Зачем Тим и Циципас играли в низшей лиге Кубка Дэвиса?

Близость к старому формату

В Кубке Дэвиса – 2019 завершились последние матчи, формат которых близок к оригинальному. В первой и второй группах они играются на площадке одной из двух сборных, участвующих непосредственно в этом матче, то есть соблюдается давний принцип Кубка Дэвиса «матч дома – матч на выезде». На более низких уровнях несколько команд собираются в городе, принадлежащем одной из стран-участниц группового раунда, и играют сначала каждая с каждой, а затем встречаются команды из разных групп. Единственное отличие от старого формата – матчи в первой и второй группах раньше были пятисетовыми, а теперь играются в трёх сетах, но это изменение произошло за пару лет до глобальной реформы, затронувшей финальную часть соревнований. Если кто-то вдруг забыл – в этом году в финале примут участие 18 сборных, разделённые на 6 групп, из которых выйдет 8 четвертьфиналистов. И матчи в группах, и матчи плей-офф будут сыграны за одну неделю в Мадриде.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!

Тим сенсационно проиграл Руусувуори

Команды первой группы, что логично, ближе всего к попаданию в финальную часть. Победители этих противостояний зимой следующего года участвуют в квалификационном раунде, а выигрыш в нём уже непосредственно выводит сборные в финал. В число таких сборных вошли Австрия с Домиником Тимом в составе, Беларусь и Швеция. А вот у Украины ситуация пока непонятная – её выездной матч с Венгрией не доигран, и там счёт 1-1. Отметим также поражение Швейцарии, за которую, разумеется, не выступали ни Роджер Федерер, ни Стэн Вавринка.



Что касается Тима, то нельзя сказать, что он внёс решающий вклад в победу команды. Он выиграл у финна Патрика Никласа-Салминена, а во второй день сенсационно уступил Эмилю Руусувуори, причём в двух сетах. Именно Эмиль мог стать героем противостояния – он принёс своей сборной два очка, но в паре выиграть не сумел, а в пятом матче Деннис Новак одолел Харри Хелиоваару на тай-брейке третьей партии, выведя Австрию в квалификацию.

Прогиб засчитан. Тима унижали из-за Серены, а он готов играть с ней в паре На «Ролан Гаррос» Уильямс прервала пресс-конференцию Тима. Сначала он был зол, а теперь называет великой и настроен на примирение.

Врач помог второму номеру Австрии. А Тиму, видимо, нет

«Это был очень длинный день. Теперь я могу расслабиться и улыбнуться, но всё было на грани. Я горд тем, как сплотилась наша команда», — сказал капитан сборной, бывший австрийский теннисист Штефан Кубек.



«Наш врач проделал фантастическую работу. В пятницу не было никаких шансов, что я смогу выйти на корт. В субботу же я был готов. Зимой против Чили в квалификации мы были в одном тай-брейке от того, чтобы попасть в Мадрид – это был тай-брейк в моём матче. В концовке игры я думал о том, что такое не может случиться дважды», — это слова Новака после победы. У Денниса была простуда, из-за которой он не смог сыграть в первый день.

А вот как объяснил свою неудачу во второй день Тим. «Я ждал от себя, что сыграю лучше. Было сложнее, чем я рассчитывал, но это понятно – я долго чувствовал себя не лучшим образом. Мне нужно время, чтобы вновь поймать игровой ритм. Эмиль – хороший теннисист, лучше, чем можно подумать, глядя на его рейтинг. Сложно возвращаться после перерыва и сразу играть против таких ребят, как он». Напомним, что в первом круге US Open Доминик неожиданно проиграл Томасу Фаббьяно. Перед этим он снялся с «Мастерса» в Цинциннати из-за простуды, а после поражения в Нью-Йорке заявил, что Фаббьяно не играл с ним настоящим. Интересно, что Доминик уже заявил, что не планирует ехать на Олимпиаду-2020 в Токио, а предпочтёт сыграть на домашнем турнире в Кицбюэле. Соответственно, с точки зрения олимпийского отбора у него нет никакой необходимости играть за сборную – видимо, это просто приносит ему удовольствие, поскольку выступает в Кубке Дэвиса он регулярно.

Чилич увёз Кубок Дэвиса в Хорватию. Навечно Последний Кубок Дэвиса в своём историческом формате завоевала Хорватия, которая в гостевом финале победила Францию.

Удачный дебют и позитив для Циципаса

Ещё один теннисист топ-10, сыгравший сейчас за сборную – Стефанос Циципас. Грек с русскими корнями на последних турнирах тоже выступал неудачно, потерпев четыре поражения подряд, начиная с полуфинала Вашингтона против Ника Кирьоса. В первом круге US Open, напомним, он проиграл Андрею Рублёву. Так что некоторая перезагрузка и позитивные эмоции от Кубка Дэвиса Циципасу сейчас явно не были лишними. Правда, уровень соперников в третьей группе (а Греция находится именно там) таков, что с большинством из них Стефанос может играть, как на тренировке, и всё равно побеждать. Единственным нормальным оппонентом был поляк Хуберт Хуркач, но и его Циципас обыграл в двух партиях. Словом, дебют за сборную Стефаносу удался. Греция в итоге заняла второе место в группе после Польши и выиграла плей-офф за 3-4 места, хотя его предназначение сейчас непонятно – в любом случае повышение получают все 4 команды, занявшие в своих группах первые и вторые места.



Сам Циципас подтвердил значимость этих результатов для своего психологического состояния. «Конечно, победы во всех поединках на этой неделе помогут мне психологически. Я больше не думаю о серии поражений – она осталась позади. Я провёл много матчей, и это хорошо. Уровень тенниса не всегда был таким высоким, как я привык, но у меня останутся позитивные воспоминания. Делить радость победы с командой было прекрасно».