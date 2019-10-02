Медведева поставили в пример миллиарду жителей Земли. За что?

Небольшой отдых Медведева

Пока Карен Хачанов и Андрей Рублёв играют в Пекине, Даниил Медведев всё-таки решил немного разгрузить свой неимоверно плотный игровой график и снялся с турнира в столице Китая. На следующей неделе он должен выступить на «Мастерсе» в Шанхае, а затем планирует отправиться играть в Москву, Вену и Париж. Следом будет Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и финал Кубка Дэвиса в Мадриде.

При этом в начале сезона-2020 Даниил также решил собрать все турниры, какие возможно. Сначала он был объявлен как участник ATP Cup вместе с Кареном Хачановым, затем заявился в Окленд, а теперь стало известно, что Медведев хочет выступить и на Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. Это неофициальное соревнование проводится с 2009 года, и участие в нём принимают 6 теннисистов (2 сеяных сразу проходят в полуфинал). Интересно, что нынешний розыгрыш почему-то состоится 19-21 декабря – притом что ATP Cup стартует только 3 января, а турнир в Дохе начнётся 6 января. Возможно, организаторы решили не проводить турнир сразу после католического Рождества и дать теннисистам сыграть до этого праздника.

Комплименты от главы правительства Индии…

Тем временем премьер-министр Индии Нарендра Моди – фактически первый человек страны — прокомментировал речь Медведева после проигранного финала Открытого чемпионата США. «Удивительно, что речь финалиста получила равное внимание с чемпионом, особенно в социальных сетях. Я тоже слышал её. Многих, в том числе и меня, тронули простота и зрелость, с которой выступал 23-летний парень. Только что он потерпел поражение от легенды тенниса, мог отчаяться, но в его поведении не было изъянов. Напротив — он покорил зрителей своей скромностью и простотой.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

Медведев продемонстрировал настоящий спортивный дух, осыпав похвалами соперника после того, как проиграл ему. Само собой, Надаль тоже похвалил Медведева. Если вы ещё не слышали речь Медведева, я призываю вас посмотреть это видео. Вы сможете многому научиться на его примере». Отметим, что Индия – вторая по численности страна мира, в которой проживает более 1,3 млрд. человек.

И от легенды тенниса

Похвалил Даниила и легендарный Андре Агасси – уже в игровом ключе. «Наверное, никогда раньше в теннисе не было игрока ростом 198 см, который так хорошо двигается. Он знает, когда надавить, когда добавить остроты в игру, и понимает, когда соперник может сам отдать победу. У него очень высокий теннисный IQ, хорошие навыки как в атаке, так и в обороне. Поэтому сейчас все за ним следят».

«Теперь я один из них». Даниил Медведев уже догнал «Большую тройку» Россиянин поймал волну. Он всем всё доказал, оставаясь осьминогом на корте, а лет через 10 планирует заменить Сафина на месте комментатора.

Единственное, с чем можно поспорить, – у аргентинца Хуан-Мартина дель Потро передвижение по корту тоже на очень хорошем уровне, а рост у него точно такой же. Среди других высокорослых игроков кого-то со столь же качественным передвижением и подходом к мячу вспомнить очень затруднительно.

«В юниорские времена я был безумен на корте»

Сам Медведев тем временем рассказал о борьбе со своими демонами. «Я прилагаю много усилий для контроля, ведь я не самый спокойный парень в мире. Позади несколько историй, связанных с моим поведением, особенно когда я был ребёнком. Когда я играл в юниорах, то каждый раз пропускал около месяца за нарушение правил поведения. Получаешь 10 штрафных очков — пропускаешь месяц. В сумме, думаю, набралось месяцев пять. Я был безумен на корте. Именно поэтому я горжусь тем, как веду себя сейчас. Спокойствие — это именно то, чего мне не хватало ранее».

«Дерзкий и настоящий». Медведев поиздевался над американцами и стал героем Новую русскую звезду сравнивают с Жозе Моуринью и называют гением. И только фанаты Серены снова чем-то недовольны.

А второй участник самого запомнившегося за последнее время матча с безумствами Даниила, Фелисьяно Лопес, рассказал, что не обижен на россиянина. «То, что произошло на корте, видели все, и Медведев уже извинился за своё поведение. Сначала он сделал это передо мной в раздевалке, а потом попросил прощения у публики. Так что добавить больше нечего. Не удивился, что он дошёл до финала. Весь год и особенно этим летом Медведев был самым стабильным из молодых теннисистов».