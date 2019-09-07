US Open-2019, финал. Россиянин Медведев бьётся с Надалем за титул! LIVE

*** Даниил Медведев — Рафаэль Надаль, ОНЛАЙН ФИНАЛА ***

US Open 2019, мужская сетка

US Open 2019, расписание матчей

9:30. А вот так Даниил пробился в свой исторический финал.

9:20. В воскресенье, 8 сентября, россиянин Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». На пути к этому историческому для себя событию Даниил наделал много шума в Нью-Йорке – поскандалил с болельщиками, судьями, болбоями, «зажёг» на пресс-конференциях, преодолел проблемы со здоровьем и справился с сильными соперниками, в том числе в четвертьфинале с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой, а в полуфинале – с болгарином Григором Димитровым. Теперь же его проверит на прочность сам испанец Рафаэль Надаль – 18-кратный обладатель титулов на турнирах «Большого шлема». Мы подробно расскажем обо всех событиях вокруг этого матча.