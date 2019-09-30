Лучший теннисист планеты схватился с сумоистом. Тот не сдержал смеха

Азиатская серия турниров подобралась к пику. У женщин проходит крупнейший турнир в этой части календаря – China Open с призовым фондом около $ 8,3 млн. Практически все сильнейшие теннисистки приехали в главный город Китая. У мужчин разыгрывается два «пятисотника» — в том же Пекине и в Токио. Надаль и Федерер после Кубка Лэйвера взяли паузу, а почти вся молодёжь приехала набирать очки в две азиатские столицы. Только финалист US Open Даниил Медведев решил чуть разгрузить график и не поехал в Пекин. Зато сетку в Токио возглавил Новак Джокович, которому нужно оборонять своё первое место от нападок Рафаэля Надаля.

«Теперь я один из них». Даниил Медведев уже догнал «Большую тройку» Россиянин поймал волну. Он всем всё доказал, оставаясь осьминогом на корте, а лет через 10 планирует заменить Сафина на месте комментатора.

Турнир WTA/Premier Mandatory. Пекин (Китай). China Open

Призовой фонд: $ 8 285 274.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 28 сентября – 6 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 19.08.2019): Наоми Осака (1), Эшли Барти (2), Каролина Плишкова (3), Симона Халеп (4), Элина Свитолина (5), Петра Квитова (6), Кики Бертенс (7), Арина Соболенко (9), Дарья Касаткина (42), Екатерина Александрова (43), Анастасия Павлюченкова (46), Вероника Кудерметова (51), Светлана Кузнецова (62/WC), Елена Остапенко (75/WC), Анна Блинкова (93/Q).



Полный список участников.



Отказались от участия: Серена Уильямс (8), Йоханна Конта (16), Маркета Вондроушова (17), Анетт Контавейт (21), Карла Суарес-Наварро (29), Мария Саккари (31), Леся Цуренко (40), Виктория Азаренко (41).



Действующий победитель: Каролина Возняцки.

Женский турнир в Китае разыгрывается с 1994 года. Три сезона он проводился в Пекине, после чего на время исчез из календаря. В 2000-м он возродился в Шанхае, а в 2004-м переехал вновь в китайскую столицу. Победительницами соревнований в разные годы становились и россиянки – Елена Дементьева (2003), Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Шарапова (2014). До финала добирались Анна Курникова (2002), Вера Звонарёва (2010) и те же Кузнецова (2004, 2008) с Шараповой (2012).

Шарапова не захотела играть в Москве. Это хотя бы честно Неужели Мария Шарапова не заинтересована в том, чтобы выступать перед российскими болельщиками? Вместо Москвы она поедет в Люксембург.

С 2009 года турнир относится к высочайшей категории WTA Premier Mandatory и за победу здесь разыгрывается аж 1000 очков. Но именно сейчас получился тот редкий случай за последние недели и месяцы, когда не будет борьбы за 1-е место в рейтинг-листе. Отобрать его у Эшли Барти теоретически могла лишь Каролина Плишкова, но чешка проиграла уже на старте Елене Остапенко. Несмотря на статус обязательного турнира, на этот раз его пропустили из-за травм аж 8 теннисисток – Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Маркета Вондроушова и другие. В сетке значилось 6 россиянок – Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова (WC) и Анна Блинкова (Q). Но Блинкова уже проиграла представительнице Казахстана Путинцевой, Кузнецова – американке Макхэйл, а Кудерметова – Павлюченковой.

Раньше Серена просила унести её с корта в 38 лет. Теперь хочет играть до пенсии 9 лет назад Уильямс и не думала играть так долго. Но любовь к теннису не даёт ей уйти.

Турнир ATP 500. Пекин (Китай). China Open

Призовой фонд: $ 3 515 225.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 30 сентября – 6 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 19.08.2019): Доминик Тим (4), Александр Зверев (6), Стефанос Циципас (8), Карен Хачанов (9), Роберто Баутиста-Агут (10), Фабио Фоньини (11), Гаэль Монфис (13), Джон Иснер (14), Андрей Рублёв (47/LD), Фрэнсис Тиафо (52/WC), Григор Димитров (78/SR), Энди Маррей (329/SR).



Полный список участников.



Отказались от участия: Даниил Медведев (5), Ник Кирьос (29).



Действующий победитель: Николоз Басилашвили.

Мужской турнир в Пекине появился на год раньше женского, в 1993-м, и в отличие от него никуда не переезжал. Но у него тоже была пауза – с 1998 по 2003 годы турнир не проводился. В 2004-м в Пекине состоялся первый и единственный пока русский финал – Марат Сафин обыграл в решающем матче Михаила Южного. Во время реформы календаря в 2009-м турнир повысил статус до категории ATP500. Рекордсменом по количеству побед является Новак Джокович – шесть (2009, 2010, 2012-2015). В этом году первым номером посева должен был стать Даниил Медведев, однако он решил чуть разгрузить календарь и отказался от выступлений в Пекине. Но и без него компания на турнире подобралась весьма внушительная – Тим, Зверев, Циципас, Фоньини, Иснер, Монфис, а также россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые уже успешно преодолели барьер первого круга.

«Медведев – лучшее, что сейчас есть в теннисе». Что говорят о россиянине в мире «Большой тройке» нужно быть начеку. Этот парень идёт отбирать их позиции в рейтинге и титулы.

Турнир ATP 500. Токио (Япония). Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд: $ 1 895 290.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 30 сентября – 6 октября.

Разница во времени с Москвой: +6 часов.

Заявка на турнир (от 19.08.2019): Новак Джокович (1), Борна Чорич (12), Давид Гоффен (15), Марин Чилич (23), Люка Пуй (26), Тейлор Фритц (27), Бенуа Пэр (30), Ян-Леннард Штруфф (35), Чхун Хён (151/SR).



Полный список участников.



Отказались от участия: Кей Нисикори (7), Кевин Андерсон (17), Милош Раонич (22), Стэн Вавринка (24), Ласло Джере (37), Пьер-Юг Эрбер (45).



Действующий победитель: Даниил Медведев.

Мужской турнир в Токио разыгрывается с 1972 года. Рекордсменом по количеству титулов является швед Стефан Эдберг – четыре (1987, 1989-1991). Побеждали здесь также Федерер, Маррей, Надаль и Вавринка. А в прошлом году чемпионом впервые стал россиянин – Даниил Медведев, добравшийся до финала из квалификации. В этом году Даниил заявился сначала на параллельный турнир в Пекине, а потом снялся и с него. Но в новом рейтинге россиянин потеряет не 520 очков, а всего 340 очков, поскольку у него в запасе есть много неучтённых турниров. И лучший из этих худших результатов – 180 очков. Таким образом, даже если Тим выиграет в Пекине, он пока не сможет сместить Медведева с его 4-го места в рейтинге. Помимо россиянина не сыграет в Токио и прошлогодний финалист – местный любимец Кей Нисикори. Но организаторам грех жаловаться на потери в составе, поскольку в этом году на турнире решил выступить Новак Джокович, который пытается заочно защитить своё первое место от нападок Рафаэля Надаля. Для серба это будет первый турнир после того, как он снялся в 4-м круге US Open из-за травмы плеча. Если Новак победит в Токио, то ему будет не такой критичной потеря 1000 очков за прошлогодний титул на «Мастерсе» в Шанхае. Ну а чтобы проверить свои силы в Японии – родине борьбы сумо, Новак провёл шуточный поединок с настоящим сумоистом. Насколько успешным получился для него этот бой – смотрите сами.