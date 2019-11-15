Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой

Битва Федерера за плей-офф и против первой строчки Джоковича

Неожиданные поражения Роджера Федерера и Новака Джоковича от Доминика Тима привели к тому, что австриец, никогда не являвшийся специалистом по игре на харде в зале, досрочно обеспечил себе первое место в группе, а швейцарцу и сербу осталось оспаривать вторую путёвку в плей-офф в очном поединке. Роджер не побеждал Новака с 2015 года; тогда они тоже встречались в Лондоне, и Федерер взял верх в групповом этапе в двух партиях. Правда, в тот раз оба вышли из группы, а через несколько дней Джоковичу удался реванш в финале. Затем серб выиграл ещё четыре встречи подряд, в том числе финал Цинциннати-2018, принесший ему «Карьерный Мастерс», сумасшедший полуфинал Парижа-2018 с двумя тай-брейками и 7:5 во второй партии, и ещё более невероятный финал Уимблдона-2019, где Роджер не реализовал двойной матчбол на своей подаче в пятом сете и в итоге проиграл три тай-брейка из трёх, в том числе при 12:12 в решающей партии.

«Хотя бы могу стоять». Трагедия великого Федерера в финале Уимблдона Роджер был в шаге от того, чтобы стать самым возрастным чемпионом «Шлема», но в третий раз проиграл Новаку с двойного матчбола.

Благодаря такой серии Новак довёл счёт личных встреч до 26-22 в свою пользу. Роджеру в последнее время вообще крайне редко удавалось обыграть его – он одержал всего 3 победы в 12 поединках, начиная с 2015 года. Сейчас на кону, конечно, стояло не так много, как в финале Уимблдона, но этот матч тоже был очень важен. Помимо непосредственной борьбы за плей-офф у Федерера была возможность повлиять на то, останутся ли у Джоковича шансы завершить год первой ракеткой мира. В случае успеха Новак опережал Роджера по количеству финишей сезона в статусе лидера (6 против 5) и догонял рекордсмена по этому показателю, Пита Сампраса. Победа швейцарца гарантировала звание первой ракетки Рафаэлю Надалю и позволяла испанцу сравняться с ним и сербом – у каждого становилось по 5 финишей на первой строчке. Кроме того, это не давало Джоковичу провести дополнительные 8 недель в статусе лидера в межсезонье и подобраться ближе к рекорду Федерера. Роджер был на вершине 310 недель, а у Новака сейчас 275 недель. Сампрас занимает вторую строчку с 286-ю неделями, Надаль – шестую (198).

«Это определённо было волшебно»

И Роджер сыграл вдохновенно, проведя, пожалуй, свой лучший матч в году. Он не позволил Новаку практически ничего на приёме – вся борьба ограничилась двумя геймами в начале второй партии, в одном из которых у Джоковича был брейк-пойнт, но Федерер уверенно его отыграл. За два этих гейма швейцарец отдал 6 очков на своей подаче, а за все остальные – 5. Ещё Роджер 23 раза пробил навылет и допустил всего 5 невынужденных ошибок. У Новака этот показатель отрицательный – 14 ударов навылет и 18 неточностей. Вообще было ощущение, что серб то ли устал, то ли приболел. Он плохо подходил к мячу, часто недорабатывая ногами, особенно в первой партии. Шансов против безупречно игравшего Федерера в таком состоянии у Джоковича не было – 6:4, 6:3 в пользу Роджера.

Медведев против «Большой тройки». На Итоговый турнир ATP вернулся россиянин Даниил Медведев сражается в Лондоне с Федерером, Джоковичем, Надалем и лучшими теннисистами своего поколения за самый престижный трофей ATP.

«Отличная атмосфера, отличный оппонент здесь, в Лондоне. Сегодняшний вечер мне понравился с самого начала. Я играл невероятно, имел чёткий план на игру и грамотно реализовывал его. Так что это определённо было волшебно. Надеюсь, эта победа станет для меня не последней на Итоговом чемпионате АТР. Впрочем, даже если и станет, то оно того стоило — я уже прекрасно выступил на турнире», — сказал Федерер.



Джокович поздравил соперника: «Роджер сегодня был лучше во всех аспектах и полностью заслужил победу. Он отлично подавал, хорошо двигался, очень хорошо играл на приёме. Он всё сделал правильно».

Циципас может оставить Медведева за бортом турнира

Ранее в этой группе Тим проиграл Маттео Берреттини, но серьёзной мотивации биться до последнего у Доминика не было. В любом случае по результатам личной встречи он остался впереди Федерера и вышел в плей-офф с первого места. Кстати, победа в полуфинале может позволить австрийцу обогнать в рейтинге Даниила Медведева и завершить год четвёртой ракеткой мира. Но если россиянин победит Александра Зверева в последнем матче группового этапа, то Тим сможет стать четвёртым только в случае завоевания титула в Лондоне.

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В группе Андре Агасси, где находится Медведев, расклад после двух туров следующий. Стефанос Циципас после убедительной победы над Александром Зверевым (6:3, 6:2) обеспечил себе выход в полуфинал, но не первое место. Стать вторым грек может при двух вариантах развития событий. Первый вариант: Циципас проигрывает Надалю с любым счётом, а Медведев с любым счётом побеждает Зверева. Тогда у Стефаноса и Рафаэля будет по две победы, у Даниила и Александра – по одной, и всё решат личные встречи. Второй вариант: Циципас уступает в двух партиях, Зверев побеждает – также в двух. Тогда у грека и немца разница сетов будет одинаковой (4-2), у испанца чуть хуже (4-3). Решающим фактором в такой ситуации становится разница геймов. Сейчас у Стефаноса +10, у Александра -1. Изменить это соотношение в пользу немца не так просто, но возможно. Самому Циципасу стать вторым во многом даже выгоднее, чем первым. Победитель этой группы в полуфинале встретится с Федерером, а тот, кто выйдет со второго места – с Тимом. С другой стороны, проиграв специально, можно сбить себе настрой и не успеть собраться на плей-офф, который начнётся уже на следующий день.

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У Стефаноса вполне может быть и другой соблазн – проиграв, он лишает Даниила Медведева шансов выйти в полуфинал. Россиянину необходима победа Циципаса над Надалем с любым счётом и успех в матче со Зверевым в двух партиях. Тогда у Медведева будет разница сетов 3-4, у Зверева – 2-4, а у Надаля – 2-5 либо 3-5, и Даниил займёт второе место в группе. Если же выиграет Рафаэль, то россиянин никак не сможет обогнать его и будет бороться только за утешительные 200 очков за победу в матче группового этапа.