Русская француженка возвращается после тяжёлой травмы. Она не играла 11 лет

Теннисная карьера Татьяны Головин оборвалась на взлёте – в 20 лет, когда она была близка к десятке сильнейших. Причиной её раннего ухода из спорта стали хронические проблемы со спиной. И хотя кажется, что француженка играла чуть ли не в другой теннисной эпохе (а во многом так оно и есть), она всё ещё достаточно молода для профессионального спорта.

Ей всего 31 год – даже в топ-100 сейчас немало теннисисток старше неё. И Головин решила попробовать вернуться в тур. Медицина за эти годы продвинулась вперёд, и новые методы лечения позволили более или менее привести спину Татьяны в порядок.

Родилась Головин в Москве, в последние годы существования СССР – 25 января 1988-го. Это был Татьянин день, что и повлияло на выбор родителями имени для дочери. Поскольку главой государства тогда уже был Михаил Горбачёв, и границы больше не были на замке, родители смогли без особых проблем перебраться во Францию – и 8-месячная Татьяна Григорьевна Головина стала Татьяной Головин.

Юная теннисистка провела шесть лет в знаменитой «кузнице кадров» — академии Ника Боллетьери во Флориде. Сейчас теннисных академий много по всему миру, но именно Боллетьери был первым создателем тренировочного лагеря такого формата. С ним тренировались такие звёзды, как Андре Агасси, Моника Селеш, Джим Курье (именно они принесли академии настоящую известность), а также Анна Курникова, Мартина Хингис, Мария Шарапова и многие другие.

Головин считалась одним из главных теннисных талантов Франции наряду с Ришаром Гаске. Кстати, вместе с Ришаром Татьяна выиграла «Ролан Гаррос» в миксте. Произошло это в том же 2004 году, когда Анастасия Мыскина в чисто российском финале победила Елену Дементьеву, став первой чемпионкой турнира «Большого шлема» из России в женском одиночном разряде. Головин тогда было 16, Гаске – 17 (вскоре после победы ему исполнилось 18). Тогда французы надеялись, что это лишь начало их большого пути, но для обоих этот титул так и остался единственным успехом на взрослых «Шлемах».

Если Гаске просто не сумел в полной мере реализовать свой талант, то Головин помешали уже упомянутые проблемы со здоровьем. При этом в том же 2004-м, то есть в 16 лет, Татьяна вошла в топ-30. Автору этих строк больше всего запомнились две битвы француженки с Марией Шараповой в 2006 году. В полуфинале Майами развернулась настоящая драма – Татьяна отыгралась с 1:5 и четырёх матчболов во втором сете, перевела поединок в решающую партию, но при счёте 3:4 сильно подвернула лодыжку и в слезах отказалась от продолжения борьбы.

Вернулась она на корт только через 2 месяца, на «Ролан Гаррос». Затем Головин дала Шараповой бой в четвертьфинале US Open, уступив будущей чемпионке лишь на двух тай-брейках. Это было самое серьёзное сопротивление, которое Мария встретила по пути к тому титулу – даже с Жюстин Энен в финале она справилась легче.

В 2007-м француженка добралась до четырёх финалов WTA, выиграв два из них. Это помогло Головин завершить сезон 13-й ракеткой мира, а в начале следующего года подняться и на 12-ю строчку. Ей только исполнилось 20, и тогда никто не мог предположить, что она проводит последние матчи за ближайшие 10 лет. После Мемфиса в феврале того года Татьяна взяла паузу на 2 месяца, вернулась, сыграла 3 матча и снова ушла из тура. Тогда надеялась, что временно – но из-за сильных болей и воспаления в пояснице вернуться на корт она не смогла. Последний матч Головин провела в начале мая 2008-го, проиграв Каролине Возняцки.

По словам Татьяны, решение попытаться вернуться в тур не было принято спонтанно. А впервые пришло оно к ней приблизительно через десять лет после завершения карьеры. «Я обдумывала вариант с возвращением около года и, начиная с лета, была настроена очень серьёзно. Помимо теннисных тренировок, месяц назад я начала всерьёз заниматься физической подготовкой. Поставила себе цель подготовиться к старту следующего сезона, но всё идёт быстрее, чем я ожидала – так что, возможно, вернусь уже в середине октября», — сказала Головин.

При этом нельзя сказать, что проблемы Татьяны со здоровьем решены полностью. Она призналась, что по-прежнему испытывает боль в спине, и ей нужно найти способ справиться с этим. Очевидно, боли просто стали слабее, чем в прежние годы.

Чем Татьяна занималась все эти годы? Например, вскоре после ухода из тура в 20 лет она приняла участие в фотосессии для Sports Illustrated в купальниках. Вместе с ней для журнала снимались Даниэла Гантухова и Мария Кириленко, и эта фотосессия получила название «Аллея куколок». Кстати, на обложке того журнала была Бруклин Деккер – актриса и фотомодель, вышедшая замуж за экс первую ракетку мира Энди Роддика.

Что касается внешности, то ещё в 2004-м 16-летнюю Головин сравнивали с Анной Курниковой. И Татьяне, в отличие от некоторых других теннисисток, нравилось такое сравнение. «Для меня это комплимент. Я хорошо её знаю, наши мамы дружат». Курниковой в то время было 23 года, и она уже фактически закончила карьеру, хотя официально объявила об этом только в 2007-м.

В основном же Головин после ухода из тенниса была занята работой на французском телевидении. Судя по отзывам, скорее не в качестве серьёзного аналитика, а в роли человека, призванного развлекать зрителей и вносить в передачи долю лёгкого юмора. С этим Татьяна справлялась хорошо – иначе она не проработала бы на ТВ около восьми лет.

При этом первые полтора года после завершения карьеры француженка практически не могла смотреть теннис. Она пару раз пыталась включить телевизор во время каких-то знаковых матчей, в том числе на финале Уимблдона-2008 между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, но плакала и выключала его. Татьяне было слишком больно думать о том, что она могла по-прежнему быть в туре, играть на крупных турнирах, но больная спина лишила её этой возможности. Кстати, о надежде на чудо, которое позволило бы ей попробовать вернуться, Головин говорила ещё в 2012 году.

Несколько лет после ухода из тенниса Татьяна встречалась с футболистом Самиром Насри. Молодой игрок тогда как раз перебрался из «Марселя» в «Арсенал», и Головин вместе с ним переехала в Лондон. Затем Самир сменил «Арсенал» на «Манчестер Сити», а в 2012 году Татьяна рассталась с ним.

Сейчас Головин состоит в отношениях с французским регбистом Уго Бонневалем. У пары есть два ребёнка – дочери уже исполнилось 4 года, а сыну будет 2 года в ноябре. При этом официальной свадьбы у них не было.

Словом, и в личной жизни, и в работе у Головин всё идёт хорошо. Но жизнь состоит из множества различных аспектов и эмоций – и ничто не может заменить ощущения, когда ты соревнуешься с другими в спорте, которому было отдано столько лет. Очевидно, что Татьяна скучает по теннису, по борьбе на корте – иначе она не стала бы пытаться вернуться в тур спустя 11 лет, при этом чувствуя определённый физический дискомфорт. И посмотреть на её возвращение будет интересно.