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Медведев не справился с Циципасом на Итоговом чемпионате в Лондоне

Даниил Медведев и Стефанос Циципас
Артём Тайманов
Медведев впервые уступил своему главному недругу. Но это ещё не конец
Во встрече дебютантов Итогового чемпионата ATP Даниил Медведев проиграл первый матч группового этапа Стефаносу Циципасу.
Теннис / ATP 0

Джокович начал Итоговый турнир с лёгкой прогулки

В Лондоне стартовал Итоговый чемпионат ATP – последнее личное соревнование года, после которого остаётся только Кубок Дэвиса. Турнир проводится в столице Великобритании с 2009 года, и первый розыгрыш в этой стране остался за Николаем Давыденко, который годом ранее дошёл до финала на Итоговом в Шанхае, уступив там Новаку Джоковичу. После этого два титула завоевал Роджер Федерер, четыре подряд – Джокович; затем по разу побеждали Энди Маррей, Григор Димитров и Александр Зверев. Интересно, что Александр сейчас стал первым действующим чемпионом за три года, у которого есть шансы защитить титул. Энди в 2017-м не отобрался на турнир из-за травмы, а Григору в 2018-м просто не хватило рейтинговых баллов.

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И это несмотря на то что мама Стефаноса – русская. А Даниил выиграл матч и вышел в Шанхае в шестой финал подряд.

Зверев, попавший в группу Андре Агасси, стартует в Лондоне последним – против Рафаэля Надаля вечером понедельника. Первой начала играть группа, названная в честь Бьорна Борга. Джокович в стартовом матче играючи расправился с Маттео Берреттини. Итальянцу в этом году удался настоящий прорыв, ведь начинал он сезон 54-й ракеткой мира и вряд ли мог всерьёз думать о путёвке в Лондон. Однако ряд отличных результатов, включая полуфиналы US Open и «Мастерса» в Шанхае, позволили ему финишировать 8-м и попасть на Итоговый. Правда, на последней неделе всё висело на волоске – Берреттини в Париже сразу проиграл Жо-Вильфриду Цонге, и Гаэль Монфис был в одной победе от того, чтобы опередить его, но вылетел в четвертьфинале. Уже исходя из матча с Цонгой можно было предположить, что Берреттини подустал. Джокович, напротив, завоевал в Париже титул и приехал в Лондон, как говорится, на коне. В итоге Маттео продержался всего пять геймов, а затем Новак устроил тотальную доминацию – 6:2, 6:1.

Сенсация от Тима

Во втором поединке произошла сенсация. Доминик Тим, совсем не специалист по игре на харде в зале, одержал победу над Роджером Федерером, да ещё и в двух сетах. Правда, австриец уже не раз обыгрывал швейцарца, но делал это на открытом воздухе. По личным встречам на харде Роджер вёл 2-1, однако общий счёт был 4-2 в пользу Доминика. Федерер недавно в очередной раз победил на домашнем турнире в Базеле, сделав это уже в 10-й раз, а «Мастерс» в Париже решил пропустить. Возможно, это и было правильным решением, но к старту Лондона швейцарец явно оказался не готов. Несколько неуверенно проведённых геймов на подаче с грубыми ошибками его сгубили – 7:5, 7:5 в пользу Тима. Доминик провёл неплохой матч, но ничего сверхъестественного ему делать не пришлось. Ключевые очки Роджер, по сути, отдал сам.

Циципас впервые в карьере одолел Медведева

В понедельник свой турнирный путь в Лондоне начали два дебютанта – Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Их взаимная нелюбовь и 5-0 по личным встречам в пользу россиянина служили достаточным разогревом к матчу, чтобы ожидать его с нетерпением. При этом ни одна из пяти побед не далась Даниилу легко – лишь раз он выиграл в двух сетах, да и то со счётом 7:6 (7:5), 7:5, а во всех остальных матчах Стефанос брал по одной партии. Медведев, как и Берреттини, в Париже проиграл на старте, не справившись с Жереми Шарди. Циципас одержал неплохую победу над Алексом де Минором, но в четвертьфинале взял всего 3 гейма у Джоковича.

Достаточно быстро стало заметно, что Даниил по-прежнему не в лучшей форме. Правда, и на турнирах, где Медведев доходил до финала, старт обычно давался ему нелегко – просто ему удавалось преодолевать эти трудности, а затем он разыгрывался. Россиянин многовато ошибался и, что главное, не задавал темп. Игру в основном вёл Циципас, причём это не было похоже на тактическую задумку Медведева, поскольку Стефаносу такой расклад был на руку, а Даниил практически ничего не менял. Опять-таки одной из отличительных особенностей Медведева в последнее время стало умение менять тактику по ходу матча, но здесь такой «фокус» ему не удался. Вполне возможно, что у россиянина просто не хватает сил на концовку сезона, несмотря на пропуск нескольких турниров, включая «ВТБ Кубок Кремля» и Вену.

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Даниил Медведев сражается в Лондоне с Федерером, Джоковичем, Надалем и лучшими теннисистами своего поколения за самый престижный трофей ATP.

Преимущество Циципаса при этом было совсем небольшим, но всё-таки ощутимым. Сам грек тоже играл не идеально – были срывы ударов, были нервы, однако в нужные моменты ему удавалось собраться. Не обошлось и без везения — решающий мини-брейк на тай-брейке первой партии Стефанос сделал благодаря полуслучайному попаданию с лёта в линию. Во втором сете на подачах обоих теннисистов завязывалась борьба, но Медведеву заработать брейк-пойнт так и не удалось, а вот Циципас с третьей попытки реализовал свой шанс, после чего подал на матч.

В плане турнирных перспектив поражение в двух партиях, конечно, не радует, поскольку соотношение выигранных и проигранных сетов нередко становится решающим фактором при распределении позиций в группе. Тем не менее, если Даниил сможет выиграть два оставшихся матча, то шансы на плей-офф у него неплохие. Соперниками должны стать Зверев и Надаль, однако насчёт Рафаэля пока есть вопросы – не снимется ли он по ходу турнира. Если это произойдёт, то заменит его другой испанец, Роберто Баутиста-Агут. На случай двух отказов вторым запасным является Гаэль Монфис.

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