«За взятие Парижа!» Сафин вручил награду Джоковичу

Джокович обновил свой рекорд

Основная часть мужского теннисного сезона подошла к концу – одновременно с завершением Итогового чемпионата у женщин. «Мастерс» в Париже, давно оставшийся единственным соревнованием этой серии в зале, в рекордный пятый раз короновал Новака Джоковича. Правда, рекорд принадлежал сербу и раньше, с 2015 года, когда он победил на этих кортах в 4-й раз. Интересно, что Новак является также единственным теннисистом за всю историю турнира, которому удавалось защитить здесь титул.

Джокович не лучшим образом начал турнир, но, как оказалось, перед стартом он болел и поэтому не смог сразу показывать оптимальный уровень тенниса. Зато уже к четвертьфиналу Новак разыгрался так, что отдал всего три гейма Стефаносу Циципасу, взяв у него более чем убедительный реванш за поражение на аналогичной стадии «Мастерса» в Шанхае. В полуфинале серб победил Григора Димитрова, для которого это был второй дальний проход по сетке крупных турниров в нынешнем году после US Open.

Первый финал Шаповалова на «Мастерсах»

Тем временем в другой половине сетки Денис Шаповалов отправил на Итоговый чемпионат ATP ещё одного полуфиналиста US Open – Маттео Берреттини. Сам итальянец не набрал в Париже очков, сразу проиграв Жо-Вильфриду Цонге, но и большая часть его преследователей выбыла на старте. Последним, кто мог вытеснить Маттео из восьмёрки, был Гаэль Монфис – французу для этого нужно было выйти в полуфинал. Однако Денис,



работа которого с Михаилом Южным явно даёт свои плоды, провёл отличный матч и не дал Гаэлю шансов вернуться в Лондон – 6:2, 6:2. Правда, Монфис всё-таки может отправиться в Великобританию в статусе второго запасного (первым будет Роберто Баутиста-Агут).

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А в свой первый финал «Мастерсов» Шаповалов вышел без игры. Рафаэль Надаль выбил из одиночной сетки последнего француза, уже упомянутого Цонгу, но буквально за считанные минуты до старта полуфинала снялся из-за боли в мышцах живота. Испанец, тем не менее, надеется сыграть в Лондоне. «Надеюсь быть готовым к Лондону. Это главная цель сейчас. Произошедшее не радует, но это случилось. И единственное, что можно сделать в такой ситуации, — принять всё как есть. В любой сложной ситуации нужно искать позитив. Неприятно так завершать турнир, но предыдущая часть недели была отличной. Мне понравилось играть здесь и показывать хороший теннис. Я провёл три отличных матча. Теперь нужно принять случившееся и восстановиться».

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Новак вошёл в пятёрку лучших

Сложно сказать, выбило ли Дениса отсутствие полуфинального матча из турнирного ритма или нет, но в любом случае Новак в финале сыграл очень уверенно. Он прибавлял тогда, когда это было нужно, и проводил все геймы на своей подаче с максимальной концентрацией. В каждой партии Джокович сделал по одному брейку – 6:3, 6:4. По общему количеству титулов серб вошёл в первую пятёрку, догнав Джона Макинроя с 77-ю трофеями. При этом по победам на «Мастерсах» Новак вплотную подобрался к Рафаэлю – 34 против 35.

Лидеры по количеству титулов в ATP Фото: «Чемпионат»

«Для Дениса это был первый финал на «Мастерсе». Это совершенно новый опыт. Думаю, мы оба хорошо подавали сегодня. Я был собран в моменты, когда это было нужно, и сделал брейк. Этого оказалось достаточно. Я провёл отличный турнир, не отдав ни сета. Особенно мне удались последние три матча. Я чувствовал себя уверенно, это должно перенестись в Лондон. Теперь у меня есть неделя, чтобы отдохнуть и подготовиться», — так Новак прокомментировал свою победу. Кстати, главный приз ему вручал Марат Сафин – второй теннисист по количеству титулов в Париже в XXI веке. Марат, как и Борис Беккер, трижды выигрывал здесь и один раз уступил в финале, но все победы одного из бывших тренеров Джоковича пришлись на 80-е – 90-е, а успехи Сафина более свежи в памяти болельщиков.

Надаль стал первым, Джоковичу нужен финал Лондона

В рейтинге, несмотря на этот успех, он уступил первую строчку Надалю, но об этом было известно давно. Причина – особенности подсчёта в концовке сезона, когда очки за прошлогодний Итоговый чемпионат «сгорают» одновременно с очками за парижский «Мастерс». Рафаэлю на обоих турнирах защищать было нечего, а Новак лишился очков за два финала (1600), заменив их очками за титул Парижа (1000). В итоге Надаль оказался впереди на 640 рейтинговых баллов. Чтобы отыграть их, Джоковичу нужно как минимум выйти в Лондоне в финал. Каждая победа на групповом этапе приносит 200 очков, выигранный полуфинал даёт ещё 400 очков, а титул добавляет 500. За сам факт выхода в плей-офф очки не начисляются.

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Интересно, что Новак всего 4 раза становился первой ракеткой мира (Рафаэль, например, поднялся на вершину в 8-й раз), но при этом его самое короткое пребывание в статусе лидера тенниса составляет 48 недель подряд – а сейчас он был лидером ровно год, 52 недели. Это лучший результат за всю историю; у всех остальных теннисистов были более короткие серии. Второй результат у Энди Маррея (41 неделя во время единственного подъёма на первую строчку), третий – и Илие Настасе (40 недель), который был первым лидером рейтинга в истории. До 1973 года, когда Настасе стал первой ракеткой мира, очки никто не считал, а лучших игроков определяли голосованием специалистов.

Рублёв и Хачанов снова дошли до финала «Мастерса»

Напоследок вернёмся в Париж и отметим удачное выступление Карена Хачанова и Андрея Рублёва в парном разряде. Россияне сразу проиграли в одиночном разряде, что было особенно большой неудачей для Карена, прошлогоднего чемпиона турнира, но отчасти компенсировали это в паре. Для них это второй парный финал «Мастерса» в карьере после Майами-2018, где они проиграли братьям Брайанам. У Рублёва, кроме двух проигранных финалов, есть также титул «ВТБ Кубка Кремля» — 2015 вместе с Дмитрием Турсуновым. Кстати, им наверняка предстоит играть парные матчи в финальной части Кубка Дэвиса, так что с этой точки зрения их хорошее выступление в Париже тоже важно.

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Три из четырёх матчей по пути к финалу Карен и Андрей выиграли на чемпионских тай-брейках, причём в полуфинале перед этим отдали второй сет под ноль, а сам тай-брейк спасли с тройного матчбола. В финале россияне уступили, пожалуй, самой титулованной из существующих ныне пар после Боба и Майка Брайанов – французам Пьер-Югу Эрберу и Николя Маю, которые в начале этого сезона собрали «Карьерный шлем», победив на Australian Open. Они поругались перед Уимблдоном, когда Эрбер предпочёл сыграть в паре не с Маю, а с только возвращавшимся в строй после травмы Энди Марреем, но затем помирились и сумели завершить регулярную часть сезона домашней победой. Кстати, благодаря успеху в Париже они завоевали путёвку в Лондон.