«Без Серены теннис обеднеет». В США готовы к уходу великой чемпионки

Американская пресса уверена, что время Серены Уильямс в прошлом. Но сама теннисистка никак с этим не смирится.

Откройте рейтинг WТА, загляните в середину второй сотни и наугад выберите любую теннисистку. Вполне возможно, что через год она обыграет Серену Уильямс в финале турнира «Большого шлема». На US Open – 2019 это удалось канадке Бьянке Андрееску. 19-летняя дочь румынских эмигрантов завершила прошлый сезон в ранге 178-й ракетки мира. Несмотря на впечатляющий прорыв, она была однозначным аутсайдером финала.

25 тысяч человек купили билеты, чтобы увидеть 24-й победу Серены Уильямс на турнирах «Большого шлема». А увидели первый триумф молодой канадки, которая ещё не родилась, когда Серена открыла счёт своим титулам на «шлемах».



Время доминирования Серены Уильямс закончено. Это начинают понимать и в США.

Серена снова унизила судью. Притворилась, что память отшибло Год назад Серена Уильямс называла арбитра Рамоса вором. А теперь делает вид, что не знает его. Накажут ли американку за хамство?

«Никогда не видел стадион Артура Эша таким»

Андрееску пришлось столкнуться с чудовищным давлением трибун. В какой-то момент болельщики орали и гудели так, что Бьянке пришлось заткнуть уши. «Я никогда не видел стадион Артура Эша таким. Даже близко, даже в матчах Федерера. Трибуны полностью за Серену», — удивился журналист Ник Маккарвел.



А через час он же напишет, что шокирован поражением Серены. Действительно, лучшего шанса наконец-то взять 24-й титул и догнать по этому показателю Маргарет Корт у американки может и не быть.

Одна сатана. Муж Серены тоже поиздевался над Шараповой Он просто надел футболку с намёком на допинговое прошлое Марии. И ему ничуть не стыдно!

«Серена стала смертной»

«После поражения Уильямс обняла Андрееску и потом была мила с ней в раздевалке, но похоже Серена не смирилась с тем, что её эпоха подходит к концу, и шансы догнать Корт невелики», — пишет Хелен Элиотт из Los Angeles Times.



«Серену перехитрили и перебили. Было больно смотреть, как её главное оружие – мощная подача – отказывается прийти ей на помощь в финале… Тот факт, что одна из величайших спортсменок в истории дошла до финала на четырёх предыдущих «Шлемах» из семи, говорит, что она далека от завершения карьеры. На пике она была богиней, а теперь стала смертной. Раньше обыграть её можно было только при помощи удачи, а теперь достаточно хорошего плана», — анализирует причины неудачи Уильямс другой журналист Los Angeles Times Эл Зи Грэндерсон.

«Серена уже совершила чудо»

Американская пресса встретила поражение Уильямс разочарованно, но откровенных нападок на 37-летнюю теннисистку нет. Ей скорее сочувствуют. «Эта неудача сделает её решительнее, чем когда-либо, в намерении догнать Корт», — считает обозреватель CNN.



Впрочем, не все верят в будущие успехи Серены. «То, что Уильямс до сих пор конкурентоспособна на турнирах «Большого шлема», — это уже чудо. Но вряд ли финалы могут удовлетворить чемпионку, которая находится на грани исторического рекорда. С двухлетней дочерью, с больными коленями и спиной, за несколько недель до 38-летия Серене трудно соответствовать уровню финала в физическом плане», — считает журналистка Washington Post Салли Дженкинс.

Серена не может проиграть финал. Судья её теперь не остановит Мощь Уильямс проложила ей дорогу в очередной финал «Шлема». Год назад этот путь завершился скандалом. Что будет на этот раз?

«24-й титул не кажется неизбежным»

Четыре поражения в финалах «Большого шлема» кряду уже не спишешь на совпадения. Доминирование Серены ушло в прошлое. Ларри Брукс из New York Post не стесняется называть вещи своими именами: «24-й титул для Серены уже не кажется неизбежным. Спорт принадлежит молодым, даже если величайшая чемпионка изо всех сил пытается побеждать. Период доминирования Серены завершён. Уильямс продолжает доходить до финала, сражаясь с молодыми теннисистками, но не побеждает их. Несмотря на её величие, несмотря на её культурное наследие, время идёт вперёд. Это неизбежно».



Именно культурному наследию посвящена и огромная статья в New York Times, явно подготовленная заранее. «Серена навсегда останется в истории как великая личность, даже если больше никогда не ударит по теннисному мячу», — пишет издание.



Понимают неизбежное и журналисты британской Guardian: «Без Серены теннис обеднеет. Когда она уйдёт, спорту будет не хватать настоящей королевы, великолепной в своих лучших проявлениях. Её задача вновь показать эти качества на закате карьеры. Это вызов для неё».