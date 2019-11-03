Китай обогащает. Там можно выиграть 4 матча и заработать больше 4 миллионов

Травматичные дебюты в Китае

В Шэньчжэне завершился Итоговый турнир WTA, который в этом году впервые проходил на территории Китая. В XXI веке Итоговый чемпионат успел побывать в Мюнхене, Лос-Анджелесе, Мадриде, Дохе, Стамбуле и Сингапуре, а до того в основном проводился в Нью-Йорке, в знаменитом «Мэдисон Сквер Гарден». Призовой фонд по сравнению с Сингапуром-2018 был увеличен вдвое – с $ 7 млн до $ 14 млн. Однако запомнился турнир в первую очередь небывалым количеством отказов. По ходу соревнований с него снялись четыре теннисистки из десяти (восьми основных плюс двух запасных)!

Напомнило это события давно минувших лет, когда в Китай на длительной основе только-только перебрался мужской Итоговый чемпионат. Было это в 2005 году; турнир тогда носил название Tennis Masters Cup и переехал из Хьюстона в Шанхай. По разным причинам ещё до старта соревнований от участия отказались Энди Роддик и Ллейтон Хьюитт, третья и четвёртая ракетки мира; Рафаэль Надаль, завершивший сезон вторым, снялся уже после жеребьёвки, а Андре Агасси отказался от продолжения борьбы, проиграв стартовый матч Николаю Давыденко. Для 35-летнего Андре, кстати, это был последний полноценный сезон. Закончился тот турнир тоже необычно – в полуфинале Роджер Федерер повесил Гастону Гаудио две «баранки», а в финале проиграл Давиду Налбандяну с 2:0 по сетам в свою пользу.



В Шэньчжэне отказов до старта турнира не было, зато они посыпались во время группового этапа. На корт в итоге вышли обе запасные, Кики Бертенс и Софья Кенин, причём Бертенс вполне могла выйти в плей-офф, но по ходу своего второго матча сама снялась из-за плохого самочувствия. А в полуфинале список отказниц пополнила Белинда Бенчич, которая завоевала заветную путёвку последней из всех участниц, выйдя в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля» (и выиграв его). Швейцарка не смогла завершить матч с Элиной Свитолиной; впрочем, она не очень хорошо двигалась и вызывала врача ещё в концовке первой партии, а затем ей становилось всё хуже и хуже. У Белинды возникли проблемы с поясницей.

Есть кто живой? Почему теннисистки массово отказываются играть в Китае И это при том, что организаторы итогового турнира в Шэньчжэне вдвое подняли призовой фонд – до рекордных 14 миллионов долларов!

Барти подтвердила свой уровень

В другом полуфинале первая ракетка мира, Эшли Барти, одержала волевую победу над вторым номером мирового рейтинга – Каролиной Плишковой. Стартовая партия осталась за чешкой, но затем австралийка перехватила инициативу – 4:6, 6:2, 6:3. Эшли вообще здорово умеет находить ключи к соперницам и играет в очень умный теннис, хоть и не всегда зрелищный. Отчасти она напоминает женскую версию Даниила Медведева, который тоже отлично подкован тактически и почти с любым оппонентом играет так, чтобы тому было неудобно, нередко меняя стиль прямо по ходу матча.

Кстати, Свитолина вела у Барти по личным встречам со счётом 5-0, проиграв ей всего два сета. Однако на этот раз Эшли сыграла практически идеально. В первой партии она ни разу не позволила сопернице взять свою подачу, завершив игру приёмом навылет на третьем сетболе. Во втором сете украинка первой сделала брейк, но австралийка ответила серией из девяти выигранных очков и два раза подряд взяла подачу соперницы. В концовке матча обе показывали теннис высочайшего уровня, и хотя Элина боролась до конца, Эшли всё-таки добилась победы в двух партиях.

Рекордные призовые Эшли

Таким образом, Барти не только завершила год первой ракеткой мира, но и завоевала напоследок ещё один крупный титул. Всего в этом сезоне она выиграла четыре турнира, из которых Майами, «Ролан Гаррос» и Итоговый, безусловно, относятся к топ-категории. В рейтинге же Эшли опережает ближайшую соперницу, Каролину Плишкову, почти на две тысячи очков – между ними теперь 1911 баллов. Кроме того, за этот турнир Барти получит рекордные призовые в истории тенниса — $ 4,42 млн. Это больше 30% призового фонда соревнований. При этом групповой этап Эшли провела не идеально, проиграв Кики Бертенс и недосчитавшись в связи с этим части денег.

Как 1,5 года отдыхать от тенниса и выиграть «Ролан Гаррос». История Эшли Барти Барти, в 18 лет уставшая от тенниса и ушедшая в крикет, сейчас неожиданно стала чемпионкой в Париже и близка к званию первой ракетки мира.

Свитолина не смогла защитить свой титул на Итоговом чемпионате, но во всяком случае сыграла в первом финале WTA за год. Позиция в рейтинге у неё неплохая – шестая строчка, причём даже до третьей чуть больше 400 очков. Но об этом Элина наверняка будет думать позже, а сейчас она может наслаждаться отдыхом вместе с Гаэлем Монфисом, для которого сезон, вероятно, тоже закончен. Правда, француз может стать вторым запасным на мужском Итоговом чемпионате в Лондоне, а учитывая, что после Парижа состояние здоровья как минимум Рафаэля Надаля под вопросом, у него вполне могут быть шансы сыграть там.