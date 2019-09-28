Раньше Серена просила унести её с корта в 38 лет. Теперь хочет играть до пенсии

9 лет назад Уильямс и не думала играть так долго. Но любовь к теннису не даёт ей уйти.

«Планирую закончить не раньше, чем через 20 лет»

Серене Уильямс совсем недавно исполнилось 38 лет. В этом году она побила рекорд другой теннисной «долгожительницы» — Мартины Навратиловой, которая в 1994-м в 37 с лишним лет дошла до финала Уимблдона. Навратиловой тогда было 37 лет и 258 дней, а Уильямс, когда она добралась до решающего матча на том же Уимблдоне – 37 лет и 291 день. Затем Серена улучшила собственное достижение, выйдя в финал US Open – 2019. Правда, выиграть хотя бы один турнир после рождения дочери Уильямс до сих пор не удалось.

Серена объяснила, почему у неё растёт зад. Она слишком много ест? Американка шутит над собой, но готовится снова выйти на корт.

В связи с днём рождения Серене задали вопрос о том, когда она думает уйти из тенниса. «Я планирую закончить карьеру через 20 лет, не раньше», — ответила американка. Конечно, вряд ли стоит воспринимать это всерьёз – но, с другой стороны, та же Навратилова, завершив карьеру, затем вернулась и выступала как в парном, так и в одиночном разряде. Ей даже удалось выиграть один матч на Уимблдоне в 48 лет! Было это в том самом году, когда чемпионкой турнира стала 17-летняя Мария Шарапова – в 2004-м. Может быть, Серена хочет улучшить и этот результат Мартины, одержав победу в официальном матче на «Шлеме» лет в 50?

«Если Серена захочет, будет играть и после 40»

Разумеется, о возможных сроках завершения карьеры Уильямс-младшая высказывается не в первый раз. Например, вот что она говорила в интервью после проигранного Симоне Халеп финала Уимблдона-2019: «Зрители тепло поддерживали нас с Роджером на Уимблдоне? Я ощущала поддержку и любовь. Я ценю это. Не думаю, что мы с Роджером будем играть через три, четыре, пять лет. Думаю, самое время прийти и успеть посмотреть на нас».

Серену назвали обезьяной в прямом эфире. Журналиста даже не уволили Причина — финал US Open, который Серена проиграла.

Её тренер, Патрик Муратоглу, считает, что она может успешно играть и на пятом десятке. «Если Серена захочет, она будет играть и после 40. Если она будет чувствовать, что ещё может выигрывать турниры „Большого шлема“, то будет продолжать выступать. Сейчас её форма лучше, чем пару лет назад. Она остаётся невероятной спортсменкой и ещё может сражаться. Она играет не просто так, она хочет побеждать. Когда Уильямс почувствует, что титулы на мэйджорах ей не под силу, то уйдёт из тенниса. Но она всё ещё голодна. Это не изменилось. Она невероятный боец и всегда хочет выигрывать».

Когда-то Уильямс думала уйти до 30. Но она слишком любит теннис

При этом в 2010 году Серена в интервью после победы на Уимблдоне была уверена, что к настоящему моменту уже завершит карьеру: «До 38? Если вдруг ещё буду выступать, я попрошу вас лично взять и увести меня с корта. Нет шансов, что я продолжу играть в 38 лет».

Бьянка Андрееску пришла, чтобы отправить Серену на пенсию Румынская канадка повторила достижение Шараповой и не пустила Серену к мечте.

Также американка вспоминала, что в 20 лет думала о завершении карьеры до тридцати. Вот её слова после победы над Марией Шараповой в финале «Ролан Гаррос» — 2013: «Мне очень хотелось повторить свой успех 2002 года. Если честно, тогда я вообще не могла себе представить, что смогу вновь выиграть спустя 11 лет. Я не была уверена, что доиграю до такого возраста. Мне всегда казалось, что я завершу карьеру примерно в 28 лет».

Почему Уильямс до сих пор не готова уйти из тенниса? Она объясняла это в конце прошлого сезона. «Я совершенно точно никогда не видела себя играющей до 37 лет и была уверена, что перестану выступать намного раньше, начну заниматься другими делами. Однако так получилось, что я люблю играть, люблю соревноваться. Мне нравится теннис, и это не в моих силах от него отречься».