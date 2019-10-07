Джокович размялся перед встречей с Медведевым

Плечо не помешало Новаку расправиться со всеми в Токио

Плечо Новака Джоковича стало предметом постоянных обсуждений с того момента, как он снялся с матча 1/8 финала US Open против Стэна Вавринки в начале третьей партии. Причиной была именно боль в плече, и сразу после отказа серба поползли слухи о том, что он больше не сыграет в этом сезоне, что ему потребуется операция и так далее. Сам Новак какое-то время не сообщал болельщикам и журналистам информацию о состоянии своего здоровья, а когда «вышел не связь», то сказал, что ситуация достаточно серьёзная, но он надеется вернуться на корт уже в начале октября.

Несите нового чемпиона! Джокович «сломался» и не может отомстить Медведеву Повторения недавнего матча Медведев – Джокович не будет. Серб травмировал плечо. Россиянину теперь будет противостоять Стэн Вавринка.

В итоге Джокович не отступил от этого плана, прилетев в Токио для участия в местном турнире категории ATP 500. Организаторы, видимо, потратили большую часть денег непосредственно на приглашение Новака, поскольку в остальном состав очень сильно уступал проводившемуся параллельно турниру той же категории в Пекине, да и призовой фонд у китайцев был почти вдвое выше. Неудивительно, что в итоге в финале сербу противостоял 80-й номер рейтинга Джон Миллман, а в Пекине за титул боролись два игрока топ-10 — Стефанос Циципас и Доминик Тим. По такой сетке Новак прошёлся очень легко, отдав лишь в одной партии пять геймов, а в остальных – не больше четырёх. Единственным именитым соперником серба стал Давид Гоффен, которого он встретил в полуфинале, но и тот не смог оказать серьёзного сопротивления.

Медведев может сойтись с Джоковичем в полуфинале

Если в Токио либо Пекине Джокович в прошлом году не играл, то на «Мастерсе» в Шанхае, который уже стартовал в воскресенье, его ждёт защита титула. Рафаэль Надаль – по сути, единственный реальный соперник Новака в борьбе за первую строчку по итогам года – снялся с этого турнира из-за боли в запястье, так что второй номер посева достался Роджеру Федереру. При этом в половину Джоковича попал Даниил Медведев, выигравший у него оба очных матча за последние полгода. Также в верхней половине оказался Карен Хачанов, в Пекине наконец-то показавший неплохой теннис и хороший результат – россиянин дошёл до полуфинала и в упорной борьбе уступил будущему чемпиону, Тиму, при этом не подав на матч. Кстати, Доминик благодаря этой победе квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, став его пятым участником после «Большой тройки» и Медведева.

«Теперь я один из них». Даниил Медведев уже догнал «Большую тройку» Россиянин поймал волну. Он всем всё доказал, оставаясь осьминогом на корте, а лет через 10 планирует заменить Сафина на месте комментатора.

Осака вернулась на победный путь

В Пекине одновременно с мужским турниром прошло и одно из крупнейших соревнований года в WTA туре, входящее в категорию Premier Mandatory. В турнире с тысячей очков на кону Наоми Осака завоевала свой первый серьёзный титул после Australian Open – 2019. Для бывшего лидера мирового рейтинга это второй трофей подряд, но уровень турниров на её родине (по иронии судьбы, в городе-«однофамильце» — Осаке) и в Пекине, конечно, несравним. В столице Китая собрались все сильнейшие, кроме уже традиционно пропускающей азиатскую часть сезона Серены Уильямс, и эта победа куда ценнее.

Красота дня. Наоми Осака – снова первая ракетка мира Чемпионка двух хардовых «Шлемов» вернула себе лидерство в рейтинге. При этом она жаловалась, что долго не получала удовольствия от игры.

По пути к финалу Наоми победила Бьянку Андрееску, сменившую её в качестве чемпионки US Open и не терпевшую поражений в доигранных до конца матчах с февраля, и Каролину Возняцки, защищавшую здесь титул. В финале же Осака одержала волевую победу над Эшли Барти. Несмотря на это, австралийка остаётся первой ракеткой мира и лидером чемпионской гонки. У Наоми будут шансы обогнать её на Итоговом чемпионате, но для этого ей нужно побеждать и надеяться на провал Эшли.