«Ей нужен отбеливатель». В Японии прямо напомнили Осаке о её происхождении

«Загорелой Наоми нужен отбеливатель»

Наоми Осака стала жертвой шутки с явным расистским оттенком на своей родине. Японский комедийный дуэт A Masso во время выступления в минувший уик-энд съязвил, что уроженка Осаки выглядит «слишком загорелой» и ей «нужен отбеливатель». Это вызвало возмущение в социальных сетях, и комики принесли извинения.

Серену назвали обезьяной в прямом эфире. Журналиста даже не уволили Причина — финал US Open, который Серена проиграла.

«Мы искренне извиняемся за то, что причинили дискомфорт этому человеку. Нам нужно было подумать об этом, прежде чем делать ремарки, обидевшие столь многих людей. Больше такое не повторится», — говорится в опубликованном заявлении.

Специальное слово для таких, как Осака

При этом расизм – точнее, национализм — в Японии действительно существует. Коренное население здесь доминирует, чистокровные японцы до сих пор составляют больше 95% жителей страны. Времена, когда иностранцев в принципе не пускали на острова, остались в прошлом, но отношение к ним остаётся неоднозначным, достаточно настороженным. Для таких людей, как Наоми, есть специальное японское слово «хафу». Им называют всех потомков смешанных браков в первом поколении, то есть тех, у кого один родитель является японцем или японкой, а другой – представителем любой иной страны. В случае с Осакой ситуация осложнена тем, что её папа – темнокожий гаитянин, Леонард Франсуа. Здесь происхождение, как говорится, налицо.

Красота дня. Наоми Осака – снова первая ракетка мира Чемпионка двух хардовых «Шлемов» вернула себе лидерство в рейтинге. При этом она жаловалась, что долго не получала удовольствия от игры.

Кстати, Наоми и её сестру Мари долго не признавали даже родные бабушка с дедушкой – по маминой линии, разумеется. Они рассчитывали выдать дочь замуж за японца, заключив договорной брак, и только под этим давлением Тамаки призналась, что уже несколько лет тайно встречается с гаитянином. Её отец был в ярости, заявил, что она опозорила семью, – и Тамаки вместе с Леонардом переехала в другой город, Осаку, а через некоторое время после рождения дочерей они эмигрировали в США. Ттам в их ситуации жить было намного спокойнее, чем в Японии, где чуть ли не каждый соотечественник бросал на дочерей-мулаток косые взгляды.

Любовь на родине может быстро пройти

С родителями Тамаки Осака не общалась много лет, да и сейчас контакты, насколько известно, поддерживаются не слишком интенсивно. Внучек они впервые увидели, когда Наоми – младшей из двух сестёр – было уже 11 лет. Кстати, у них не случайно мамина фамилия – в Японии так жилось проще. Наоми к тому же владеет английским лучше, чем японским, и интервью даёт именно на английском языке, что также не добавляет ей вистов в глазах националистически настроенной японской публики.

Японский триумф. Осака стала первым лидером тенниса из Страны восходящего солнца Упустив тройной матчбол, Наоми не пала духом и обыграла Петру Квитову в финальном матче. Расскажем об этом и вспомним другие яркие моменты.

На волне побед на US Open и Australian Open Наоми на её родине полюбили почти все, но эта любовь может оказаться временной. Сейчас японка явно на спаде. Первую строчку рейтинга она уже потеряла и вряд ли вернёт её в ближайшее время. Посмотрим, как отреагируют болельщики на её неудачи и не окажется ли шутка A Masso первой ласточкой в изменении отношения к Осаке в Японии.