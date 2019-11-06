«Меня использовали». Американская теннисистка Таунсенд обвинила тренера во лжи

Таунсенд обвинила Камау Маррея во лжи
В теннисном мире разразился тренерский скандал, пусть и не с самыми звёздными именами. Американка Тэйлор Таунсенд была первой ракеткой мира в юниорском рейтинге, но во взрослом теннисе пока не поднималась выше 68-й строчки и не выиграла ни одного турнира WTA. Правда, ей только 23 года, так что время добиться чего-то в туре у неё ещё есть.
Как бы то ни было, она выразила недовольство тем, что Камау Маррей, работавший с чемпионкой US Open Слоан Стивенс, называет себя и её тренером. На афише конференции в Иллинойсе Маррей значится как бывший тренер Стивенс и Таунсенд. В 2018 года Камау входил в список претендентов на звание лучшего тренера года.
«Я не могу больше молчать, пока он обманывает профессиональных игроков, спонсоров и всё теннисное сообщество, выдавая себя не за того, кем является, и приписывая себе заслуги других. Моника Пуиг стала последней жертвой его обмана. Я не хотела раньше делать публичных заявлений, так как надеялась решить всё напрямую с Камау Марреем. Я не давала согласия на использование своего имени для его личных и бизнес-интересов. Но его последние действия побудили меня разоблачить его прошлую и нынешнюю схему обмана", — написала Таунсенд в своём «инстаграме».
Не совсем понятно, правда, какую выгоду это должно принести самому Камау. Он работал со Слоан, когда та вернулась в тур после тяжёлой травмы и операции и выиграла турнир «Большого шлема», а это явно намного более весомые достижения, чем любое сотрудничество с Тэйлор. При этом Таунсенд даже признала, что Маррей был в её команде – но, по её словам, Камау в команду пригласила Зина Гаррисон (бывший капитан сборной США в Кубке Федерации), и он был лишь её ассистентом, а не полноправным тренером.
Осака рассорилась с Бажиным
Конечно, самой резонансной историей сезона из разряда «тренер – игрок» остаётся расставание Наоми Осаки с Сашей Бажиным. Напомним, что вскоре после триумфа на Открытом чемпионате Австралии неожиданно для всех болельщиков и специалистов японка объявила о прекращении работы с Сашей, который пришёл в её команду в начале 2018-го и помог забраться на вершину. Причины никто толком не объяснил, что, разумеется, породило множество слухов. Главный из них заключался в том, что Осака или кто-то из её родных (наиболее часто предполагалось, что это отец) пожалел денег на Бажина, и он был уволен именно поэтому.
Сама Наоми позже опровергла это предположение, но причина расставания всё равно выглядела несколько странной. Японка объяснила всё возникшим между ними психологическим дискомфортом. «Все думают, что ситуация как-то связана с деньгами, но это не так. Для меня такие слова одни из самых обидных, которые я когда-либо слышала. Я путешествую со своей командой каждый день и вижу их чаще, чем свою семью. Я никогда бы не поступила с ними таким образом. Я не собираюсь говорить о Бажине ничего плохого, потому что, безусловно, благодарна ему за всё, что он сделал. Тем не менее не хочу ставить свой успех выше счастья, и если мне не нравится находиться рядом с определёнными людьми, я не буду пытать себя. Лучше я окружу себя теми, кто мне нравится и по-настоящему переживает за меня. Думаю, мне это удалось». С тех пор Наоми успела нанять и уволить Джермейна Дженкинса, а на Итоговом чемпионате была недовольна уже тем, как её тренирует отец.
Звереву надоело чрезмерное увлечение Лендла гольфом
Ещё одно громкое расставание года – Александр Зверев и Иван Лендл. Поначалу работа с Иваном Грозным приносила немцу ощутимые плоды, а вишенкой на торте стал триумф на Итоговом чемпионате ATP – 2018, но в этом сезоне дела у Зверева совсем не ладились. Отчасти виной тому были личные проблемы, что признавал и сам Александр, но всё равно при таких результатах большого смысла продолжать сотрудничество не было. К тому же незадолго до расставания всплыла информация, что одно занятие с Лендлом обходится Звереву в пять тысяч долларов. Огласил эту сумму отец Александра, который в итоге и остался единственным тренером сына.
Об увольнении Лендла Зверев-младший объявил прямо во время выступления на турнире в Гамбурге. Помимо прочего, Александр упрекнул Ивана в том, что он слишком много времени тратил на гольф. «Иногда мы вместе выходим на тренировочный корт. Занятие идёт более двух часов. И полтора часа из них он стоит спиной ко мне и рассказывает, как он сыграл в гольф». Логично, что когда платишь 5 тысяч долларов, то не хочешь почти всё оплаченное время слушать что-то об игре в гольф. Что касается результатов немца после этого расставания, то они остались примерно на том же уровне, что и в первой половине сезона, с исключением в виде финала «Мастерса» в Шанхае. Впрочем, их хватило, чтобы вновь квалифицироваться в Лондон и иметь по крайней мере шанс защитить свой титул.
Назад в будущее. Неудачное решение Петровой
Кстати, расставания с тренерами, завязанные на финансовых разногласиях, далеко не всегда заканчиваются хорошо для самих игроков. Бывает так, что теряется важная «химия», и результаты резко идут вниз. Вспоминается достаточно давняя уже история с Надеждой Петровой, которая после своего последнего успешного сезона (в 2012 году), завершившегося победой на втором по значимости итоговом турнире в Софии, рассталась с Рикардо Санчесом.
«Это произошло во время межсезонья. Мы продолжали работу, но в итоге не нашли золотую середину в финансовом вопросе, так что пришлось расстаться. Санчес – великолепный тренер, что он уже не раз доказывал, но в то же время очень непростой человек. А это сильно утомляет, учитывая, что проводишь с тренером много времени как на корте, так и вне его».
На смену Санчесу Петрова взяла Джимми Шимански, который до того работал с Марией Кириленко, но успешным их союз не стал. Если 2012-й россиянка закончила 12-й ракеткой мира, то 2013-й – 102-й. Правда, у Надежды к тому же случилось личное горе – её мама в конце 2013 года погибла в автокатастрофе, и заставить себя по-настоящему вернуться в тур россиянка после этого не смогла. Всего через несколько месяцев после трагедии она завершила карьеру.
- 6 ноября 2019
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:50
-
11:44
-
11:18
-
10:30
-
09:26
-
00:55
-
00:49
-
00:08
- 5 ноября 2019
-
23:30
-
22:40
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:16
-
19:40
-
19:28
-
18:09
-
16:51
-
16:48
-
16:24
-
15:28
-
14:52
-
13:46
-
12:55
-
12:21
-
11:32
-
11:08
-
10:24
-
10:03
-
09:45
-
09:03
-
08:25