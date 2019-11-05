Next Gen Finals впервые без россиян. Кто заменит Медведева, Хачанова и Рублёва?

В восьмёрке лучших поколения U21 не осталось представителей России. Но турнир в Милане от этого не стал слабее, даже увеличил призовой фонд.

В теннисе настала пора итоговых турниров у мужчин. Третий сезон подряд таких соревнований проводится не одно, а целых два. В 2017-м к традиционному чемпионату ATP для восьмёрки сильнейших теннисистов мира добавился ещё и «итоговик» для игроков категории U21. Традиционно в Милане на виду были россияне. В первом розыгрыше из восьми теннисистов сразу трое представляли Россию – Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Рублёв и Медведев вышли из своих групп в полуфиналы, а Рублёв добрался и до финала, где уступил корейцу Чхун Хёну. В 2018-м в силу возрастных ограничений в Милан попал только Рублёв – он снова вышел из группы и опять проиграл будущему чемпиону (Стефаносу Циципасу), правда, теперь не в финале, а в полуфинале. К нынешнему розыгрышу уже и Андрей перерос категорию U21, и впервые в Милане не оказалось россиян.

Старенький среди новеньких. Рублёв завершает сезон в Милане В столице итальянской моды проходит 2-й в истории итоговый чемпионат U21. Циципас, Рублёв, де Минор хотят стать чемпионами поколения Next.

Турнир ATP/Finals. Милан (Италия). Next Gen ATP Finals

Призовой фонд: $ 1,4 млн.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 5-9 ноября.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 28.10.2019): Алекс де Минор (18), Фрэнсис Тиафо (46), Миомир Кецманович (55), Уго Умбер (56), Каспер Рууд (63), Микаэль Имер (73), Алехандро Давидович Фокина (82/LD), Янник Синнер (93/WC).

Отказались от участия: Стефанос Циципас (7), Феликс Оже-Альяссим (19), Денис Шаповалов (28).

Полный список участников.

Действующий победитель: Стефанос Циципас.

Next Gen ATP Finals представляет собой мощный полигон, на котором решается сразу несколько задач. Это и спортивное сражение лучших теннисистов из поколения до 21 года, это и многочисленные эксперименты с теннисными правилами, которые в случае их успешности постепенно внедряются во взрослый тур. Это и очень важная презентационная функция – на соревновании в Милане мировая теннисная общественность более пристально знакомится с теми, кто через год-два или чуть больше заявит о себе в профессиональном туре в полный голос.

Жара в столице моды. Next Gen Рублёв, Хачанов и Медведев сражаются в Милане Новый турнир, новый вызов, новое поколение теннисистов – Рублёв, Хачанов, Медведев, Чорич, Шаповалов – начинают борьбу в Милане.

В том же Милане-2017 чемпионом стал кореец Чхун Хён, который по пути к титулу уверенно справился со всеми соперниками – в частности с Шаповаловым, Медведевым и дважды с Рублёвым (в группе и в финале). После такой яркой презентации Хён в январе следующего года провёл пока свой лучший турнир в жизни – на Australian Open он последовательно убрал с дороги Медведева, А. Зверева, Джоковича и только в полуфинале с Федерером «сломался», не доиграв матч до конца. Дальше у корейца было много пропущенных соревнований из-за травм, хотя периодически он одерживал громкие победы. Сейчас он находится за пределами топ-100. И, кстати, титул за Милан не учитывается в официальном перечне побед. Так что у Хёна так и остался до сих пор ноль в графе «титулы ATP».

Русские корни в Милане. Циципас – чемпион, у Рублёва – бронза На молодёжном первенстве ATP в Милане выиграл Стефанос Циципас – грек с русскими корнями. Россиянин Рублёв победил в утешительном финале.

Впрочем, случай с Чхун Хёном – это скорее неприятное стечение обстоятельств, потому что большинство участников того первого турнира уже и титулы завоевали, причём многие не по одному, и в частности на данный момент вся тройка россиян – Рублёв, Медведев, Хачанов, а также Шаповалов и Чорич – прочно обосновались в топ-30 – зоне посева на турнирах «Большого шлема». Есть и обратные примеры – Александр Зверев, который в 2017-м выступил так ярко, что отобрался на итоговую восьмёрку в Лондон и вполне логично пропустил Милан. В 2018-м Александр снова не сыграл в Милане, а в Лондоне и вовсе стал чемпионом. Не сыграл в Италии в том году и Шаповалов, но причина была в изнуряющем графике и истощённости к концу сезона. В этом году Денис снова попал по рейтингу в Милан, но опять отказался от участия, поскольку на последнем «Мастерсе» в Париже дошёл до рекордной для себя пока стадии – финала.

Сначала Федерер, затем Джокович. Даже свист публики не остановил Зверева Александр Зверев завоевал крупнейший титул в карьере, победив на Итоговом турнире и Роджера Федерера, и Новака Джоковича.

Если в 2017 году было одно снятие с турнира (Зверев), в 2018-м – два (Зверев и Шаповалов), то в 2019-м – уже три. Помимо Шаповалова это ещё один канадец Феликс Оже-Альяссим, которого вынудила досрочно завершить сезон травма (он снялся с Вены, Парижа и Милана), а также действующий чемпион – грек Стефанос Циципас, который отобрался в Лондон, как и Зверев в двух предыдущих розыгрышах. Решение логичное, потому что две недели подряд играть на высочайшем уровне, пусть и молодому игроку, очень сложно. И тут не поможет даже вполне приличный призовой фонд Милана, который к тому же каждый год растёт ($ 1 275 000 – в 2017-м, $ 1 335 000 – в 2018-м и $ 1 400 000 – в 2019-м). В Лондоне совсем другие деньги – $ 9 млн. К тому же, несмотря на официальный статус «Финал ATP», турнир в Милане не приносит игрокам рейтинговых очков, да и сама победа, как было сказано, в список титулов не заносится.

Тем не менее турнир в Милане очень важен и престижен для своего поколения. В отсутствие снявшихся теннисистов единственным представителем топ-20 в нынешнем розыгрыше будет прошлогодний финалист – австралиец Алекс де Минор. Компанию ему составили участник розыгрыша-2018 американец Фрэнсис Тиафо, серб Миомир Кецманович, француз Уго Умбер, норвежец Каспер Рууд, швед Микаэль Имер и испанец Алехандро Давидович Фокина, попавший в число участников последним по рейтингу (82-я ракетка мира). Если сравнить с предыдущими турнирами, то статус LD тогда был у Даниила Медведева (63-й в 2017-м) и Хауме Мунар (80-й в 2018-м). То есть в целом уровень участников остался практически тем же.

Вот только россиян на этот раз в сетке нет. Ближайшие из претендентов оказались за пределами двадцатки претендентов. Павел Котов завершил гонку в Милан на 24-м месте (общее место в рейтинге ATP – 252-е), Артём Дубривный – на 48-м (401), а Ален Авидзба – на 57-м (433). Правда, все трое по возрасту имеют возможность побороться за попадание в восьмёрку и в следующем году, так что нынешний провал россиян в гонке U21, возможно, временный. Теперь во всех розыгрышах Next Gen ATP Finals приняли участие только американцы, а также итальянцы, которые как организаторы держат всегда одно место для своего теннисиста.

Лучший день рождения Андрея Рублёва. Кубок Кремля опять останется в России В свой 22-й день рождения Андрей Рублёв выиграл московский турнир, на котором он вырос. И стал 9-м россиянином, завоевавшим этот трофей.

Если уайлд-кард прошлых годов достались откровенно слабым Джанлуиджи Квинци (на тот момент 294-й ракетке мира) и Лиаму Каруане (622), то нынешний представитель Италии – Янник Синнер (93) – довольно известный и перспективный юниор, который в этом году успешно дебютировал в ATP-туре. Он пробился в основу US Open через квалификацию, добрался до второго круга в Будапеште, Риме, Умаге и Вене, а в Антверпене и вовсе стал полуфиналистом, выбив из сетки первую ракетку турнира Гаэля Монфиса. Кстати, для попадания в Милан по рейтингу Яннику не хватило одного места, так что уже в этом сезоне на турнире вполне могло быть и два итальянца. Впрочем, у Синнера всё впереди – он единственный из участников нынешнего розыгрыша родился в XXI веке, так что может участвовать в турнире ещё 3 последующих года. Если только по примеру Зверева и Циципаса не окажется в топ-8.