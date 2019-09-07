Легенда против Медведева. Это лучший финал, какой мог быть

Рафаэль Надаль по пути к финалу US Open отдал лишь один сет. Теперь он сразится за титул с ярко зажегшейся звездой из России.

Надаль легко разбирается со всеми

Путь Рафаэля Надаля к финалу US Open получился совсем несложным. Он провёл всего пять поединков (Танаси Коккинакис снялся, не выйдя на матч второго круга), проиграв в них одну партию. Маттео Берреттини в полуфинале оказал настоящее сопротивление испанцу лишь в первой партии, где упустил двойной сетбол на тай-брейке. После этого преимущество было на стороне Рафаэля, и если второй сет ещё получился относительно равным, то в третьем Надаль просто смёл оппонента с корта, сделав три безответных брейка.

45 часов на корте за месяц против 19-ти

Впрочем, два полуфинала по продолжительности получились фактически одинаковыми: чуть больше двух с половиной часов на каждый. При этом Даниил Медведев играл первым, так что у него немного больше времени на восстановление. Хотя это имело действительно серьёзное значение во времена существования на US Open «Суперсубботы», в которую игрались оба мужских полуфинала, и уже на следующий день их победители выходили на финальный матч – а теперь в любом случае у обоих финалистов есть заслуженный день отдыха.

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При этом в целом и на этом турнире, и за последний месяц Даниил провёл на корте куда больше времени, чем Рафаэль. У Медведева за 4,5 недели сыграно 22 матча, из которых он победил в 20. Затратил россиянин на эти поединки почти 45 часов! Надаль провёл всего 9 встреч, выиграв их все и проведя на корте чуть больше 19 часов. Разница огромная, и обусловлена она тем, что Даниил выступал в Вашингтоне, куда Рафаэль не поехал, а также отказом испанца от игры на «Мастерсе» в Цинциннати. При этом Медведев на всех четырёх проведённых им за это время турнирах дошёл до финала, а в Цинциннати стал чемпионом. Очевидно, что фактор физической готовности сейчас на стороне испанца. Мало того, что он в целом всегда был уникальным спортсменов в плане «физики», одарённым от природы и очень много работавшим над своим телом, так ещё и груз накопившейся за последнее время усталости несравним.

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Неоднозначный финал

А вот с сыгранным ими финалом Монреаля не всё так однозначно, как может показаться. Да, Медведев был разгромлен, продержавшись 1 час 10 минут и получив «баранку» во второй партии – 3:6, 0:6. Но, во-первых, это был худший матч Даниила за все эти недели. Во-вторых, всем тяжело впервые играть с Надалем, а Медведев до того не провёл с ним ни одного поединка. Никому из нынешних теннисистов топ-10 не удавалось победить Рафаэля в первой встрече с ним. В-третьих, против Даниила был сильный ветер. Поскольку испанец бьёт с очень сильным вращением, на его удары подобные капризы погоды влияют намного меньше, чем на резкие и плоские удары Медведева. То же самое касается и подачи обоих. Конечно, виноват был в таком результате не только ветер, но он внёс свою лепту в разгром россиянина.

Надаль разгромил россиянина в финале. Но через подобное проходили все звёзды Даниил Медведев взял в финале Монреаля всего 3 гейма. Несмотря на это, он сравнялся с Федерером по важному статистическому показателю.

В Нью-Йорке ветер вряд ли будет сильно мешать игре. Если он придёт вместе с дождём, то организаторы просто закроют крышу, как и поступили во время полуфиналов. Что касается воспоминаний о том разгроме, то, безусловно, у обоих они свежи. Но Даниил не похож на человека, который из-за одного поражения, пусть и настолько жёсткого, испугается соперника и выйдет на корт готовым сломаться психологически. А Рафаэлю, вероятно, придётся дополнительно подстёгивать себя. С одной стороны, он понимает, что Медведев является лучшим теннисистом этой американской серии, с другой – сложно совсем не думать о том, как легко всё закончилось меньше месяца назад, и это может заставить испанца немного расслабиться.

Великолепное североамериканское путешествие



В любом случае это «путешествие» по Северной Америке Даниил запомнит на всю жизнь, вне зависимости от исхода воскресного матча. Он вышел в четыре финала подряд, он завоевал свой первый титул на «Мастерсах», а теперь впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема». В понедельник он поднимется на рекордную для себя четвёртую строчку рейтинг-листа, и впереди будет только «Большая тройка» — Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович. Также россиянин уже обеспечил себе путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

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Ещё год назад о таких результатах можно было только мечтать, а теперь они стали реальностью. И если в воскресенье Медведев добьётся победы над 18-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», то это будет по-настоящему сказочное завершение лета. Кстати, за свою карьеру Рафаэль 8 раз проигрывал финалы «Шлемов», и в семи случаях уступал Федереру либо Джоковичу. Помимо них, единственный, кому удалось победить испанца в финале мэйджора – Стэн Вавринка, ставший к нынешнему моменту трёхкратным чемпионом «Шлемов». Так что если Даниил победит, то окажется в по-настоящему элитной компании. Остаётся пожелать ему удачи.