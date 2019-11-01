Есть кто живой? Почему теннисистки массово отказываются играть в Китае

Шоу на выживание

Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне похож на какое-нибудь шоу на выживание – что-то вроде «Последнего героя». К концу сезона, конечно, многие теннисистки устают и доигрывают на морально-волевых либо просто пребывая мыслями в отпуске, но здесь количество отказов оказалось зашкаливающим. На всякий случай напомним, что перед этим соревнованием проводится WTA Elite Trophy в Чжухае, так что у участниц Итогового чемпионата есть как минимум неделя, чтобы отдохнуть и потренироваться. Правда, это не относилось к Кики Бертенс, которая вышла в финал Чжухая, одновременно являясь первой запасной в Шэньчжэне, и в итоге провела два матча в групповом раунде главного Итогового.

Заменила голландская теннисистка бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку. При этом японка стартовала в Китае с победы над Петрой Квитовой, но на второй матч не вышла из-за травмы плеча. «Я расстроена в связи с тем, что вынуждена сняться с Итогового чемпионата. В Шэньчжэне проходит прекрасный турнир, это крупнейшее событие года в WTA. Я не так хотела завершить этот турнир и мой сезон. Буду ждать своего выздоровления и надеяться на возвращение в Шэньчжэнь в следующем году», — сказала Наоми. Кстати, японка приехала сюда после двух турнирных побед подряд (в Осаке и Пекине), так что она имела все основания рассчитывать на более удачное завершение сезона.

«Пока-пока, сезон-2019. Ты был ужасен». Но не для всех Свитолина и Осака бьются за последний трофей сезона, а Касаткина, Калинская и Потапова уже резвятся на пляже.

Андрееску подвело колено, а Плишкова её подколола

У Петры на Итоговом чемпионате свои проблемы – чешка второй год подряд не может выиграть ни одного матча. Теперь у неё серия из семи поражений, начиная с проигрыша Агнешке Радваньской в финале 2015 года. В 2018-м она уступила в группе Каролине Плишковой, Каролине Возняцки и Элине Свитолиной, а после проигрыша Осаке не справилась с Белиндой Бенчич и Эшли Барти.

Но Квитова по крайней мере доиграла турнир до конца, а вот чемпионка US Open Бьянка Андрееску последовала за Осакой. За 2,5 часа проиграв с матчбола Симоне Халеп, канадка вызывала врача во время второго матча турнира, против Плишковой, и снялась перед стартом второй партии. «Я вывернула колено, когда пыталась отбить форхенд. Я слышала треск. После этого было очень сложно оказывать какое-либо давление на колено. Сперва врач посчитал, что проблема в мениске, колено замотали. Было очень сложно наклоняться, боль становилась всё сильнее. В итоге мне пришлось остановиться. Я боролась, как могла, но не хотела, чтобы стало ещё хуже», — объяснила Бьянка.

Осенний цветник в Шэньчжэне. Лучшие теннисистки спорят за последний трофей года С действующей чемпионкой Итогового турнира Свитолиной сразятся три дебютантки, вернувшаяся Халеп, а также Квитова, Плишкова и Осака.

Канадке сделали МРТ, по результатам которой она приняла решение сняться с турнира, и теперь с Элиной Свитолиной вместо Андрееску сыграет Софья Кенин. Впрочем, этот матч ничего не решает. Действующая чемпионка соревнований уже вышла в плей-офф, а у Кенин нет ни единого шанса пробиться в полуфинал. Судьба второй путёвки в полуфинал из этой группы определится в поединке Халеп с Плишковой. Кстати, Каролина сразу после матча, ещё не зная, что Бьянка в итоге снимется с турнира, довольно пренебрежительно отозвалась о её травме. «Не знаю, насколько серьёзно повреждение Бьянки, но я была готова к тому, что она вызовет физиотерапевта в ходе матча. Она в каждой игре так поступает, поэтому для меня это не стало удивлением и в нашей встрече. Впрочем, я не знала, что у неё всё плохо. Мне очень жаль, что всё случилось именно так». С другой стороны, если каждый раз кричать «волки, волки!», то, когда волки придут на самом деле, тебе уже не поверят.

Бертенс не хватило сил. И деньги не помогли

Бертенс, в отличие от Кенин, могла выйти в полуфинал и стать первой теннисисткой, которая за один сезон сыграла бы в плей-офф и WTA Elite Trophy, и Итогового чемпионата (WTA Tour Finals). Она победила первую ракетку мира Эшли Барти, а в случае успешного завершения матча с Белиндой Бенчич пробилась бы в полуфинал. Но, уступив первый сет, в начале второй партии голландка отказалась от продолжения борьбы. Она, в отличие от Осаки и Андрееску, травм не получала – причиной стало вирусное заболевание. Впрочем, Кики выглядела измотанной ещё в плей-офф Чжухая, так что удивительно скорее то, что у неё нашлись силы на полтора матча в Шэньчжэне. А Бенчич, завоевавшая путёвку на Итоговый чемпионат благодаря удачному выступлению на «ВТБ Кубке Кремля», стала третьей полуфиналисткой вслед за Свитолиной и Барти.

Бенчич на отказе Бертенс вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Напоследок отметим, что Итоговый турнир в этом году впервые проводится в Шэньчжэне и имеет рекордный призовой фонд в $ 14 млн (в Сингапуре было вдвое меньше – 7 млн). Деньги действительно огромные – больше фонд только у турниров «Большого шлема». С учётом того, что здесь они делятся между небольшим числом участниц, каждая из них обогатится на солидную сумму. Пожалуй, именно деньги и стали решающим аргументом при выборе места проведения WTA Tour Finals; напомним, что среди претендентов был и Санкт-Петербург. Но, возможно, организаторам в следующем году стоит подумать о том, чтобы сделать менее энергозатратное покрытие. Во всяком случае, на него жаловалась экс первая ракетка мира Симона Халеп, которая в принципе любит медленные корты и своих главных успехов добилась на «Ролан Гаррос». «Мы все устали после длинного сезона, а на этом покрытии приходится прикладывать дополнительные усилия для ударов и труднее брать очки. Но что есть, то есть. Я не собираюсь жаловаться», — сказала румынка.