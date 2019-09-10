«Серене мешают гормоны, и она путается в показаниях»

Бывшая 5-я ракетка мира, полуфиналистка US Open-2007, двукратная победительница Кубка Федерации Анна Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате» – о том, что россиянин Даниил Медведев сейчас стал главной угрозой Рафаэля Надаля, а молодое поколение уже скоро заменит испанца и других легенд – Федерера, Джоковича и Серену Уильямс.

US Open — 2019 получился отличным, оставил очень приятные впечатления. До сих пор не утихли эмоции от мужского финала. Обидно, что Даниилу Медведеву не удалось выиграть, но тем не менее игра была красивая и эмоциональная. Наконец-то мы увидели в финале юных игроков. Даня смог побороться, а Бьянка Андрееску вообще выиграла титул. Это очень классно. Думаю, что борьба Медведева всем запомнится надолго. Он достойно сражался, до последнего, как лев. Молодец. Очень приятное впечатление оставил.

Серена путается в показаниях

Андрееску действительно была хороша, а в прошлом сезоне на US Open выиграла Наоми Осака. Действительно, уже настало время молодых. Поколение Серены Уильямс давно не играет, только она сама с сестрой Винус до сих пор остаётся в туре. Чуть помоложе Света Кузнецова, но в основном мало кто из девушек играет после 35 лет. Поэтому естественно, что всё чаще по сетке будут далеко проходить молодые, дерзкие, и рано или поздно они займут место предыдущего поколения.

Серена снова провалила финал «Шлема». Ей должно быть стыдно Серена Уильямс опять потерпела крах в финале «Шлема». Теперь её разбила 19-летняя наследница Марии Шараповой.

Почему Серена никак не может выиграть титул, хотя уже много раз выходила в финал? Во-первых, это гормоны, идёт перестройка организма после рождения ребёнка. Во-вторых, она стала немного медленнее, потеряла уверенность. Это всё сказывается. Не думаю, что Серена мечтает попасть на Олимпиаду в Токио. У неё уже есть олимпийская медаль, тем более в теннисе Олимпиада не так значима, как в других видах спорта. Она сейчас гонится за «Большим шлемом», хотя и говорит, что не обращает на это внимания и просто играет. На самом деле, Серена путается в показаниях, сначала говорит одно, потом другое. Хочет сбросить это давление со своих плеч, потому что она с ним не справляется.

«Без Серены теннис обеднеет». В США готовы к уходу великой чемпионки Американская пресса уверена, что время Серены Уильямс в прошлом. Но сама теннисистка никак с этим не смирится.

С девушками стало проблематичнее, а ребята – молодцы

У Медведева не получается держать эмоции под контролем. Но не считаю, что правильно критиковать его за такое поведение, ведь это приносит ему успех. Медведев – первый россиянин, который дошёл до финала «Шлема» за 15 лет. Да, сетка была не такая, какой бы могла быть, если бы Новак Джокович был в хорошем состоянии, тот же Роджер Федерер. Но это всё условности. Ну, вот такой он игрок. Бывает. Каждый игрок индивидуален, самое главное – результат. В спорте есть победа и поражение – это очевидные факты. Если ты выиграл и прошёл дальше, то ты всегда можешь исправиться, сделать что-то потом по-другому. Или ты будешь такой весь хороший, добрый и пушистый, но всегда в первых кругах проигрывать, и никому до тебя не будет дела, никто тебя не будет обсуждать.

Возраст наших теннисистов примерно одинаковый. Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев вместе росли, соревновались ещё с детства, вышли на профессиональный уровень. И эта постоянная конкуренция их подстёгивает. Раньше такое было и у российских девушек – много игроков поднимались по рейтингу, выигрывали «Шлемы», стояли в десятке, и к ним подтягивались юные теннисистки, которые хотели побороться за «место под солнцем». В последнее время с девушками стало проблематичнее, а ребята – молодцы. Они друг друга подтягивают по уровню игры.

Надаль может играть ещё лучше

У Надаля уже 19 титулов на турнирах «Большого шлема», и это вполне заслуженно. Наверное, один турнир в жизни случайно можно выиграть – если тебе очень-очень повезёт, но тут их уже 19. Это тот результат, ради которого дети берут ракетку в руки. Титулы Надаля, Джоковича, Федерера – это что-то сверхъестественное. Та же Серена Уильямс. Это какие-то заоблачные цифры. Даже не знаю, кто сможет её обогнать по этому рекорду.

Не думаю, что Надаль сейчас показал свой максимум по игре. Есть предположения, что Надаль может играть ещё лучше. Это не самое любимое его покрытие, мы же знаем, что 12 «Шлемов» он выиграл на грунте. Это не его максимум, он ещё будет выигрывать, он ещё достаточно молод, и у него впереди ещё долгая карьера. Конечно, на пятки наступают такие игроки, как Медведев, но всё равно топ-теннисисты всё ещё держатся, и они ведут с большим отрывом по счёту, по титулам, по всему остальному. Догнать их будет сложно, но всё реально. Главная угроза Надаля сейчас – это Медведев, он ближе всех к нему подобрался, обыгрывал Джоковича на харде. Даниил сейчас действительно очень хорош. Хочется, чтобы он приобрёл веру в себя, понял, что может обыгрывать в пятисетовом формате лучших игроков мира. Тогда он выиграет долгожданный титул на «Большом шлеме».