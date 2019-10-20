Лучший день рождения Андрея Рублёва. Кубок Кремля опять останется в России

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» вновь выиграл россиянин. Фаворитом 30-го розыгрыша считали четвёртую ракетку мира Даниил Медведева, но тот из-за усталости решил сняться и с Москвы, и с Вены. В четвертьфинале сошёл с дистанции прошлогодний чемпион Карен Хачанов, а вот третий россиянин, Андрей Рублёв, добрался до самого верха турнирной сетки. Любопытно, что Андрей шесть лет подряд проигрывал в Москве в стартовом матче – будь то квалификация или основная сетка. А с седьмой попытки наконец-то выиграл первый поединок, следом второй, третий. Впечатляющей была его победа в полуфинале над двукратным чемпионом турнира Марином Чиличем из Хорватии.

А не замахнуться ли Медведеву ещё и на Кубок Кремля? Безумный график Даниила Медведева продолжается – после шести финалов подряд и титула на «Мастерсе» в Шанхае он сыграет в родной Москве.

Ну а дальше был решающий матч с прошлогодним финалистом Адрианом Маннарино из Франции, которого год назад разгромил Хачанов. Перед финалом Рублёв пошутил, что первым делом после выхода в финал отправил смску Карену: «Говори всё, что знаешь о Маннарино». Видимо, подсказка друга оказалась удачной. За 1 час 3 минуты Андрей оформил победу с сухим счётом во второй партии – 6:4, 6:0.

Сразу после победы Андрей никак не мог начать говорить на корте, улыбаясь и слушая, как стадион скандирует «С днём рождения!», поздравляя его с 22-летием: «Это не описать словами. Всё моё детство связано с этим турниром. Огромное счастье выиграть здесь, а особенно в день рождения».

Все российские мужчины – чемпионы Кубка Кремля (9):



1. Андрей Черкасов – 1990, 1991.

2. Александр Волков – 1994.

3. Евгений Кафельников – 1997-2001.

4. Николай Давыденко – 2004, 2006, 2007.

5. Игорь Андреев – 2005.

6. Игорь Куницын – 2008.

7. Михаил Южный – 2009.

8. Карен Хачанов – 2018.

9. 1. Андрей Черкасов – 1990, 1991.2. Александр Волков – 1994.3. Евгений Кафельников – 1997-2001.4. Николай Давыденко – 2004, 2006, 2007.5. Игорь Андреев – 2005.6. Игорь Куницын – 2008.7. Михаил Южный – 2009.8. Карен Хачанов – 2018.9. Андрей Рублёв – 2019.

Перед турниром Андрей был на рекордном для себя 31-м месте рейтинг-листа ATP, а благодаря победе в Москве поднимется ещё примерно на 9 мест. Но особо отмечать день рождения и победу на Кубке Кремля у россиянина нет времени. Его уже ждут на турнире категории ATP 500 в Вене, который начнётся в ближайший понедельник. Но перед отлётом в Австрию Андрей Рублёв пообщался с журналистами.

— Маннарино выиграл 4 гейма в прошлом финале, 4 гейма в этом. Значит, подсказка Карена Хачанова сработала?

— Я не планировал с таким счётом выиграть и не помню, какой счёт был у Карена в прошлом году. Помню только, что он выиграл достаточно уверенно и легко. Безусловно, он мне помог, дал какие-то советы. Я очень рад, что так случилось. Не каждый матч, как этот финал, уверенно играется.

— Держали ли вы в голове поражение в финале Анастасии Павлюченковой, что вы остались последним россиянином, который может выиграть в этом году титул? И можете сравнить свою победу в Умаге-2017 и эту?

— На первый вопрос отвечу, что таких мыслей не было, я больше о себе думал. Жалко, что Настя проиграла, но это спорт – в следующий раз выиграет. А если сравнивать два турнира, то это совсем разные чувства. Потому что в Умаге был первый мой титул. Я впервые там вышел в полуфинал, в финал и выиграл турнир. А здесь я всё-таки уже не первый раз добрался до финала, но это впервые получилось дома – чего я никогда не делал. И в итоге выиграть дома. Это два очень разных чувства и тяжело их сравнить. Безусловно, что тот момент для меня был безумно особенным, что сейчас.



— Был ли это лучший подарок на ваш день рождения?

— Конечно! Я помню, как мне было 18 лет, и я проиграл. И если бы мне тогда, четыре года назад, сказали, что я выиграю, я бы сразу подписал контракт.



— Когда полные трибуны стадиона кричат «С днём рождения!» – это лучший подарок?

— Это особое чувство. Не описать словами. Меня это очень тронуло.

— В прошлом году после победы на Кубке Кремля Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже. Насколько вы сейчас уверены в себе, что вы способны сделать в ближайшие две недели? Стоит ли сейчас перед вами задача попасть в двадцатку по итогам года?

— Уверенность сейчас на одном уровне, то есть нет такого, чтобы эта победа мне дала больше уверенность, чем её у меня было вчера или позавчера. Эта победа, скорее, дала немножко облегчение, что я тоже смог наконец-то выиграть престижный турнир, под давлением, тем более дома. Но в целом уверенность в последнее время у меня на достаточно хорошем уровне. А касается двух ближайших недель, никогда нельзя знать – какая неделя будет именно твоя. То есть если бы заранее сказали, что я выиграю дома турнир, то, наверное, я бы ответил, что выиграю где угодно, но не дома. То есть ты никогда этого не знаешь, поэтому самое главное – это уверенность, работать в правильном направлении, стараться играть как можно более стабильно.



— Сегодня вам исполнилось 22 года, и с понедельника вы подниметесь на 22-ю строчку рейтинга. Это число что-то для вас значит?

— К сожалению, нет. Мне нравится цифра 7 или число 81. Но чтобы какое-то совсем любимое было – такого нет.



— Часто на ваших турнирах были мама и папа, а сейчас их не было в вашем боксе. С чем это связано?

— Да ни с чем особым не связано. Больше, наверное, чтобы не сглазить. Потому что их не было на первых матчах, и как-то дальше уже суеверие какое-то. Когда хочется выиграть, то делаешь уже всё то же самое, как было до этого. Последние три дня я делал всё абсолютно то же самое – тот же стол, тот же ужин, тот же ресторан.