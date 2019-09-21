Россиянку дисквалифицировали на месяц за попытку продать своё место в турнире

Теннисный мир продолжает жить неспокойной жизнью. На этот раз многих взволновала новость об очередном расследовании организации по борьбе с коррупцией в этом виде спорта Tennis Integrity Unit (TUI). Российская теннисистка Ирина Хромачёва была отстранена на месяц от профессиональных выступлений за попытку продать своё место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). В заявлении TUI говорится, что россиянка была готова отказаться от участия в турнире в пользу другой теннисистки, а в обмен та должна была заплатить ей определённую сумму. Помимо месячного отстранения Хромачёва была условно дисквалифицирована ещё на два месяца и оштрафована на $ 3 тыс.



Отметим, что турнир в Индиан-Уэллсе проводится в марте и относится к высочайшей категории WTA Premier Mandatory и призовой фонд женских соревнований составил в этом году $8 359 455. Основная сетка рассчитана на 96 теннисисток, и 12 из этих мест разыгрывались в квалификационном турнире на 48 участниц. Хромачёва в итоге выступила в первом круге отборочных соревнований, где уступила Вере Звонарёвой – 2:6, 3:6. Но даже за поражение на данной стадии турнира полагается $ 3 395 призовых и 2 очка в зачёт рейтинга WTA. По сути, Ирину оштрафовали на размер начисленных ей тогда на турнире призовых.

В заявлении также говорится, что дело в отношении госпожи Хромачёвой было основано на расследовании, проведенном TIU, и рассмотрено на дисциплинарном слушании, состоявшемся в Лондоне 9 сентября 2019 года. Независимый специалист по борьбе с коррупцией, профессор Ричард Макларен обнаружил, что госпожа Хромачёва предложила другому игроку возможность занять своё место в первом раунде квалификации в обмен на выплату эквивалента призового фонда, который она получила бы, если бы сыграла матч. Дисциплинарное решение профессора Макларена показало, что преступление было «скорее техническим нарушением, чем существенным нарушением» и что оно находилось на «самом низком уровне шкалы» преступлений. В результате, госпоже Хромачёвой запрещается участвовать в любых санкционированных мероприятиях, организованных или признанных руководящими органами спорта, или участвовать в них в течение одного месяца отстранения. Отсчёт дисквалификации начался с 19 сентября. Если в течение этого периода больше не будет совершено никаких правонарушений, она сможет возобновить играть в теннис с 18 октября 2019 года.



В настоящее время 24-летняя Ирина Хромачёва располагается на 274-й строчке рейтинга WTA. Лучшим было 89-е место в феврале 2017 года. В 2013-2014 годах она выступала за сборную России в Кубке Федерации, когда ведущие теннисистки отказывались выступать за команду из-за недостаточного финансирования. В текущем сезоне Хромачёва провела 15 матчей, в которых добилась шести побед. С апреля россиянка не выступала ни на одном турнире из-за травмы.

Хромачёва: с Савченко тренируюсь по 3-4 часа. Устаю жутко Ирина Хромачева пообщалась с корреспондентом «Чемпионата» и рассказала о переходе во взрослый теннис и о цели попасть на Australian Open.

Это далеко не первое расследование TIU и не такое масштабное, как были многие предыдущие. Главная цель этой организации – борьба с договорными матчами в теннисе, и больше всего хлопот приносят ставки на спорт. Порой суммы, вращающиеся в различных тотализаторах, гораздо больше тех призовых, которые зарабатывают теннисисты на корте, особенно на мелких турнирах. И у спортсмена возникает соблазн «срубить» лёгких денег через заранее оговорённый результат, нарушая тем самым дух спортивной борьбы. В этом году испанская полиция накрыла целый преступный синдикат, который запустил огромную разветвлённую схему договорных матчей с участием не только местных теннисистов, но и остальных, участвующих в турнирах уровня ITF – челленджерах и фьючерсах. Были арестовала 15 человек, под следствие попало ещё более 60, среди которых и профессиональные теннисисты. В прошлом году пожизненно был дисквалифицирован Даниэле Браччали, а его друг Потито Стараче был отстранён от тенниса на 10 лет. Ранее временному отстранению на 9 месяцев за участие в ставках подвергался ещё один итальянец – Алессио ди Мауро, на пять лет был дисквалифицирован испанец Гильермо Оласо (за то, что не сообщил в TIU о предложении сдать матч), пожизненно был дисквалифицирован австриец Даниэль Келлерер (за махинации с целью повлиять на результаты матчей). Под подозрением в своё время находился и россиянин Николай Давыденко, но он был в итоге оправдан ATP. А вот Андрей Куманцов в 2014-м был дисквалифицирован пожизненно. Так что Ирина Хромачёва в этом списке очень длинном списке далеко не первая, и, увы, наверняка окажется не последней.