«Мой дом — США!» Неужели Шарапова совсем отказалась от России?

«Я быстро приняла этот образ жизни»

Бывшая первая ракетка мира, десятая обладательница «Карьерного шлема» в женском одиночном разряде за всю историю тенниса Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США, несмотря на связи с Россией. Впрочем, удивительного в этом мало – отец увёз её в Америку в раннем детстве, мечтая сделать звездой тенниса (и эта мечта сбылась), так что о России у Марии остались преимущественно детские воспоминания.

Маррей выбрал себе Серену. Шарапова не подошла из-за допинга Энди Маррей отверг Марию Шарапову, вспомнив про её допинг. Зато Серена Уильямс его полностью устраивает.

«Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. Когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был словно новый мир. Всё казалось новым, интересным, а многое — даже страшным. В первые годы было трудно. Но я быстро приняла этот образ жизни. Считаю Америку своим домом. Но основы моего воспитания, которые я очень ценю, — русские. У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живёт в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США», — заявила Шарапова.

Уничтожение Шараповой. Так Серена не наказывала Марию очень давно Худший час в жизни Марии Шараповой в Нью-Йорке. Это было больно.

Дом на берегу Тихого океана

Марию действительно многое связывает именно с Америкой. Здесь она росла, тренировалась, жила – и живёт сейчас. Кстати, при этом молодые люди, с которыми встречалась Шарапова, как раз не из США – словенец Саша Вуячич, болгарин Григор Димитров, британец Александр Гилкс. А вот дом себе Мария построила именно в этой стране. Стоит он на побережье Тихого океана, в Лос-Анджелесе. Она сама занималась всеми деталями дизайна этого дома. Конечно, над ним работали профессиональные архитекторы и дизайнеры, но окончательные решения по всем вопросам утверждала Шарапова, так что дом и всё пространство в нём выглядят именно так, как ей хотелось. Мария отмечала, что вдохновлялась японской архитектурой и эстетикой минимализма и что ей всегда нравилось отсутствие лишних вещей.

Большая часть комнат спроектирована так, чтобы не нести в себе конкретный функционал – за исключением разве что кухни. В подвале есть две дорожки для боулинга, рядом с которыми висят приобретённые Шараповой в середине нулевых картины. Неширокий бассейн находится на улице вплотную к кухне, переходящей в гостиную. Есть и уголок японского сада с сосной и фонтаном.

Шараповой больше не нужен Хогстедт? Что привело её к расставанию с тренером Швед научил Марию побеждать на грунте, а та в своей книге назвала его болтуном. Они снова стали работать вместе, но разрыв был неизбежен.

Выставочные турниры в США

В США Мария проводит и выставочные соревнования – например, недавний турнир Greenbrier в Америке, где она заменила Серену Уильямс и сыграла в миксте с одним из братьев Брайан против Каролины Возняцки.

Также недавно Шарапова вместе с американкой Мэдисон Кис приняла участие в челлендже Flip It For Good, проходящем при поддержке US Open. Его смысл заключается в том, чтобы необычным способом отправить пластиковую бутылку в корзину для мусора. Шарапова и Кис воспользовались для этого ракетками. «Думаю, мы должны получить дополнительные очки за креативность. Гордимся, что помогаем US Open поддерживать чистоту и перерабатываем бутылки на месте», — написала американская теннисистка, опубликовавшая видео в «Инстаграме».