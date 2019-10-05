Медведев и теннисный хулиган. Надо ли им играть в паре?

«Может, сыграем в паре, Ник?»
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев предложил австралийцу Нику Кирьосу вместе сыграть на турнире в парном разряде.
Один из пользователей спросил российского теннисиста, когда стоит ждать его выступление в паре с Кирьосом. Медведеву эта мысль понравилась, и он переадресовал вопрос австралийцу в сторис своего «инстаграма»: «Может, сыграем в паре, Ник?» Кирьос сделал репост в своей сторис, однако на предложение россиянина никак не ответил.
«Медведев – робот, зверь»
Ранее австралиец неоднократно хвалил Даниила и даже восхищался им. Подобное Ник делает нечасто, зато если делает – то искренне. При всех недостатках характера Кирьоса лесть ему несвойственна, так что можно с практически полной уверенностью говорить о том, что ему действительно нравится игра Медведева и его поведение.
Ник этим летом стал одним из двух теннисистов, победивших Даниила в США. Австралиец взял верх в финале Вашингтона на двух тай-брейках, после чего Медведев дошёл до финала «Мастерса» в Монреале и стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. Когда в полуфинале Цинциннати Даниил одолел Новака Джоковича, Кирьос написал в своём «твиттере»: «Медведев — робот. Зверь. Фрик. Его стабильность — из ряда вон. Он слишком хорош». По окончании победного для Даниила финала Ник добавил: «Этот парень сумасшедший». Россиянин тогда же в шутку назвал его своим самым большим фанатом.
Медведев восхитил Кирьоса на US Open
По ходу Открытого чемпионата США Кирьос продолжал положительно отзываться о Медведеве. Поведение Даниила в матче с Фелисьяно Лопесом настолько понравилось Нику, что он даже поставил фото россиянина, показывающего зрителям средний палец, на фон своего «твиттера». А после пятисетовой битвы Медведева с Рафаэлем Надалем в финале турнира Ник назвал Даниила своим любимым теннисистом.
Сам Медведев тоже в целом положительно отзывался о Кирьосе. «Я уже говорил, что Ник, мне кажется, неплохой парень в жизни. На корте он иногда перебарщивает, и это нехорошо». А ещё после финала в Вашингтоне они вместе летели в Канаду на частном самолёте – и, что интересно, третьим с ними был Стефанос Циципас, который до того полтора года фактически не общался с Даниилом, а тут сделал совместное фото. Сам Ник на том турнире играл со Стефаносом в паре и сдружился с ним, так что, видимо, он решил попытаться помирить этих двоих. Кстати, раз Кирьос выступал в паре с Циципасом, то и его объединение с Медведевым вполне реально – во всяком случае, на один-два турнира. Правда, сейчас Ник взял паузу из-за проблем с плечом.
Ждём Индиан-Уэллс и Майами?
Если порассуждать об относительно ближайшем будущем, то сыграть в паре Даниил и Ник могут после Australian Open. Неизвестно, когда вернётся на корт Кирьос, и в любом случае Медведеву с его графиком едва ли стоит выступать в паре в концовке этого сезона. На самом старте следующего сезона подходящего времени тоже не видно – на ATP Cup все делятся на сборные, а в Окленд Даниил если и приедет, то тратить там силы на пару тоже будет сомнительным решением.
Сыграть же вместе где-нибудь в феврале на турнирах в европейских залах либо на одном из «Мастерсов» в США (Индиан-Уэллс или Майами) – совсем другое дело. Кстати, в 2017-м в Майами успешно сыграли другие россияне, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Они дошли до финала, где в упорной борьбе уступили братьям Брайанам. С Кареном Даниил пробовал выступать в паре на тех же «Мастерсах» в этом году, но получилось совсем неудачно. Возможно, с Ником сложится лучше?
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