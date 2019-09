Медведев заплатит США 46 млн налогов. Сколько же он заработал?

Даниил Медведев после финала US Open увезёт из США около миллиона долларов. И он полностью заслужил эти деньги.

Утраченный бонусный миллион…

Даниил Медведев благодаря невероятно проведённому лету в США и Канаде не только стал финалистом US Open, но и выиграл US Open Series. Финалов в Вашингтоне и на «Мастерсе» в Монреале плюс титула «Мастерса» в Цинциннати для этого было более чем достаточно. Но, к сожалению для россиянина, бонус за результаты US Open Series недавно был отменён. Организовали эту серию в 2004 году, и одной из главных целей было обеспечение большего присутствия турниров на национальном телевидении. До 2004-го многие соревнования в США не транслировались вовсе, либо показывались начиная с четвертьфиналов, с полуфиналов – и даже у некоторых «Мастерсов» не было камер на первых игровых днях.

С появлением серии трансляций действительно стало больше, а её чемпионам и тем, кто занимал второе и третье места, полагались финансовые бонусы в зависимости от результата на Открытом чемпионате США. Максимальный бонус составлял миллион долларов (в случае победы и в серии, и на US Open), что поначалу равнялось призовым за победу на US Open, но последние быстро росли. В результате Серена Уильямс в 2014-м получила 4 миллиона – 3 за титул на домашнем «Шлеме» и миллион в качестве бонуса. Это до сих пор остаётся рекордными призовыми за один турнир. У мужчин рекорд принадлежит Новаку Джоковичу (3,3 млн за титул плюс 0,5 млн за второе место на серии в 2015 году).

И быстрый рост призовых

Соответственно упразднение финансового бонуса, произошедшее в 2017-м, лишило Даниила дополнительного миллиона долларов. Связано это исчезновение бонусов с потерей серией спонсорства. Однако россиянин и так получил солидные призовые – $ 1,9 млн. Ещё 10 лет назад даже чемпион US Open (без учёта бонусов) зарабатывал меньше. Рафаэль Надаль сейчас заработал $ 3,85 млн.

При этом нельзя забывать о налогах, а также других расходах. Налог с таких доходов в США составляет больше 35 процентов. Ещё Медведев заплатит штрафы (небольшая сумма относительно призовых, $ 19 тыс.), плюс немаленькая сумма уходит на содержание команды: тренер, психолог (и одновременно супруга тренера), физиотерапевт. Помимо зарплаты теннисисты оплачивают своей команде питание и проживание в отеле, а также авиабилеты. Как говорил сам Даниил весной этого года, если за месяц ты потратил на перелёты, отели и еду 30 тыс. евро, то это хороший показатель, укладывающийся в рамки бюджета. Примерно так же летом оценивал расходы на команду Вашек Поспишил: 300 – 400 тыс. долларов за сезон.

2 миллиона за полтора месяца. Несмотря на налоги

Таким образом, самому россиянину должно остаться чуть больше миллиона долларов. Около 700 тыс. пополнят казну США в виде налогов – по нынешнему курсу это примерно 46 млн рублей. Приблизительные расходы Медведева на команду непосредственно во время турнира и подготовки к нему можно оценить в $ 25 тыс. С учётом штрафов из $ 1,9 млн следует вычесть примерно $ 750 тыс. Отметим, что на трёх предыдущих турнирах в США и Канаде Даниил получил более $ 1,8 млн призовых. Опять же вычтем отсюда налоги, траты на команду и так далее и получим, что общий чистый доход россиянина за последние полтора месяца составил примерно $ 2 млн.

Конечно, существуют дополнительные статьи не только расходов, но и доходов. Это выплаты от спонсорских контрактов, а также «стартовые» за участие в необязательных турнирах. Пока Медведев не был большой звездой, деньги за приезд на соревнования ему вряд ли платили, по крайней мере серьёзные, но теперь он вполне может рассчитывать на их получение. Суммы могут фигурировать весьма значимые, но эта информация в основном закрыта. Правда, известно, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль ещё в начале десятилетия получали по миллиону долларов за каждый приезд на турнир в Дубае. До их уровня Даниил, конечно, пока недотягивает, но и денег в теннисе с тех пор в целом стало больше.