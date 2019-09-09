«Ослепительный молодой русский». Медведев заставил США влюбиться в себя

«Зрителей очаровала неуклюжая элегантность Даниила, похожая на элегантность цапли». От ненависти до любви один шаг, и Медведев его сделал.

«Ослепительный русский бросил Надалю вызов»

Не будь у Медведева такого характера и умения рисковать в опасных ситуациях, финал US Open наверняка завершился бы в трёх сетах. Даниил всё равно проиграл, но проиграл в пятой партии, дав Надалю такой бой, какой в финалах «Шлемов» ему давно не давал никто, кроме Новака Джоковича и Роджера Федерера. И теннис, который показал россиянин, заставил многих искренне восхищаться им.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

«В финале, в котором было всё, что только могло быть, Рафаэль Надаль справился с вызовом, брошенным ему ослепительным молодым русским – Даниилом Медведевым. Испанец выиграл свой 4-й US Open, но как тяжело ему далась эта победа! Медведев впервые играл финал «Шлема» и раньше ни разу не побеждал в пяти сетах, однако сейчас он явно заявил о своих притязаниях на самые высокие места. Зрители в какой-то момент начали активно болеть за Даниила, очарованные его неуклюжей элегантностью, больше напоминающей элегантность цапли, чем газели», — пишет The Guardian.

«Фанаты получили своё за каждый отданный доллар»

Изменилось и отношение болельщиков к Даниилу. Если в середине турнира его дичайше освистывали за поведение в матче 3-го круга с Фелисьяно Лопесом, а сам Медведев только подзадоривал публику, то теперь его стали уважать и поддерживать.

«Фанаты на Flushing Meadows, которые издевались над Медведевым в конце первой недели из-за его поведения на корте и которых он «троллил», саркастически благодаря их и говоря, что их свист помогает ему побеждать, – эти фанаты болели за него в финале. Или во всяком случае хотели получить больше за те доллары, которые отдали, покупая билеты на финал. Что ж, они определённо получили это», — уверены в CBS News.

«Гений или крыса?». Медведев заставил США болеть за себя Юный Гоголь или персонаж Достоевского? Американцы не могут разгадать тайну Даниила Медведева. Этот русский им не по зубам!

«Неожиданно Медведев, подгоняемый своими новообретёнными друзьями на трибунах, почти совершил чудо и вытащил себя из болота. Он сумел разнообразить свою игру так, что она стала намного более непредсказуемой. Он гонял Надаля по всему корту и заставил его выкладываться по полной, пока в конце концов не исчерпал все ресурсы для того, чтобы приручить зверя – не ведающего усталости Надаля, на которого не действует время», — пишет автор LA Times Хэлен Эллиотт.

«Его освистывали – а теперь он получил настоящие овации»

«Могли ли вы представить себе такое неделю назад: фанаты на US Open сходят с ума, болея за Даниила Медведева? Парень, которого им нравилось освистывать, который на голубом глазу заявил им, что чем больше они болеют против него, тем больше он побеждает, неожиданно получил настоящие овации в воскресенье. Медведев полностью заслужил их своей игрой. И своим поведением», — говорится в материале ESPN.

Так играют только короли! Да, Медведев проиграл Надалю в финале, но как! Сам испанец (которого нещадно освистывали трибуны) после финала сказал, что Медведев был достоин победы. Так почему россиянин не выиграл?

«Я знаю, что он делал разные дерьмовые вещи и иногда до сих пор делает их, но он ведёт себя всё лучше и лучше. Я совсем не против того, чтобы дать ему время и возможность повзрослеть», — написала теннисная журналистка Кортни Нгуен, известная своим подробным освещением женского тура.

«Даниил, ты должен гордиться. Тебя ждут великие дела»

Одно из самых значимых признаний, помимо комплиментов от самого Надаля, – эта запись Новака Джоковича. «Поздравляю Даниила с невероятным летом на харде в США. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Спасибо обоим за великолепный матч», — написал серб в «Твиттере».

А вот интересный взгляд Кристи Ан – теннисистки, обыгравшей на старте этого US Open Светлану Кузнецову и дошедшей до 4-го круга. «Медведев – это парень из фильмов, про которого все думают, что его вот-вот раскроют как злодея, а на самом деле он с самого начала является хорошим парнем. Погодите-ка. Получается, что он Северус Снейп?»