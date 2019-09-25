Американка шутит над собой, но готовится снова выйти на корт.

Серена объяснила, почему у неё растёт зад. Она слишком много ест?

Теннисный караван полностью переместился в Азию, где проходит небольшой отрезок соревнований на открытом харде. У женщин на этой неделе проходит крупный турнир в Ухане и небольшой турнир в Ташкенте, после чего будет соревнование в Пекине. У мужчин пока идут некрупные китайские турниры категории 250 в Чжухае и Чэнду. Посмотрим, чем богаты соцсети спортсменов.

Зачем Тим и Циципас играли в низшей лиге Кубка Дэвиса? Австриец даже не хочет ехать на Олимпиаду. И проиграл безвестному финну.

У Марии Шараповой не получилась поездка на турниры в Азию, зато освободилось время для тренировок. Россиянка готовится к концовке сезона на северо-западе Италии – в теннисной школе Риккардо Пьятти в Бордигере. Но пребывание Марии на побережье Лигурийского моря не ограничивается ежедневными тренировками – Шарапова съездила также на экскурсию в соседнее Монако и посетила день рождения маленького сына известного художника и дизайнера Татьяны Летто. Мария уже объявила, что сыграет впервые с 2006 года на турнире в Линце, который пройдёт с 7 по 13 октября, за неделю до Кубка Кремля. Так что есть вероятность, что Шарапова в этом году сыграет ещё и в Москве.

Не поехала после американской серии в Азию и Фанни Штолляр. 20-летняя венгерская теннисистка решила провести остаток лета в Хорватии.

Софья Жук зашла в магазин шоколада на Манхеттэне. Похоже, 19-летняя россиянка совершенно не переживает за свою фигуру.

Финалистка US Open Серена Уильямс готовится к обязательному турниру в Пекине, а пока образовалась пауза в выступлениях, американка получила возможность постоянно находиться рядом с горячо любимой дочкой Алексис-Олимпией, которой в сентябре исполнилось уже два года. Кстати, Серена с присущим ей чувством юмора пошутила на днях в своём «твиттере»: «Думаю, от попкорна мой зад становится больше». Видимо, американка уже соскучилась по теннису и готова показать всё своё умение на корте.

А вот чемпионка Открытого чемпионата США канадка Бьянка Андрееску, похоже, не спешит на корт. Канадка пытается растянуть свой миг наслаждения победой, посещая различные мероприятия, в частности матч по американскому футболу.

У Элины Свитолиной выезд в Китай получается очень затяжным. Украинка выиграла по матчу на турнирах в Чжэнчжоу и Гуанчжоу, а в Ухане справилась уже с двумя очень непростыми соперницами – Гарбинье Мугурусой и Светланой Кузнецовой. Возможно, ключом к успеху Элины является особая баскетбольная подготовка.

На том же турнире в Ухане хорватке Донне Векич очень понравилось находиться в обществе панд.

Ещё одна представительница Украины Даяна Ястремская не только эффектно выглядит сама, но и на корте действует весьма эффективно. В частности, на турнире в Ухане она повлияла на ход борьбы за первое место в рейтинге, выбив из сетки Каролину Плишкову.

Удачно сложился турнирный график для Наоми Осака – после победы на турнир в городе-«побратиме» Осаке у японки образовалось пару дней отдыха, и она решила себя наградить походом в местный аналог Диснейленда – Universal Studio Japan. Дальше у Наоми в планах турнир Premier Mandatory в Пекине.

Проигравшая Наоми в финале Анастасия Павлюченкова отправилась из Осаки на частном самолёте прямиком в Ухань вместе со своим новым тренером Сэмом Сьюмиком. Похоже, россиянка довольна новым сотрудничеством, ведь она благодаря успешному выступлению в Японии стала первой ракеткой России. В свойственной ей манере Анастасия пошутила: «Сэму сказали, что он выглядит как владелец самолёта». К сожалению, у россиянки не было времени на акклиматизацию в Китае – ей пришлось играть в Ухане на следующий день после финала Осаки, и она уступила в двух сетах Софье Кенин.

Анастасия Потапова, дошедшая в Сеуле до второго круга, сходила на гольф. На её фотографию отреагировал австралиец Ник Кирьос, написавший россиянке: «Мой наихудший вид спорта» — на что Анастасия ответила: «Никогда не поздно». А бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников спросил Потапову: «Нужен урок?», на что Настя ответила утвердительно. Всё-таки Евгений помимо тенниса имеет успехи и в гольфе – он был чемпионом России (2011).

Ещё одна россиянка, Анна Калинская, опубликовала свою фотографию на кровати, чтобы передать своё настроение. В комментариях снова не обошлось без Ника Кирьоса, который написал: «Я помню эту комнату». А ещё один австралийский теннисист (японского происхождения) Акира Сантиллан заметил: «Убери свою комнату». Анна на этой неделе играет на турнире в Ташкенте и дошла там уже до четвертьфинала.

Продолжает пожинать плоды свалившейся на него после US Open славы россиянин Даниил Медведев. Он уже подписал три новых крупных спонсорских контракта, съездил на турнир в Санкт-Петербурге, где выиграл титул, а по пути в Китай заскочил на один день в Москву, чтобы поучаствовать в передаче «Вечерний Ургант».

Первая ракетка мира Новак Джокович готовится к окончанию сезона дома в Белграде вместе с игроками своей сборной в Кубке Дэвиса – Янко Типсаревичем, Виктором Троицки и Филипом Краиновичем. Похоже, Новак не намерен просто так отдавать лидерство в рейтинге Рафаэлю Надалю.