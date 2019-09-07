Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

US Open 2019 – финал, мужчины: Медведев – Надаль, прямая трансляция

Медведев – Надаль, прямая трансляция
«Чемпионат»
US Open-2019, финал. Россиянин Медведев бьётся с Надалем за титул! LIVE
Россиянин Даниил Медведев бьётся за титул US Open-2019. Его соперник по финалу – 18-кратный обладатель «Шлемов» Рафаэль Надаль. Смотрите!
Теннис / US Open 2019 0

*** Даниил Медведев — Рафаэль Надаль, ОНЛАЙН ФИНАЛА ***

US Open 2019, мужская сетка
US Open 2019, расписание матчей

9:30. А вот так Даниил пробился в свой исторический финал.

9:20. В воскресенье, 8 сентября, россиянин Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». На пути к этому историческому для себя событию Даниил наделал много шума в Нью-Йорке – поскандалил с болельщиками, судьями, болбоями, «зажёг» на пресс-конференциях, преодолел проблемы со здоровьем и справился с сильными соперниками, в том числе в четвертьфинале с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой, а в полуфинале – с болгарином Григором Димитровым. Теперь же его проверит на прочность сам испанец Рафаэль Надаль – 18-кратный обладатель титулов на турнирах «Большого шлема». Мы подробно расскажем обо всех событиях вокруг этого матча.

US Open (м). Финал
08 сентября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
           
  		       
  		       
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент