Шарапова не захотела играть в Москве. Это хотя бы честно

Неужели Мария Шарапова не заинтересована в том, чтобы выступать перед российскими болельщиками? Вместо Москвы она поедет в Люксембург.

Кубок Кремля давно потерял прежний престиж. И Шарапову вместе с ним

Мария Шарапова не примет участия в нынешнем розыгрыше «ВТБ Кубка Кремля». Сенсацией это, конечно, не назовёшь – не то чтобы Мария часто выступала на этом турнире в прежние годы или добивалась тут успехов. Будучи совсем юной, Шарапова всё-таки приезжала на домашний турнир три года подряд, но дальше четвертьфинала в Москве не прошла. В 2005-м она в упорной борьбе уступила на этой стадии Динаре Сафиной, а в 2006-м получила травму и снялась с четвертьфинала против будущей чемпионки турнира — Анны Чакветадзе.

Шарапова возвращается? Мария 2 недели работала в Италии с экс-тренером Джоковича Получив на Уимблдоне очередную травму, Шарапова уже в середине июля вернулась к тренировкам. В августе она должна выступить в Америке.

Через год Шарапова в первом матче проиграла малоизвестной тогда Виктории Азаренко и перестала приезжать на Кубок Кремля. В 2008-м она пропустила концовку сезона из-за травмы и операции, а затем изменился теннисный календарь. Осенью появились крупные турниры в Азии, в том числе Premier Mandatory в Пекине, Кубок Кремля, до того относившийся к первой категории, в новой иерархии WTA стал куда менее престижным соревнованием и к тому же оказался зажат между престижной азиатской серией и Итоговым чемпионатом WTA. В результате Москва потеряла не только Шарапову, но и других звёзд — для топ-теннисисток просто исчез смысл выступать в «СК Олимпийский». Теперь в столицу России ехали играть либо те, кому нужны были очки, чтобы в последний момент завоевать путёвку на Итоговый турнир, либо те, кто туда не попадал в принципе – то есть теннисистки, не входившие в топ-10.

Мария решила сыграть в Люксембурге. Там состав слабее

Один раз Мария всё-таки вернулась на Кубок Кремля – в сезоне-2017, который она начала в апреле из-за дисквалификации. При этом опять-таки вмешался календарь. Шарапова прилетела в Москву прямиком из Тяньцзиня, где завоевала первый (и до сих пор единственный) титул после отстранения от выступлений, не успела даже толком отдохнуть, не говоря уже о том, чтобы акклиматизироваться, и сразу проиграла Магдалене Рыбариковой. Не будь этой азиатской серии прямо перед Москвой, Шарапова в том году могла бы сыграть в «Олимпийском» успешнее, но увы.

Шарапова достроила свой дом американской мечты. Там даже боулинг есть! И теперь не стесняется показать все, что есть внутри. Даже видео сняла.

В этом году россиянка не полетела в Азию, предпочтя Тяньцзиню Линц. Такое решение дало надежду на то, что Шарапова выступит и в Москве – с логистической точки зрения это явно было намного проще и удобнее, чем после Азии. Однако вместо Москвы Мария отправится в Люксембург, где проходит турнир более низкой категории International (Кубок Кремля входит в серию Premier, хотя и занимает низшую ступень среди этих «Премьеров»; его можно сравнить с ATP 500, в то время как Ухань, Пекин и другие крупные «Премьеры» — с «Мастерсами»).

«Ещё не знаю, буду ли готова к турниру в Линце»

При этом ожидать от Шараповой качественного тенниса сейчас, похоже, не стоит, так что она в любом случае вряд ли смогла бы порадовать болельщиков в Москве. Вероятно, в этом и есть главная причина того, почему она не захотела ехать на Кубок Кремля. Там больше и внимания зрителей, и ответственности. Сама Мария сказала, что пока даже не уверена, сыграет ли в Линце. «Всё ещё не знаю, буду ли готова. Только начала подавать сегодня».

Уничтожение Шараповой. Так Серена не наказывала Марию очень давно Худший час в жизни Марии Шараповой в Нью-Йорке. Это было больно.

Тренируется россиянка в Италии, в академии Риккардо Пьятти. Как известно, Шарапова начала работать с ним этим летом, и он прилетал к ней на US Open. Правда, там Мария совсем не задержалась, поскольку в первом круге попала на Серену Уильямс. В Италии, кстати, Шарапова встретилась с другой легендой российского тенниса – Маратом Сафиным. Также вместе с ними сфотографировался 18-летний итальянский теннисист Янник Синнер. А что касается выступлений в России, то Мария, снявшись этой зимой с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы, обещала вернуться туда.