Неудержимый Медведев! Даниил продолжает собирать финалы и титулы

«Железный человек»…

Даниил Медведев, похоже, настоящий «Железный человек». Россиянин не ведает усталости, и, проведя после финала US Open несколько дней на курорте с супругой, прилетел в Санкт-Петербург. При этом во время турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке Даниила мучили боли в бедре, судороги, а финальная битва с Рафаэлем Надалем длилась почти пять часов. Но неделя без тенниса сделала своё дело – и к старту домашних соревнований категории ATP 250 Медведев был достаточно бодр, чтобы вновь выйти на корт и биться под сводами арены, расположенной рядом со стадионом «Зенита». Кстати, среди зрителей турнира был нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, заядлый любитель тенниса.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

Всего россиян в основной сетке соревнований было пятеро. Евгений Донской получил уайлд-кард, Алексей Ватутин прошёл квалификацию, а Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв вошли в число сеяных. Ватутин, не являющийся частым гостем в основе турниров ATP, ухитрился проиграть Мартону Фучовичу партию, в которой вёл со счётом 5:1 и заработал несколько сетболов. После этого во втором сете борьбы совсем не было, венгр одержал там лёгкую победу. Донской должен был играть с Томашем Бердыхом, но тот снялся, и Евгений разгромил лаки-лузера Маттео Виолу. Во втором раунде, однако, его выбил Медведев. Хачанов, стартовавший со второго круга, уступил там Жоау Соузе. Карен этот сезон проводит явно слабее, чем предыдущий, хотя и остаётся игроком топ-10.

И его характер

Даниил, кстати, выбрал максимально поздний старт – в четверг. Ему пришлось сыграть в двух дерби подряд; после победы над Донским он вышел на Рублёва. Андрей довольно тяжело входил в турнир, отдав по партии и прибившемуся к кортам за время квалификационных матчей белорусу Илье Ивашко, и литовцу Ричардасу Беранкису. Тем не менее Даниилу он дал бой. В обоих партиях Андрей вёл с брейком, во второй даже подавал на сет, но в итоге Медведев взял верх в двух сетах без единого тай-брейка. Это вообще одна из отличительных черт игры Даниила в последнее время – он научился «выгрызать» победы в сетах и в матчах тогда, когда не показывает свой лучший теннис, вцепляясь в соперника и дожимая его за счёт характера, за счёт борьбы за каждый мяч. И, на самом деле, это очень важное умение, свойственное всем большим чемпионам. Невозможно быть на пике в каждом матче, поэтому необходимо побеждать и через не могу, когда получается далеко не всё, чего хотелось бы. Пожалуй, во многом именно этого сейчас не хватает Карену Хачанову.

В полуфинале Медведев справился с проведшим отличный турнир белорусом Егором Герасимовым – 7:5, 7:5. Здесь игра у Даниила тоже не всегда шла, особенно в первой партии, но соперника он, опять же, дожал. Кстати, Егор в ближайший понедельник дебютирует в топ-100.

С кем Медведев будет биться за первое место? С Надалем или Федерером? Джокович совсем скоро потеряет свою первую позицию в рейтинге. Так что Медведева ждёт борьба за лидерство не с ним.

Аннигиляция Борны

А Даниил мог улучшить свой рейтинг, только завоевав титул, – никакой другой результат просто не пошёл бы в зачёт. Среди пяти необязательных турниров, учитывающихся в его рейтинге, было два титула (520 очков за Токио, с учётом двух побед в квалификации, и 250 за Софию), два финала (по 300 за Вашингтон и Барселону) и один полуфинал (180 за Лондон). Именно очки из столицы Великобритании были вытеснены победой в Санкт-Петербурге, которая оценивается в 250 баллов. В титульном матче россиянин разгромил хорвата Борну Чорича, который совсем недавно доставлял ему множество неприятностей. Сам Медведев выделял его и француза Люка Пуя как своих самых неудобных соперников. В Лондоне он уже нашёл способ справиться с Люка, а здесь разобрался и с Борной. В прошлом году Даниил не взял у него ни сета в трёх матчах на харде, а тут выиграл за 70 минут, отдав всего 4 гейма. Медведев провёл великолепный финал, уверенно контролировал ход игры и завоевал шестой титул в карьере (третий в сезоне). Кроме того, он стал первым российским чемпионом Санкт-Петербурга за 15 лет — в 2004-м здесь победил Михаил Южный.

Все россияне-чемпионы St. Petersburg Open:



Евгений Кафельников – 1995;



Марат Сафин — 2000, 2001;



Михаил Южный – 2004;



— 2019. Евгений Кафельников – 1995;Марат Сафин — 2000, 2001;Михаил Южный – 2004; Даниил Медведев — 2019.

После Санкт-Петербурга Медведев планирует отдохнуть неделю, а затем без перерывов играть в Пекине, Шанхае, Москве, Вене и Париже. За Парижем в любом случае последует ещё одна долгожданная неделя без матчей, а следом два последних старта года — Итоговый чемпионат в Лондоне и финальная часть Кубка Дэвиса в Мадриде. Если Даниил продолжит доходить до финалов на всех турнирах, то ему стоит подумать о том, чтобы сняться хотя бы с одного из них, например с Вены. Кстати, в начале сезона-2020 россиянин тоже хочет выступать без отдыха. На первой неделе года он заявлен на ATP Cup, на второй — в Окленд, а затем стартует Australian Open.