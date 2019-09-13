Клейстерс возвращается и покажет Серене, как выигрывать «Шлемы», будучи мамой

Неудачные возвращения мужчин…
Громкие возвращения в теннисе – то, что не происходит каждый день. Разумеется, речь именно о решении вернуться после завершения карьеры, а не о вынужденных перерывах из-за травм или дисквалификаций. Другое дело, что далеко не всегда это приносит хоть какой-нибудь успех. Можно вспомнить, как в 42 года неожиданно решил вернуться Томас Мустер, не игравший в туре 11 лет. Экс первый номер рейтинга не добился совершенно никаких успехов, выиграв лишь 1 матч при 10 поражениях. Ранее, в начале 90-х, схожая участь постигла Бьорна Борга – только великий швед не одержал вообще ни одной победы. При этом Борг решил полностью имитировать самого себя времён выступлений в туре, вновь отрастив длинные волосы и взяв в руки деревянную ракетку, которыми тогда уже никто не играл.
И удачные — женщин
В женском туре возвращения обычно даются проще – возможно, из-за более низкого уровня конкуренции, а возможно, девушки более активно приводят себя в форму. Ким Клейстерс, о которой и пойдёт речь в этой статье, уже доводилось возвращаться в тур. Завершив карьеру в 23 года и родив дочь, бельгийка решила снова попробовать себя на высоком уровне и, вернувшись через полтора года, выиграла даже больше «Шлемов», чем до ухода – 3 против 1. Ким даже сумела вернуться на первую строчку, пусть и всего на одну неделю.
Другие яркие примеры: Мартина Навратилова вернулась в тур в 43 года и, хотя играла в основном в паре, одержала ряд побед и в одиночном разряде, став в том числе самой возрастной теннисисткой, выигравшей одиночный матч в Открытой эре (в 47 лет и 8 месяцев на Уимблдоне-2004); Мартина Хингис, названная как раз в честь Навратиловой, возвращалась дважды, и если во второй раз она играла только в паре (исключением стали два проигранных одиночных матча в Кубке Федерации), причём делала это весьма успешно, то после первого возвращения активно выступала в одиночке и вернулась в топ-10; Жюстин Энен, соотечественница и одна из главных соперниц Ким, возвращалась с целью собрать «Карьерный шлем», победив на Уимблдоне. Она с ходу вышла в финал Australian Open, где в трёх сетах проиграла Серене Уильямс, завоевала по ходу сезона два титула, но как раз на Уимблдоне травмировала локоть и была вынуждена окончательно завершить карьеру из-за этого повреждения. Кстати, произошло это как раз во время матча с Клейстерс.
Ким присоединится к теннисным мамам. Снова
Ким сейчас 36 лет. Конечно, это не совсем тот возраст, когда теннисистки обычно добиваются успехов, но исключения из правил бывают – достаточно посмотреть на ту же Серену Уильямс, которой уже исполнилось 38. Из тех, кто входит в топ-100, старше Клейстерс ещё Винус Уильямс – ей 39. Третья по возрасту в сотне – 34-летняя Светлана Кузнецова. Главный вопрос в том, что бельгийка не выступала в туре больше семи лет. Свой последний на данный момент профессиональный матч она провела на US Open – 2012, а вернуться планирует не раньше старта сезона-2020. Физическую готовность можно подтянуть на тренировках, но с игровой формой, с тем, чтобы почувствовать турнирный ритм, дела обстоят намного сложнее. При этом сейчас у Ким уже три ребёнка, и теоретически она может стать первой многодетной мамой, выигравшей «Шлем».
Среди других мам, выступающих сейчас в туре, помимо Серены Виктория Азаренко, Вера Звонарёва, Евгения Родина, Катерина Бондаренко, Мэнди Минелла, Татьяна Мария. Конечно, наибольших успехов среди них добилась Уильямс, но у Азаренко и Звонарёвой тоже были хорошие результаты.
«Хочу бросить вызов самой себе и снова быть сильной»
Сама Клейстерс так прокомментировала решение вернуться: «Я чувствую, что у меня всё ещё есть время, чтобы снова быть в состоянии играть в теннис. Посмотрим, чем всё закончится. Но это захватывает. Я чувствую, что получила дополнительную энергию, вызов, цель. Я действительно наслаждаюсь этим. Может быть, через несколько месяцев я пожалею об этом. Если в декабре я почувствую, что не нахожусь даже рядом с той формой, в которой я хочу быть, то я не собираюсь участвовать где-то только ради того, чтобы участвовать. Я хочу чувствовать, что я там, где должна быть.
Я не думаю, что мне нужно что-то доказывать, но я хочу бросить вызов самой себе и снова быть сильной. Это мой марафон. Именно из-за этого я сказала себе: «Хорошо, давай попробуем». В течение многих лет мне иногда приходила в голову эта идея, но потом мне казалось, что это невозможно. Давайте посмотрим, смогу ли я привести своё тело в форму, чтобы играть в теннис на том уровне, на котором мне бы хотелось».
Посмотрим, насколько успешным получится это возвращение Ким. Возможно, ей действительно удастся сделать то, что до сих пор не получается у Серены – выиграть турнир «Большого шлема» в 30 с лишним лет, будучи мамой. Свой последний титул на мэйджорах Клейстерс завоевала в 27, на Australian Open – 2011.
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