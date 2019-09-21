Шарапова достроила свой дом американской мечты. Там даже боулинг есть!

Мария Шарапова провела экскурсию по своему дому в Лос-Анджелесе, на берегу Тихого океана. Россиянка призналась, что давно мечтала построить дом на берегу моря в японском стиле. Вход осуществляется через небольшой дворик с сосной и фонтаном. Основное пространство дома имеет высокий прозрачный потолок, дающий много света и визуально увеличивающий пространство.
Мария отметила, что стены сделаны из бетона, в связи с чем строительство растянулось почти на три года. При этом она решила не перевозить все картины из старого дома в новый, поскольку посчитала бетон сам по себе произведением искусства. При этом у неё есть кресло из 1960-х и японская дверь, служащая столешницей. Снаружи, рядом с кухней, расположены бассейн и небольшой газон. А в подвале находятся две дорожки для боулинга, рядом с которыми висят приобретённые Шараповой в нулевые годы картины.
Деталями дизайна дома Шарапова занималась сама. Конечно, над ним работали профессиональные архитекторы и дизайнеры, но окончательные решения по всем вопросам утверждала Шарапова, так что дом и всё пространство в нём выглядят именно так, как хотела россиянка. Мария отмечает, что вдохновлялась японской архитектурой и эстетикой минимализма, и что ей всегда нравилось отсутствие лишних вещей.
- 21 сентября 2019
-
18:24
-
18:11
-
17:55
-
17:14
-
16:56
-
16:45
-
15:42
-
14:14
-
13:22
-
13:09
-
12:21
-
11:13
-
10:36
-
10:16
-
09:48
-
09:17
-
08:36
-
03:31
-
00:54
-
00:11
- 20 сентября 2019
-
23:49
-
23:31
-
23:15
-
22:36
-
22:19
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:18
-
20:46
-
20:36
-
20:09
-
18:46
-
18:04
-
17:28