«Пока-пока, сезон-2019. Ты был ужасен». Но не для всех

Сезон достиг кульминации – часть теннисистов уже отправилась на отдых, а кто-то доигрывает последние соревнования. Восьмёрка сильнейших женского тура в новом для себя месте – Шэньчжэне (Китай) – определяет лучшую из лучших по итогам сезона. После это останется разыграть лишь финал Кубка Федерации в Перте – Австралия – Франция. У мужчин стартовал заключительный турнир серии «Мастерс» в Париже, а следом пройдут два «итоговика» в Милане (U21) и Лондоне и финальный этап обновлённого Кубка Дэвиса в Мадриде. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Осенний цветник в Шэньчжэне. Лучшие теннисистки спорят за последний трофей года С действующей чемпионкой Итогового турнира Свитолиной сразятся три дебютантки, вернувшаяся Халеп, а также Квитова, Плишкова и Осака.

Как может развлекается в Дубае россиянка Анна Калинская. 20-летняя теннисистка, наконец-то набрала обороты и начала на корте доказывать выданные ей ранее авансы. Возможно, помогло сотрудничество с Евгенией Манюковой, которая долгие годы тренировала Екатерину Макарову. Многие говорили о романе Калинской с главным «плохишом» мужского тура Ником Кирьосом. Но и спортивных достижений у россиянки предостаточно. В концовке сезона Анна ворвалась в топ-100 и теперь может попадать в основу турниров «Большого шлема» напрямую по рейтингу. В частности на последнем US Open она впервые прошла во второй раунд «шлемов», выбив из сетки чемпионку-2017 Слоан Стивенс.

Калинская в Дубае отдыхает не одна – компанию ей составила Анастасия Потапова. Девушки встретились на недавнем Кубке Кремля в первом круге, и этот матч стал последним в сезоне для Потаповой. Но такой исход не поссорил подруг, и они вместе отправились на каникулы. Для 18-летней Анастасии минувший год тоже стал пока лучшим в карьере. Она уже обосновалась в топ-100, на трёх из четырёх турниров «Большого шлема» россиянка добралась до второго круга, дважды была полуфиналисткой – в Будапеште и Юрмале.

По фотографии видно, что всё у девушек замечательно.

Ещё одна россиянка, Дарья Касаткина, начала сезон 10-й ракеткой мира, а завершила 70-й, не сумев защитить титул на Кубке Кремля. Как призналась на домашнем турнире Дарья, она уже месяц как перестала отмечаться в соцсетях и чувствует себя замечательно. Но ради итоговой фотографии года теннисистка решила снять табу. На снимке Дарья предстала в купальнике на пляже с коктейлем в руках, дерзкой подписью проводив минувший теннисный год: «Пока-пока, сезон-2019. Ты был дерьмом».

Для бывшей пятой ракетки мира Эжени Бушар минувший сезон тоже был далеко не лучшим в карьере. Канадская теннисистка, начиная с февраля, потерпела 13 поражений подряд и в итоге вылетела из второй сотни. Зато в новом году ей практически ничего не придётся защищать. А пока в теннисе короткое межсезонье – можно поднять себе настроение поездкой в Лас-Вегас.

Ещё одна бывшая теннисистка топ-5 Доминика Цибулкова из-за травмы не играла аж с «Ролан Гаррос». Немудрено, что словачка уже вылетела из третьей сотни. Но теннисистка с надеждой смотрит в будущее. Да и на родине её не забывают – Доминика стала лицом обложки одного из глянцевых журналов в родной Словакии.

Промучилась почти весь сезон из-за травм и Мария Шарапова, так и не сумев толком выйти на свой лучший уровень игры. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» откатилась за пределы топ-130, что не даёт ей теперь право попадать в основу «мэйджоров» по рейтингу. Но россиянка не собирается опускать руки. Она очень много времени проводит в Италии, где находится теннисная академия её нового наставника Рикардо Пьятти. Но и про светскую жизнь россиянка не забывает. Так на одной из фотографий Мария предстала в Риме в золотом платье, утверждая, что впервые его надела, когда была подростком.

Лучший сезон в карьере получился у Вероники Кудерметова. Она едва не стала первой ракеткой России, но по итогам Кубка Кремля чуть лучше финишировали Павлюченкова и Александрова. У Вероники было немало громких побед, в частности над участницами идущего сейчас в Шэньчжэне Итогового чемпионата WTA Свитолиной и Бенчич. Наделала много шума Кудерметова и на «Ролан Гаррос», выбив из сетки Каролину Возняцки. Так что отдых на Мальдивах по итогам сезона россиянка заслужила. А проводит она его вместе со своим тренером и мужем Сергеем Демёхиным.

Наконец-то наступил долгожданный отпуск и у хорватки Донны Векич. 23-летняя теннисистка впервые отобралась на Турнир чемпионок в Чжухае – второй по значимости Итоговый турнир WTA – и завершила год в топ-20. Кстати, впервые за долгие годы ни на одном из «итоговиков» не оказалось ни одной представительницы России. Теперь хорватка может позволить себе поваляться в пижаме с любимой собакой и никуда не спешить.

По возвращению в тур после рождения дочери Серена Уильямс так и не смогла пока выиграть ни одного титула. Была она близка к успеху на US Open, но уступила в финале канадке Бьянке Андрееску. Американка даже досрочно завершила сезон, прервав гонку за попадание в Шэньчжэнь. Но Серена не собирается опускать руки, ведь её мотивирует Алексис-Олимпия, которой 1 сентября исполнилось два года. Ну а девочку звёздной мамы мотивирует любимая кукла КайКай, у которой тоже есть свой «Инстаграм» и у неё уже 139 тыс.подписчиков.

Ещё один финалист US Open, Даниил Медведев, продолжает купаться в лучах славы. Перед стартом «Мастерса» в Париже авторитетное французское издание L’Equipe вышло с фотографией россиянина на обложке и ёмкой подписью «Даниил Медведев. Царь родился». Ну а во время одного из многочисленных интервью Даниил решил позабавить всех и надел маску клоуна Пеннивайза из фильма-ужасов «Оно» по произведению Стивена Кинга. Пеннивайз пугал окружающих и черпал силу из их страхов, ненависти и разочарования. Что и говорить – «царь» может позволить себе всё, что вздумается.

Видео доступно на «Чемпионате».

В теннисе образовалась новая пара. Итальянец Маттео Берреттини, ведущий сейчас борьбу за попадание на Итоговый чемпионат ATP в Лондон, встречается с теннисисткой Айлой Томлянович. Австралийка хорватского происхождения некоторое время назад была девушкой Ника Кирьоса, но сейчас у главного смутьяна тура другая любовь. Маттео неплохо провёл время в Вене – дошёл там до полуфинала. Теперь задача – удачно выступить на «Мастерсе» в Париже.

Иснеров теперь четверо. У одного из главных великанов тура 20 октября родился сын, которого назвали Джон-Хоббс Иснер. У Джона-старшего и Мэдисон уже есть старшая дочь Хантер-Грэйс, которая родилась в сентябре прошлого года. Поздравления с новорожденным паре написали уже многие известные люди – в том числе теннисисты Возняцки, Вердаско, Сок, Багдатис, Фоньини, гольфист Рори Макилрой.

Кстати пополнение ожидается и в теннисной семье Фабио Фоньини и Флавии Пеннетты, но ещё не скоро. Пока папа Фабио сражается на кортах Парижа, мама Флавия и двухлетний сын Федерико тоже поддерживают спортивную форму. В комментарии Эжени Бушар попросила в шутку их остановиться, на что Пеннетта ответила: «Это невозможно!».