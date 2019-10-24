Федерера пустят на Олимпиаду даже против правил. А Шараповой так нельзя?

Правила отбора на Олимпиаду
До Олимпийских игр в Токио осталось меньше года. Церемония открытия состоится 24 июля, а завершатся они 9 августа. Теннисные соревнования пройдут с 25 июля по 2 августа. Медали, как и в 2016-м, будут разыграны в пяти разрядах: мужском и женском одиночном, мужском и женском парном и смешанном парном.
Несмотря на состоявшуюся в этом году реформу Кубка Дэвиса, приведшую к уменьшению количества возможных вызовов в сборную (раньше их могло быть до четырёх за один сезон, а теперь на высшем уровне их максимум два – в квалификации и в финальной части), связанные с ним правила допуска на Олимпиаду не изменились. Нужно сыграть за сборную как минимум трижды, в два разных года, и один из матчей должен быть проведён либо в 2019-м, либо в 2020-м. То же самое касается Кубка Федерации. Исключения возможны только для обладателей уайлд-кард, а большую их часть на Играх выбирает Международный олимпийский комитет. Уайлд-кард, не предназначенных для представителей слаборазвитых в теннисном плане стран, только по две в мужском и женском одиночном разрядах. Одна может быть выдана кому-то из страны-хозяйки, то есть Японии, а ещё одна – обладателю или обладательнице олимпийского золота либо трофея на турнире «Большого шлема».
Федерера допустят, несмотря на игнорирование Кубка Дэвиса?
Судя по всему, именно таким образом на Олимпиаду попадёт Роджер Федерер, который в нынешнем цикле ни разу не играл за сборную в Кубке Дэвиса и не планирует ехать на его финальную часть в Мадриде в этом году.
«У нас специфические правила допуска на Олимпиаду. Этот турнир отличается от других соревнований. Квалификационным турниром на Олимпийские игры является Кубок Дэвиса. Например, если Кей Нисикори сыграет в первом раунде, то получит право выступить на Играх. Швейцария может заявить Федерера на Олимпиаду по особому критерию: у него есть олимпийская медаль», — сказал президент Международной теннисной федерации (ITF) Дэвид Хэггерти. Правда, в правилах на сайте ITF уточняется, что нужна именно золотая медаль и именно в одиночном разряде, а таковой у Роджера нет. Так что, по всей видимости, Федерер проходит по критерию чемпиона турниров «Большого шлема», а Хэггерти допустил небольшую неточностью. Напомним, что Роджер является олимпийским чемпионом Игр 2008 года в парном разряде и серебряным призёром Олимпиады-2012 в одиночном разряде.
Джокович и Надаль проходят, а у Маррея и Нисикори проблемы
Посмотрим на ситуацию с другими известными теннисистами и теннисистками, которые могут выступить на Олимпиаде. Новак Джокович дважды играл за сборную Сербии в 2017-м и, несмотря на изначальное неприятие нового формата Кубка Дэвиса, согласился сыграть в Мадриде. Это позволит ему выполнить соответствующий критерий и попасть в Токио. То же самое относится к Рафаэлю Надалю, который был в составе команды в 2018 году. Кей Нисикори за сборную в этом цикле играл лишь раз, в плей-офф в 2016-м, и сейчас точно не сможет выступить в финале из-за операции. Правда, теоретически здесь можно сослаться на то, что Кей не отказывался играть, а помешала объективная причина. Кроме того, ему просто могут предоставить уайлд-кард как игроку страны-хозяйки, особенно если никто другой из японцев не отберётся напрямую по своему рейтингу.
Энди Маррей после Олимпиады-2016 тоже играл в Кубке Дэвиса только раз – в полуфинале в том же году. Но у него, в отличие от Кея, ещё есть возможность принять участие в финальной части соревнований в этом сезоне и выполнить критерий. Правда, британцу требуется также успеть подтянуть свой рейтинг, поскольку на данный момент он находится во второй сотне и не попадает на Олимпиаду по этой причине. Кстати, Маррей является единственным теннисистом, завоевавшим две золотые медали в одиночном разряде. У Хуан-Мартина дель Потро, проигравшего ему финал Олимпиады-2016, тоже нехватка матчей за сборную. Ему обязательно нужно принять участие в Кубке Дэвиса в начале следующего сезона, иначе возможности попасть на Игры не будет. Кстати, у аргентинца есть не только серебро с 2016-го, но и бронза с 2012-го. А, например, Доминик Тим уже заявил, что не планирует ехать в Токио, хотя он как раз исправно принимает участие в матчах Кубка Дэвиса.
Для Серены свои правила?
В женском теннисе обе сестры Уильямс в этом цикле играли только в 2018-м. Правда, есть ощущение, что для Серены там какие-то особые правила. Перед Олимпиадой в Пекине она сыграла за сборную лишь раз, проведя один матч в 2007-м, но была допущена к участию и завоевала золотую медаль в паре с Винус. Возможно, формально Серена была доступна для выступлений в других розыгрышах Кубка Федерации, но её как бы не вызывали в состав команды по решению капитана – определённая расплывчатость критериев позволяет реализацию такого варианта, если игрок прямо не отказывается от игры за сборную.
Мария Шарапова и вовсе в последний раз выступала в Кубке Федерации в 2015 году. Понятно, что набрать хотя бы два матча в нынешнем цикле она уже никак не сможет, но, возможно, её также удастся провести как доступную для сборной, но не вызывавшуюся туда. В любом случае ей нужно подняться в рейтинге, поскольку на данный момент она не только не попадает в число участниц Олимпиады напрямую, но и не входит в четвёрку лучших теннисисток России – а количество от одной страны ограничено четырьмя игроками в одиночном разряде. Теоретически Мария может рассчитывать и на уайлд-кард как чемпионка «Шлемов». Впрочем, не менее важный вопрос в том, сумеет ли она подойти к Олимпиаде в форме или снова будет травмирована.
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