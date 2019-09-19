Украинской теннисистке угрожали в Москве. Но она все равно будет здесь играть

Возвращение Свитолиной
Первая ракетка Украины и лучшая на данный момент теннисистка постсоветских республик Элина Свитолина возвращается в Россию. Элина не приезжала в Москву с 2016 года, а в Санкт-Петербурге и вовсе не играла ни разу. Дело здесь не только в политике, по крайней мере, изначально. В 2016-м отношения между нашими странами уже были, мягко говоря, далеки от идеала, но тогда Свитолина приняла решение выступить в СК «Олимпийский» на ВТБ Кубке Кремля. Она легко прошла два круга, разгромив сначала Юлию Путинцеву, затем Ану Конюх.
В полуфинале Элина вышла на Светлану Кузнецову – первую сеяную, которая заранее не заявилась на тот розыгрыш и получила от организаторов уайлд-кард. Свитолина взяла в первом сете всего один гейм, второй выиграла на тай-брейке, а решающий проиграла в упорной борьбе – 4:6. Главное произошло на послематчевой пресс-конференции.
Рыдания испуганной Элины
«Конечно, я чувствовала поддержку, и в четвертьфинале. Это, конечно, очень хорошо. Но если честно, то для меня этот турнир психологически очень тяжёлый. Вчера было очень много плохих сообщений, — не знаю почему, — каких-то угроз тоже. Тяжело. По поводу того, что если я выиграю… Бывают, конечно же, некоторые люди, которые занимаются ставками. Я не знаю подробно по этому поводу. Если честно, то вчера вечером это было чересчур. У меня, конечно, есть человек, который этим занимается, но он просто не успевал это всё удалять. Я уже потом совсем… Я не знаю, кто были эти люди, но если честно, для меня это очень тяжёлый момент. Конечно, организация тут очень хорошая, но я не знаю, если я вернусь… Потому что в конце и такой удар, можно сказать. Обычно это случается после проигрыша. Но перед матчем никогда такого не было. Ещё с самого начала, как только я сюда приехала, после моей пресс-конференции была одна история. Не знаю, конечно же, всё связано с политикой. Но не думаю, что я в чём-то виновата здесь. Очень тяжело психологически», — рассказала Свитолина.
Элина тогда очень эмоционально отреагировала на произошедшее. Говоря об этом, она несколько раз прерывалась и почти рыдала. Наверное, в тот момент она чувствовала себя не теннисисткой топ-20, а просто испуганной 22-летней девушкой, которой хочется оказаться как можно дальше от подобных неадекватных сообщений и угроз и больше никогда не сталкиваться с подобным. И с эмоциональной точки зрения понятно, что Свитолиной вряд ли хотелось возвращаться в «Олимпийский» на следующий год или через год. Кстати, возможно, отчасти психологически на решение Элины приехать в этом году повлиял и переезд турнира. Напомним, что сейчас «Олимпийский» закрыт на ремонт, а Кубок Кремля пройдёт в Ледовом дворце «Крылатское». Отель для игроков, соответственно, тоже будет другим, так что Свитолина не окажется в ситуации, когда номер гостиницы, корты или зал для пресс-конференций оживляют те воспоминания трёхлетней давности.
Украинка собиралась в Москву на River Cup, но передумала
Ещё одна резонансная история произошла прошлым летом. Тогда в Москве первый (и, похоже, последний) раз состоялся Moscow River Cup. В финале этих соревнований в итоге сыграли Ольга Данилович и Анастасия Потапова – сербка одержала победу, но россиянка набрала там важные очки и оказалась в середине второй сотни. Изначально на турнир была заявлена Свитолина, но в итоге она снялась. Директор соревнований Александр Островский так объяснил её решение: «У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь. Нам очень жаль. Безусловно, мы бы хотели увидеть Элину, и в будущем также будем готовы её здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне». Будущее для турнира в Москве в любом случае не наступило — в этом году он был проведён в Юрмале.
Тогдашний министр спорта Украины поддержал решение Свитолиной «не участвовать в коммерческом турнире в Москве», заявив, что есть вещи важнее денег. А украинский бизнесмен Юрий Сапронов, в прежние годы помогавший Элине финансово, посчитал, что политическая мотивация в её решении отсутствует – просто турнир неудобно расположен в календаре, перед самым стартом американской серии. Это действительно так, но тогда возникает вопрос – зачем украинка изначально давала согласие сыграть в Москве?
«Давайте жить дружно»
В любом случае радует, что сейчас Свитолина хочет выступить в Москве. Кстати, приедет на Кубок Кремля и вторая ракетка Украины – Даяна Ястремская. Из украинок на параллельно проводящийся турнир в Люксембурге заявилась только Катерина Козлова, но она просто не попадала в Москве в основную сетку. То же самое относится к двум россиянкам – Маргарите Гаспарян и Анне Блинковой. Что касается Ястремской, то в прошлом году и она не участвовала в Кубке Кремля, предпочтя Москве Люксембург. Будем надеяться, что тенденция сохранится, и отношения между Россией и Украиной будут улучшаться – для начала хотя бы в спорте.
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