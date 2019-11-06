«Меня использовали». Американская теннисистка Таунсенд обвинила тренера во лжи

Таунсенд обвинила Камау Маррея во лжи

В теннисном мире разразился тренерский скандал, пусть и не с самыми звёздными именами. Американка Тэйлор Таунсенд была первой ракеткой мира в юниорском рейтинге, но во взрослом теннисе пока не поднималась выше 68-й строчки и не выиграла ни одного турнира WTA. Правда, ей только 23 года, так что время добиться чего-то в туре у неё ещё есть.

Как бы то ни было, она выразила недовольство тем, что Камау Маррей, работавший с чемпионкой US Open Слоан Стивенс, называет себя и её тренером. На афише конференции в Иллинойсе Маррей значится как бывший тренер Стивенс и Таунсенд. В 2018 года Камау входил в список претендентов на звание лучшего тренера года.

«Я не могу больше молчать, пока он обманывает профессиональных игроков, спонсоров и всё теннисное сообщество, выдавая себя не за того, кем является, и приписывая себе заслуги других. Моника Пуиг стала последней жертвой его обмана. Я не хотела раньше делать публичных заявлений, так как надеялась решить всё напрямую с Камау Марреем. Я не давала согласия на использование своего имени для его личных и бизнес-интересов. Но его последние действия побудили меня разоблачить его прошлую и нынешнюю схему обмана", — написала Таунсенд в своём «инстаграме».



Не совсем понятно, правда, какую выгоду это должно принести самому Камау. Он работал со Слоан, когда та вернулась в тур после тяжёлой травмы и операции и выиграла турнир «Большого шлема», а это явно намного более весомые достижения, чем любое сотрудничество с Тэйлор. При этом Таунсенд даже признала, что Маррей был в её команде – но, по её словам, Камау в команду пригласила Зина Гаррисон (бывший капитан сборной США в Кубке Федерации), и он был лишь её ассистентом, а не полноправным тренером.

Осака рассорилась с Бажиным

Конечно, самой резонансной историей сезона из разряда «тренер – игрок» остаётся расставание Наоми Осаки с Сашей Бажиным. Напомним, что вскоре после триумфа на Открытом чемпионате Австралии неожиданно для всех болельщиков и специалистов японка объявила о прекращении работы с Сашей, который пришёл в её команду в начале 2018-го и помог забраться на вершину. Причины никто толком не объяснил, что, разумеется, породило множество слухов. Главный из них заключался в том, что Осака или кто-то из её родных (наиболее часто предполагалось, что это отец) пожалел денег на Бажина, и он был уволен именно поэтому.

Осака сменит третьего тренера за год? Теперь её не устраивает отец Наоми призналась, что работа отца приводит её в бешенство.

Сама Наоми позже опровергла это предположение, но причина расставания всё равно выглядела несколько странной. Японка объяснила всё возникшим между ними психологическим дискомфортом. «Все думают, что ситуация как-то связана с деньгами, но это не так. Для меня такие слова одни из самых обидных, которые я когда-либо слышала. Я путешествую со своей командой каждый день и вижу их чаще, чем свою семью. Я никогда бы не поступила с ними таким образом. Я не собираюсь говорить о Бажине ничего плохого, потому что, безусловно, благодарна ему за всё, что он сделал. Тем не менее не хочу ставить свой успех выше счастья, и если мне не нравится находиться рядом с определёнными людьми, я не буду пытать себя. Лучше я окружу себя теми, кто мне нравится и по-настоящему переживает за меня. Думаю, мне это удалось». С тех пор Наоми успела нанять и уволить Джермейна Дженкинса, а на Итоговом чемпионате была недовольна уже тем, как её тренирует отец.

Звереву надоело чрезмерное увлечение Лендла гольфом

Ещё одно громкое расставание года – Александр Зверев и Иван Лендл. Поначалу работа с Иваном Грозным приносила немцу ощутимые плоды, а вишенкой на торте стал триумф на Итоговом чемпионате ATP – 2018, но в этом сезоне дела у Зверева совсем не ладились. Отчасти виной тому были личные проблемы, что признавал и сам Александр, но всё равно при таких результатах большого смысла продолжать сотрудничество не было. К тому же незадолго до расставания всплыла информация, что одно занятие с Лендлом обходится Звереву в пять тысяч долларов. Огласил эту сумму отец Александра, который в итоге и остался единственным тренером сына.

5 тысяч долларов в день за гольф вместо тренировок. Почему Зверев уволил Лендла По словам Зверева, в последнее время Лендл во время тренировок просто рассказывал ему про игру в гольф. И брал за это 5 тысяч.

Об увольнении Лендла Зверев-младший объявил прямо во время выступления на турнире в Гамбурге. Помимо прочего, Александр упрекнул Ивана в том, что он слишком много времени тратил на гольф. «Иногда мы вместе выходим на тренировочный корт. Занятие идёт более двух часов. И полтора часа из них он стоит спиной ко мне и рассказывает, как он сыграл в гольф». Логично, что когда платишь 5 тысяч долларов, то не хочешь почти всё оплаченное время слушать что-то об игре в гольф. Что касается результатов немца после этого расставания, то они остались примерно на том же уровне, что и в первой половине сезона, с исключением в виде финала «Мастерса» в Шанхае. Впрочем, их хватило, чтобы вновь квалифицироваться в Лондон и иметь по крайней мере шанс защитить свой титул.

Назад в будущее. Неудачное решение Петровой

Кстати, расставания с тренерами, завязанные на финансовых разногласиях, далеко не всегда заканчиваются хорошо для самих игроков. Бывает так, что теряется важная «химия», и результаты резко идут вниз. Вспоминается достаточно давняя уже история с Надеждой Петровой, которая после своего последнего успешного сезона (в 2012 году), завершившегося победой на втором по значимости итоговом турнире в Софии, рассталась с Рикардо Санчесом.

Петрова завершила сезон на победной ноте Через неделю после триумфа с Марией Кириленко в Стамбуле Надежда Петрова выиграла "Турнир чемпионок" в Софии, победив Каролину Возняцки.

«Это произошло во время межсезонья. Мы продолжали работу, но в итоге не нашли золотую середину в финансовом вопросе, так что пришлось расстаться. Санчес – великолепный тренер, что он уже не раз доказывал, но в то же время очень непростой человек. А это сильно утомляет, учитывая, что проводишь с тренером много времени как на корте, так и вне его».

На смену Санчесу Петрова взяла Джимми Шимански, который до того работал с Марией Кириленко, но успешным их союз не стал. Если 2012-й россиянка закончила 12-й ракеткой мира, то 2013-й – 102-й. Правда, у Надежды к тому же случилось личное горе – её мама в конце 2013 года погибла в автокатастрофе, и заставить себя по-настоящему вернуться в тур россиянка после этого не смогла. Всего через несколько месяцев после трагедии она завершила карьеру.