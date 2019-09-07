Неужели провал Шараповой круче финала Медведева? Чем удивил US Open

А, может, ярче запомнился «выстрел» в судью из ракетки или «письмо Татьяны Лариной» к Дмитрию Турсунову? Надо определиться.

Открытый чемпионат США стремительно накатил на финиш. Многие ожидания перед стартом разбились о суровую правду жизни. Фавориты сенсационно сошли с дистанции ранних стадиях, а «тёмные лошадки» неожиданно вышли на передний план.

Российским болельщикам он запомнится провальным выступлением Марии Шараповой, которая на старте турнира была разбита Сереной Уильямс за 59 минут – 6:1, 6:1.

А может, неожиданно успешным выступлением россиянина Даниила Медведева, который показывал «факи» болельщикам, ругался с судьёй на вышке, швырял полотенце в болбоя, выдавал огненные интервью на корте, но тем не менее, добрался до финала с Надалем.

Да нет, ярче было расставание Арины Соболенко со своим тренером Дмитрием Турсуновым. Белоруска вначале объявила о разрыве отношений в соцсетях, потом российский специалист пожелал ей удачи и дал несколько наставлений. А спустя какое-то время Арина начала открыто страдать на своей страничке в «Инстаграме» по поводу разрыва с близким и дорогим ей человеком.

Но ведь был ещё и шутливый «выстрел» Майка Брайана из ракетки в сторону арбитра. Судейская коллегия такого юмора не поняла и вкатила заслуженному американскому теннисисту громадный штраф.

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Второй вопрос рубрики – прогноз на финал мужского US Open Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Тут, как говорится, всё просто – или мы их, или они нас.



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