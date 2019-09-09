«Ослепительный молодой русский». Медведев заставил США влюбиться в себя

«Ослепительный русский бросил Надалю вызов»
Не будь у Медведева такого характера и умения рисковать в опасных ситуациях, финал US Open наверняка завершился бы в трёх сетах. Даниил всё равно проиграл, но проиграл в пятой партии, дав Надалю такой бой, какой в финалах «Шлемов» ему давно не давал никто, кроме Новака Джоковича и Роджера Федерера. И теннис, который показал россиянин, заставил многих искренне восхищаться им.
«В финале, в котором было всё, что только могло быть, Рафаэль Надаль справился с вызовом, брошенным ему ослепительным молодым русским – Даниилом Медведевым. Испанец выиграл свой 4-й US Open, но как тяжело ему далась эта победа! Медведев впервые играл финал «Шлема» и раньше ни разу не побеждал в пяти сетах, однако сейчас он явно заявил о своих притязаниях на самые высокие места. Зрители в какой-то момент начали активно болеть за Даниила, очарованные его неуклюжей элегантностью, больше напоминающей элегантность цапли, чем газели», — пишет The Guardian.
«Фанаты получили своё за каждый отданный доллар»
Изменилось и отношение болельщиков к Даниилу. Если в середине турнира его дичайше освистывали за поведение в матче 3-го круга с Фелисьяно Лопесом, а сам Медведев только подзадоривал публику, то теперь его стали уважать и поддерживать.
«Фанаты на Flushing Meadows, которые издевались над Медведевым в конце первой недели из-за его поведения на корте и которых он «троллил», саркастически благодаря их и говоря, что их свист помогает ему побеждать, – эти фанаты болели за него в финале. Или во всяком случае хотели получить больше за те доллары, которые отдали, покупая билеты на финал. Что ж, они определённо получили это», — уверены в CBS News.
«Неожиданно Медведев, подгоняемый своими новообретёнными друзьями на трибунах, почти совершил чудо и вытащил себя из болота. Он сумел разнообразить свою игру так, что она стала намного более непредсказуемой. Он гонял Надаля по всему корту и заставил его выкладываться по полной, пока в конце концов не исчерпал все ресурсы для того, чтобы приручить зверя – не ведающего усталости Надаля, на которого не действует время», — пишет автор LA Times Хэлен Эллиотт.
«Его освистывали – а теперь он получил настоящие овации»
«Могли ли вы представить себе такое неделю назад: фанаты на US Open сходят с ума, болея за Даниила Медведева? Парень, которого им нравилось освистывать, который на голубом глазу заявил им, что чем больше они болеют против него, тем больше он побеждает, неожиданно получил настоящие овации в воскресенье. Медведев полностью заслужил их своей игрой. И своим поведением», — говорится в материале ESPN.
«Я знаю, что он делал разные дерьмовые вещи и иногда до сих пор делает их, но он ведёт себя всё лучше и лучше. Я совсем не против того, чтобы дать ему время и возможность повзрослеть», — написала теннисная журналистка Кортни Нгуен, известная своим подробным освещением женского тура.
«Даниил, ты должен гордиться. Тебя ждут великие дела»
Одно из самых значимых признаний, помимо комплиментов от самого Надаля, – эта запись Новака Джоковича. «Поздравляю Даниила с невероятным летом на харде в США. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Спасибо обоим за великолепный матч», — написал серб в «Твиттере».
А вот интересный взгляд Кристи Ан – теннисистки, обыгравшей на старте этого US Open Светлану Кузнецову и дошедшей до 4-го круга. «Медведев – это парень из фильмов, про которого все думают, что его вот-вот раскроют как злодея, а на самом деле он с самого начала является хорошим парнем. Погодите-ка. Получается, что он Северус Снейп?»
- 9 сентября 2019
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