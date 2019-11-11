Медведев впервые уступил своему главному недругу. Но это ещё не конец

Джокович начал Итоговый турнир с лёгкой прогулки

В Лондоне стартовал Итоговый чемпионат ATP – последнее личное соревнование года, после которого остаётся только Кубок Дэвиса. Турнир проводится в столице Великобритании с 2009 года, и первый розыгрыш в этой стране остался за Николаем Давыденко, который годом ранее дошёл до финала на Итоговом в Шанхае, уступив там Новаку Джоковичу. После этого два титула завоевал Роджер Федерер, четыре подряд – Джокович; затем по разу побеждали Энди Маррей, Григор Димитров и Александр Зверев. Интересно, что Александр сейчас стал первым действующим чемпионом за три года, у которого есть шансы защитить титул. Энди в 2017-м не отобрался на турнир из-за травмы, а Григору в 2018-м просто не хватило рейтинговых баллов.

Циципас опять послал Медведева и Россию. Ему не стыдно? И это несмотря на то что мама Стефаноса – русская. А Даниил выиграл матч и вышел в Шанхае в шестой финал подряд.

Зверев, попавший в группу Андре Агасси, стартует в Лондоне последним – против Рафаэля Надаля вечером понедельника. Первой начала играть группа, названная в честь Бьорна Борга. Джокович в стартовом матче играючи расправился с Маттео Берреттини. Итальянцу в этом году удался настоящий прорыв, ведь начинал он сезон 54-й ракеткой мира и вряд ли мог всерьёз думать о путёвке в Лондон. Однако ряд отличных результатов, включая полуфиналы US Open и «Мастерса» в Шанхае, позволили ему финишировать 8-м и попасть на Итоговый. Правда, на последней неделе всё висело на волоске – Берреттини в Париже сразу проиграл Жо-Вильфриду Цонге, и Гаэль Монфис был в одной победе от того, чтобы опередить его, но вылетел в четвертьфинале. Уже исходя из матча с Цонгой можно было предположить, что Берреттини подустал. Джокович, напротив, завоевал в Париже титул и приехал в Лондон, как говорится, на коне. В итоге Маттео продержался всего пять геймов, а затем Новак устроил тотальную доминацию – 6:2, 6:1.

Сенсация от Тима

Во втором поединке произошла сенсация. Доминик Тим, совсем не специалист по игре на харде в зале, одержал победу над Роджером Федерером, да ещё и в двух сетах. Правда, австриец уже не раз обыгрывал швейцарца, но делал это на открытом воздухе. По личным встречам на харде Роджер вёл 2-1, однако общий счёт был 4-2 в пользу Доминика. Федерер недавно в очередной раз победил на домашнем турнире в Базеле, сделав это уже в 10-й раз, а «Мастерс» в Париже решил пропустить. Возможно, это и было правильным решением, но к старту Лондона швейцарец явно оказался не готов. Несколько неуверенно проведённых геймов на подаче с грубыми ошибками его сгубили – 7:5, 7:5 в пользу Тима. Доминик провёл неплохой матч, но ничего сверхъестественного ему делать не пришлось. Ключевые очки Роджер, по сути, отдал сам.

Циципас впервые в карьере одолел Медведева

В понедельник свой турнирный путь в Лондоне начали два дебютанта – Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Их взаимная нелюбовь и 5-0 по личным встречам в пользу россиянина служили достаточным разогревом к матчу, чтобы ожидать его с нетерпением. При этом ни одна из пяти побед не далась Даниилу легко – лишь раз он выиграл в двух сетах, да и то со счётом 7:6 (7:5), 7:5, а во всех остальных матчах Стефанос брал по одной партии. Медведев, как и Берреттини, в Париже проиграл на старте, не справившись с Жереми Шарди. Циципас одержал неплохую победу над Алексом де Минором, но в четвертьфинале взял всего 3 гейма у Джоковича.

Достаточно быстро стало заметно, что Даниил по-прежнему не в лучшей форме. Правда, и на турнирах, где Медведев доходил до финала, старт обычно давался ему нелегко – просто ему удавалось преодолевать эти трудности, а затем он разыгрывался. Россиянин многовато ошибался и, что главное, не задавал темп. Игру в основном вёл Циципас, причём это не было похоже на тактическую задумку Медведева, поскольку Стефаносу такой расклад был на руку, а Даниил практически ничего не менял. Опять-таки одной из отличительных особенностей Медведева в последнее время стало умение менять тактику по ходу матча, но здесь такой «фокус» ему не удался. Вполне возможно, что у россиянина просто не хватает сил на концовку сезона, несмотря на пропуск нескольких турниров, включая «ВТБ Кубок Кремля» и Вену.

Медведев против «Большой тройки». На Итоговый турнир ATP вернулся россиянин Даниил Медведев сражается в Лондоне с Федерером, Джоковичем, Надалем и лучшими теннисистами своего поколения за самый престижный трофей ATP.

Преимущество Циципаса при этом было совсем небольшим, но всё-таки ощутимым. Сам грек тоже играл не идеально – были срывы ударов, были нервы, однако в нужные моменты ему удавалось собраться. Не обошлось и без везения — решающий мини-брейк на тай-брейке первой партии Стефанос сделал благодаря полуслучайному попаданию с лёта в линию. Во втором сете на подачах обоих теннисистов завязывалась борьба, но Медведеву заработать брейк-пойнт так и не удалось, а вот Циципас с третьей попытки реализовал свой шанс, после чего подал на матч.

В плане турнирных перспектив поражение в двух партиях, конечно, не радует, поскольку соотношение выигранных и проигранных сетов нередко становится решающим фактором при распределении позиций в группе. Тем не менее, если Даниил сможет выиграть два оставшихся матча, то шансы на плей-офф у него неплохие. Соперниками должны стать Зверев и Надаль, однако насчёт Рафаэля пока есть вопросы – не снимется ли он по ходу турнира. Если это произойдёт, то заменит его другой испанец, Роберто Баутиста-Агут. На случай двух отказов вторым запасным является Гаэль Монфис.