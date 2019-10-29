Осака сменит третьего тренера за год? Теперь её не устраивает отец

«Не хочу ставить свой успех выше счастья»

У чемпионки двух турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки в этом году было несколько историй, связанных с тренерами. В начале сезона, вскоре после триумфа на Открытом чемпионате Австралии, японка неожиданно для всех болельщиков и специалистов объявила о прекращении работы с Сашей Бажиным, который пришёл в её команду в начале 2018-го и помог ей забраться на вершину. Причины ни один из них толком не объяснил, что, разумеется, породило множество слухов. Главный из них заключался в том, что Осака или кто-то из её родных (наиболее часто предполагалось, что это отец) пожалел денег на Бажина, и он был уволен именно поэтому.

Расставание Осаки и Бажина. Что первая ракетка мира не поделила с тренером? За год с небольшим Бажин превратил Осаку из игрока конца сотни в чемпионку двух «Шлемов» и первую ракетку мира. Но теперь они расстались.

Сама Наоми позже опровергла это предположение, но причина расставания всё равно выглядела несколько странной. Японка объяснила всё возникшим между ними психологическим дискомфортом. «Все думают, что ситуация как-то связана с деньгами, но это не так. Для меня такие слова одни из самых обидных, которые я когда-либо слышала. Я путешествую со своей командой каждый день и вижу их чаще, чем свою семью. Я никогда бы не поступила с ними таким образом. Я не собираюсь говорить о Бажине ничего плохого, потому что, безусловно, благодарна ему за всё, что он сделал. Тем не менее не хочу ставить свой успех выше счастья, и если мне не нравится находиться рядом с определёнными людьми, я не буду пытать себя. Лучше я окружу себя теми, кто мне нравится и по-настоящему переживает за меня. Думаю, мне это удалось».

Японский триумф. Осака стала первым лидером тенниса из Страны восходящего солнца Упустив тройной матчбол, Наоми не пала духом и обыграла Петру Квитову в финальном матче. Расскажем об этом и вспомним другие яркие моменты.

Дженкинс не принёс Осаке результатов

Новым тренером Осаки стал Джермейн Дженкинс. Интересно, что если Бажин изначально стал известен как спарринг-партнёр Серены Уильямс, то Дженкинс был спаррингом её старшей сестры Винус. Каких-либо выдающихся результатов Осака с ним не добилась. Она не защитила титул в Майами, летом потеряла звание первой ракетки мира, а её лучшими результатами стали несколько четвертьфиналов и 4-й круг US Open, где она также пыталась защищать титул.

Неудивительно, что после Открытого чемпионата США Наоми рассталась и с этим тренером. «Пишу, чтобы рассказать вам, что мы с Джермейном Дженкинсом больше не работаем вместе. Я невероятно благодарна за то время, что мы провели, за те вещи, которые я узнала на корте и за его пределами. Но я чувствую, что сейчас настало самое подходящее время для перемены. Ценю тебя, навсегда согрета твоим теплом. Спасибо за всё, это была взрывная работа».

«Ей нужен отбеливатель». В Японии прямо напомнили Осаке о её происхождении Одну из лучших теннисисток планеты начали травить на родине. Шутки про «братьев Уильямс» отдыхают.

Выигранный суд с тренером подростковых лет

Почти одновременно в пользу Осаки завершился суд с Кристофом Жаном, которому не удалось взыскать с теннисистки 20% её заработков. Жан, начавший работать с Осакой в 13-летнем возрасте и тренировавший также её старшую сестру Мари, утверждал, что отец спортсменок, Леонард Франсуа, подписал с ним контракт, согласно которому 20% заработка Наоми в течение всей карьеры принадлежат наставнику. В 2011 году Франсуа не мог оплачивать тренировки, поэтому стороны заключили сделку. Тренер подал иск в суд и хотел взыскать деньги. Согласно официальному сайту WTA, за карьеру Осака заработала более $ 10,8 млн.

Судебная тяжба тянулась с середины марта, и в итоге суд удовлетворил ходатайство юристов Осаки. Было доказано, что иск не имеет оснований. Ситуация на самом деле достаточно спорная – если такая договорённость действительно была, и Кристофу действительно не платили, то сама Наоми могла бы даже просто в качестве жеста доброй воли предложить ему какую-то небольшую с учётом нынешних заработков сумму после получения больших призовых.

Осака сохранила корону до Штутгарта, но может потерять несколько миллионов Квитова и Халеп упустили шанс сдвинуть Осаку с первой строчки. Но у Наоми есть другие проблемы.

«Отец ничего не говорит о тактике. Я просто в бешенстве»

Интересно, что сразу после расставания с Дженкинсом Осака завоевала два титула подряд – в родном городе, который также называется Осакой, и в Пекине. Это не помогло ей претендовать на возвращение на первую строчку, но удержало от дальнейших потерь позиций в рейтинге. Сейчас Наоми тренируется со своим отцом. После непростой победы над Петрой Квитовой на старте Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне она критично высказалась о работе с ним, по крайней мере о тренерских тайм-аутах.

«Он меня раздражает. Боже мой! Вы слышали, как он общался со мной на корте? Не могу в это поверить. Он выбегает со скамейки и говорит: „Будь спокойной“. Вот и всё. Он ничего не говорит о тактике. Я была просто в бешенстве. Не думаю, что отцу нравится смотреть за моей игрой вживую. Все знают, что обычно он просто прогуливается и изредка смотрит на экран. Он позволяет мне играть так, как мне нравится. Но мне нужна структура. Я не могу делать всё по-своему, мне нужны совет или указание». Посмотрим, приведёт ли это к прекращению рабочих отношений Наоми и Леонарда, но вообще из работы близких родственников с теннисистками нечасто получалось что-то хорошее. В мужском туре можно вспомнить Тони и Рафаэля Надаля (дядю и племянника) или Эдуарда и Николая Давыденко (старшего и младшего брата), но в женском это чаще заканчивалось конфликтами и ссорами.

