёт меня после того, как прочитает это… Прежде чем убьёшь меня, я просто хочу извиниться!».

Стоит ли говорить, что после таких откровений многие болельщики окончательно уверились, что Дмитрия и Арину связывает не только работа. Однако сами молодые люди никогда этого не подтверждали. Более того, Арина осенью 2018 года рассказала о романе с хоккеистом Матвеем Божко. Вероятно, Соболенко действительно дорожит Турсуновым как тренером и другом.

В любом случае, столь откровенное признание – смелый и отчаянный шаг. Вопрос в том, как отреагирует Дмитрий: «убьёт» или помилует?