Красота дня. Москва встречает лучших теннисисток Кубка Кремля

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» набирает обороты. На корты «Крылатского» выходят не только спортсменки, но и красавицы. Полюбуйтесь, какие яркие теннисистки сражаются за главный приз и признание зрителей.

Мария Саккари (Греция)

Для 24-летней красавицы из Греции это дебют на Кубке Кремля. Нынешний сезон для неё получается лучшим в карьере. Она выиграла первый титула WTA в Рабате, а в сентябре поднялась на рекордное для себя 27-е место в рейтинг-листе.

Айла Томлянович (Австралия)

А вот австралийка хорватского происхождения играть на Кубке Кремля не впервой. Она дебютировала в Москве в 2014-м, хотя дальше второго круга пока так и не смогла пробиться.

Элина дебютировала на Кубке Кремля в 18-летнем возрасте и сходу пробилась из квалификации в основу. Самым успешным для украинки был розыгрыш-2016, когда она добралась до полуфинала и в упорной борьбе уступила лишь будущей чемпионке Светлане Кузнецовой. В нынешнем году Свитолина, приехав в Москву, узнала, что уже досрочно отобралась на Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне.

Даяна играла на Кубке Кремля-2017 в квалификации, а в нынешнем году состоялся её дебют в основной сетке. И в первом же круге она преподнесла сенсацию – выбила из сетки действующую чемпионку.

Белинда не новичок на Кубке Кремля. Она играла здесь в 2016-м, но сразу же попала на Касаткину, которой уступила. В этом году швейцарка не планировала играть в Москве, но ей понадобились очки в чемпионской гонке, и ей предоставили уайлд-кард. Как высоко сеяная Бенчич начнёт борьбу со второго круга.

Донна уже трижды выступала в Москве, начиная с 2014 года, но пока ни разу не смогла одержать победу – что в основе, что в квалификации. Возможно, в этом году к ней придёт успех на Кубке Кремля, ведь хорватка проводит лучший сезон в карьере, и даже как высоко сеяная получила освобождение от матча первого круга.

Для белорусских теннисисток Кубок Кремля – почти как домашний. Вот и Александра Саснович с 2014 года не пропустила ни одного розыгрыша, причём дважды она добиралась в Москве до четвертьфиналов.

Анна играет на домашнем турнире с 2014 года, но только в этом году смогла выиграть матч в основной сетке. 20-летняя россиянка ворвалась теперь в топ-100 и имеет хорошие шансы попасть по рейтингу в основу Australian Open.

Вероника Кудерметова проводит лучший сезон в карьере. Она уже пробилась в топ-40, а на Кубке Кремля играла квалификацию с 2014 года, и лишь в этом году дебютировала в основной сетке – и одержала победу в стартовом матче.

Француженки с сербскими корнями очень нравится играть в России. Она регулярно выступает в Москве и Санкт-Петербурге. На Кубке Кремля с 2014 года Кристина проводит уже 6-й розыгрыш, и стабильно оказывается во втором круге.

Катержина, как и Младенович, тоже регулярно играет в России, только у неё ещё больше на то причин, поскольку она наполовину русская. Лучшего результата Синякова добилась на дебютном для себя Кубке Кремля-2014, когда она через квалификацию дошла сразу же до полуфинала, где уступила лишь будущей чемпионке.

Как и любая российская теннисистка, Наталья регулярно играет на Кубке Кремля. Лучшим достижением для неё пока является полуфинал-2017.

Настя приняла старт в третьем для себя Кубке Кремля, но пока победы к ней здесь не пришли. Однако Москву она в полной мере может считать счастливым городом, поскольку в прошлом году на летнем Moscow River Cup смогла добраться до финала.

Анастасия выступает на Кубке Кремля с 2006 года. Для неё этот турнир особый, поскольку он не только домашний, но и довольно успешный. В 2015-м она была здесь финалисткой, а в 2014-м стала чемпионкой.

Для Дарьи Касаткиной этот турнир получился удачным почти с самого начала. В 2015-м она пробилась из квалификации сразу в полуфинал. В следующем сезоне стала четвертьфиналисткой, в 2017-м дошла до финала, а в 2018-м завоевала титул.