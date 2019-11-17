«Большая тройка» сдулась? Тим и Циципас поделят рекордный куш

Циципас напомнил Федереру про Австралию

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне продолжает преподносить неожиданные результаты. Во всяком случае, Роджер Федерер казался фаворитом полуфинала со Стефаносом Циципасом – особенно после того, как грек накануне почти три часа бился с Рафаэлем Надалем и в итоге проиграл ему, а швейцарец днём ранее уверенно победил Новака Джоковича, обеспечив себе этим результатом выход в плей-офф. Да и недавний матч между Роджером и Стефаносом в полуфинале Базеля завершился уверенной победой живой легенды тенниса – 6:4, 6:4. Циципас в том поединке не сделал ни одного брейка, а Федерер на следующий день завоевал свой 10-й титул в Базеле.

Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой 38-летний швейцарский ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP и обеспечил Надалю звание первой ракетки мира по итогам года.

Но эта встреча напомнила не о Базеле, а о Мельбурне. На Australian Open Циципас в 1/8 финала взял верх над Федерером в четырёх партиях с тремя тай-брейками, а Роджер не смог реализовать ни одного из двенадцати брейк-пойнтов. Особенно неудачным для швейцарца стал второй сет, в котором Стефанос отыграл 8 брейк-пойнтов, 4 из которых были сетболами, и взял верх на тай-брейке. В Лондоне у Федерера тоже было 12 брейк-пойнтов, а их реализация снова никуда не годилась (правда, на этот раз Роджер сумел использовать хотя бы один из этих шансов). Циципас же реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов – то есть швейцарец плохо играл ключевые очки не только на приёме, но и на подаче. У Федерера даже эйсов почти не было, всего три за весь матч. Роджер допускал много ошибок, не всегда успевая за темпом соперника, и потерпел поражение в двух партиях.

«У молодых теннисистов появляется всё больше шансов»

Стефанос действительно подошёл к этому турниру в очень хорошей форме. Он преодолел летний спад, когда проиграл 4 матча подряд (на заметку списывающим со счетов Даниила Медведева после 4 поражений кряду в концовке сезона), не пройдя ни круга в Монреале, Цинциннати и на US Open, показал ряд хороших результатов осенью. В Лондоне грек играет в свой лучший теннис после «Мастерса» в Мадриде, где он победил Зверева и Надаля по пути к финалу, прежде чем уступил Джоковичу.

«Думаю, Циципас сыграл очень хорошо. Он играл резко. Знаю, что он это часто делает. На мой взгляд, мне удавалось неплохо принимать его подачу. Но главное, мне не удавалось хорошо входить в розыгрыши, проводить их так, как я хотел. Думаю, нужно похвалить Циципаса, ведь он заставил меня играть не в тот теннис, в который я хотел. Мы с Рафой и Новаком не становимся моложе, теперь у молодых теннисистов появляется всё больше шансов. Но причиной этого является не то, что мы становимся хуже, а то, что они прогрессируют. Я так считаю», — отметил Федерер после матча.



«Иногда в матчах, подобных сегодняшнему, удивляешься, как удаётся преодолевать все сложности, спасать брейк-пойнты. Это психологическая борьба, горжусь, что я смог спасти столько брейк-пойнтов. Старался доставить Роджеру проблемы. Он играл хорошо, на этой неделе он был хорош», — так оценил поединок Циципас.

Медведев впервые уступил своему главному недругу. Но это ещё не конец Во встрече дебютантов Итогового чемпионата ATP Даниил Медведев проиграл первый матч группового этапа Стефаносу Циципасу.

Первый успех Тима в Лондоне

В финале Стефанос встретится с Домиником Тимом, которому этой осенью уже проиграл титульный матч в Пекине. Счёт личных встреч – 4-2 в пользу австрийца, причём не за счёт грунта (там у них равенство, 1-1), а за счёт харда. Все остальные матчи между ними состоялись в 2018-м. Тогда у грека было меньше опыта; посмотрим, как он сыграет на этот раз. При этом сам Тим в Лондоне-2019 тоже неожиданно хорош. Три его предыдущих выступления на Итоговом чемпионате заканчивались, по сути, ничем – каждый раз он выигрывал лишь один из трёх матчей группового раунда и не выходил в плей-офф. Конечно, он получал 200 очков за победу и призовые, но слава за успешную игру в Лондоне доставалась другим.

На этот раз Тим в первом и втором турах группового этапа победил Федерера и Джоковича, обеспечив себе выход в плей-офф и спокойно проиграв последний матч Маттео Берреттини. В полуфинале же Доминик разобрался с прошлогодним чемпионом соревнований, Александром Зверевым – 7:5, 6:3. Немец не смог реализовать ни один из четырёх брейк-пойнтов, так что австрийскому теннисисту хватило двух сделанных им брейков. Благодаря этой победе Тим опередит в рейтинге Медведева и станет фаворитом в борьбе за 4-й номер посева на Australian Open (а значит, гарантию того, что не встретится с «Большой тройкой» раньше полуфинала). Окончательно посев станет известен после завершения ATP Cup на старте следующего сезона.



«Сбылась моя огромная мечта. Это один из лучших турниров всего сезона, один из самых престижных турниров в году, и я сыграю в финале. Это просто что-то нереальное. Обыграть действующего чемпиона, отличного теннисиста — такие вещи всегда являются большим достижением, поэтому я очень счастлив», — сказал Тим.

Рекордные призовые

Возвращаясь к призовым – чемпион Итогового турнира заработает больше двух с половиной миллионов долларов. Общий призовой фонд в этом году составляет $ 9 млн, и каждый из финалистов уже обеспечил себе $ 1,302 млн. Победа в финале добавит ещё $ 1,354 млн, то есть общая сумма составит $ 2,656 млн. При этом, несмотря на увеличение призового фонда относительно прошлого года, проигравший получит немного меньше, чем Джокович год назад. Дело в том, что серб тогда вышел в финал с тремя победами в групповом раунде, а Тим и Циципас по одному матчу проиграли. Каждая победа в группе сейчас оценивается в $ 215 тысяч. Столько же платят за сам факт участия в турнире, а запасные получают по $ 116 тысяч.

Китай обогащает. Там можно выиграть 4 матча и заработать больше 4 миллионов Первая ракетка мира Эшли Барти на Итоговом чемпионате получила рекордные призовые в истории тенниса.

Конечно, с призовыми на женском Итоговом чемпионате этого года не сравнить – там ставшая чемпионкой Эшли Барти заработала больше 4 миллионов долларов, а проигравшая в финале Элина Свитолина больше двух – но это уже вопрос бешеных трат китайцев, которые удвоили призовой фонд относительно Итогового в Сингапуре. Для мужского Итогового же 9 миллионов долларов на данный момент являются рекордным призовым фондом. Когда этот турнир в последний раз проводился в Китае (Шанхай-2008), о столь огромных деньгах, как в Шэньчжэне, речи в теннисе ещё не шло – там призовой фонд составлял $ 4,5 млн.