Клейстерс возвращается и покажет Серене, как выигрывать «Шлемы», будучи мамой

Ким сумела трижды победить на мэйджорах после рождения дочки. Спустя семь лет она снова выйдет на корт, родив уже трёх детей.

Неудачные возвращения мужчин…

Громкие возвращения в теннисе – то, что не происходит каждый день. Разумеется, речь именно о решении вернуться после завершения карьеры, а не о вынужденных перерывах из-за травм или дисквалификаций. Другое дело, что далеко не всегда это приносит хоть какой-нибудь успех. Можно вспомнить, как в 42 года неожиданно решил вернуться Томас Мустер, не игравший в туре 11 лет. Экс первый номер рейтинга не добился совершенно никаких успехов, выиграв лишь 1 матч при 10 поражениях. Ранее, в начале 90-х, схожая участь постигла Бьорна Борга – только великий швед не одержал вообще ни одной победы. При этом Борг решил полностью имитировать самого себя времён выступлений в туре, вновь отрастив длинные волосы и взяв в руки деревянную ракетку, которыми тогда уже никто не играл.

И удачные — женщин

В женском туре возвращения обычно даются проще – возможно, из-за более низкого уровня конкуренции, а возможно, девушки более активно приводят себя в форму. Ким Клейстерс, о которой и пойдёт речь в этой статье, уже доводилось возвращаться в тур. Завершив карьеру в 23 года и родив дочь, бельгийка решила снова попробовать себя на высоком уровне и, вернувшись через полтора года, выиграла даже больше «Шлемов», чем до ухода – 3 против 1. Ким даже сумела вернуться на первую строчку, пусть и всего на одну неделю.

Микст мечты. Ким Клейстерс и Энди Роддик вошли в Зал теннисной славы Экс-первые ракетки мира, чемпионы турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс и Энди Роддик вписаны золотыми буквами в историю мирового тенниса.

Другие яркие примеры: Мартина Навратилова вернулась в тур в 43 года и, хотя играла в основном в паре, одержала ряд побед и в одиночном разряде, став в том числе самой возрастной теннисисткой, выигравшей одиночный матч в Открытой эре (в 47 лет и 8 месяцев на Уимблдоне-2004); Мартина Хингис, названная как раз в честь Навратиловой, возвращалась дважды, и если во второй раз она играла только в паре (исключением стали два проигранных одиночных матча в Кубке Федерации), причём делала это весьма успешно, то после первого возвращения активно выступала в одиночке и вернулась в топ-10; Жюстин Энен, соотечественница и одна из главных соперниц Ким, возвращалась с целью собрать «Карьерный шлем», победив на Уимблдоне. Она с ходу вышла в финал Australian Open, где в трёх сетах проиграла Серене Уильямс, завоевала по ходу сезона два титула, но как раз на Уимблдоне травмировала локоть и была вынуждена окончательно завершить карьеру из-за этого повреждения. Кстати, произошло это как раз во время матча с Клейстерс.

Серена снова на корте. Азаренко, Звонарёва и другие мамы, вернувшиеся в теннис Серена Уильямс на этой неделе проведёт первые официальные матчи после выхода из декрета. Она присоединится к группе теннисных мам.

Ким присоединится к теннисным мамам. Снова

Ким сейчас 36 лет. Конечно, это не совсем тот возраст, когда теннисистки обычно добиваются успехов, но исключения из правил бывают – достаточно посмотреть на ту же Серену Уильямс, которой уже исполнилось 38. Из тех, кто входит в топ-100, старше Клейстерс ещё Винус Уильямс – ей 39. Третья по возрасту в сотне – 34-летняя Светлана Кузнецова. Главный вопрос в том, что бельгийка не выступала в туре больше семи лет. Свой последний на данный момент профессиональный матч она провела на US Open – 2012, а вернуться планирует не раньше старта сезона-2020. Физическую готовность можно подтянуть на тренировках, но с игровой формой, с тем, чтобы почувствовать турнирный ритм, дела обстоят намного сложнее. При этом сейчас у Ким уже три ребёнка, и теоретически она может стать первой многодетной мамой, выигравшей «Шлем».

Среди других мам, выступающих сейчас в туре, помимо Серены Виктория Азаренко, Вера Звонарёва, Евгения Родина, Катерина Бондаренко, Мэнди Минелла, Татьяна Мария. Конечно, наибольших успехов среди них добилась Уильямс, но у Азаренко и Звонарёвой тоже были хорошие результаты.

Теннисные мамы возвращаются. Вера Звонарёва вышла из декрета Катерина Бондаренко стала первой теннисной мамой, выигравшей титул WTA после Ким Клейстерс, а Вера Звонарёва вернулась в топ-200.

«Хочу бросить вызов самой себе и снова быть сильной»

Сама Клейстерс так прокомментировала решение вернуться: «Я чувствую, что у меня всё ещё есть время, чтобы снова быть в состоянии играть в теннис. Посмотрим, чем всё закончится. Но это захватывает. Я чувствую, что получила дополнительную энергию, вызов, цель. Я действительно наслаждаюсь этим. Может быть, через несколько месяцев я пожалею об этом. Если в декабре я почувствую, что не нахожусь даже рядом с той формой, в которой я хочу быть, то я не собираюсь участвовать где-то только ради того, чтобы участвовать. Я хочу чувствовать, что я там, где должна быть.

Клейстерс: топ-игроки не гонятся за деньгами Ким Клийстерс – о том, как стать теннисистом, о фаворитах на «Ролан Гаррос» и непростой ситуации с Марией Шараповой.

Я не думаю, что мне нужно что-то доказывать, но я хочу бросить вызов самой себе и снова быть сильной. Это мой марафон. Именно из-за этого я сказала себе: «Хорошо, давай попробуем». В течение многих лет мне иногда приходила в голову эта идея, но потом мне казалось, что это невозможно. Давайте посмотрим, смогу ли я привести своё тело в форму, чтобы играть в теннис на том уровне, на котором мне бы хотелось».

Посмотрим, насколько успешным получится это возвращение Ким. Возможно, ей действительно удастся сделать то, что до сих пор не получается у Серены – выиграть турнир «Большого шлема» в 30 с лишним лет, будучи мамой. Свой последний титул на мэйджорах Клейстерс завоевала в 27, на Australian Open – 2011.