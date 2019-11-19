«Дорогой Жерар, ты никогда не бывал на настоящем Кубке Дэвиса. Это не он»

Теннисный карнавал

В Мадриде, на стадионе «Каха Махика», стартовал финальный этап Кубка Дэвиса. Турнир жёстко переформатировался. Теперь вместо привычного финального матча между двумя сильнейшими сборными мира проводится многоэтапная финальная пулька с участием 18 команд в течение одной недели, причём в одном месте. Матчи изменили формат – теперь они проводятся не за три дня, а за один; лучшая команда выясняется не по результатам 4 одиночек и одной парной комбинации, а двух одиночек и пары; сами же поединки разыгрываются не из пяти сетов, а из трёх, и в решающей партии при счёте 6:6 теннисисты сразу же разыгрывают тай-брейк, а не сражаются, как раньше, до разницы в два гейма. По сути финал превратился в длящийся неделю теннисный карнавал с обилием игроков и команд, матчей и кортов. Это тоже интересно, но это совсем другое соревнование – не то, к которому привык весь теннисный мир с далёкого 1900 года. Как ёмко выразилась французская теннисистка Ализе Корне, обращаясь к новому владельцу турнира – футболисту Пике: «Дорогой Жерар, как я понимаю, ты никогда не бывал на настоящем Кубке Дэвиса. Это не он».

Черта проведена

Как бы то ни было, но черта уже проведена. В Мадриде начался новый турнир со старым названием, который пройдёт здесь как минимум дважды (2019, 2020). Отбор 18 сборных осуществлялся практически по спортивному принципу: 4 полуфиналиста прошлого розыгрыша попали на турнир напрямую, 12 остальных команд из Мировой группы сыграли стыковые матчи с 12 сильнейшими сборными региональных групп. Ещё два места получили обладатели уайлд-кард.

Одним из аргументов к смене форматов было то, что сильнейшим игрокам мира тяжело четыре раза в году являться на неделю в расположение сборной, а на финальный этап в конце сезона на недельку выбраться попроще. Что ж. Эта задача в целом была выполнена. За сборную Сербии в Мадрид приехал играть Новак Джокович, за Испанию – Рафаэль Надаль, другое дело, в каком состоянии они находятся после изнурительных матчей Итогового чемпионата в Лондоне. Многие другие команды также возглавили их лидеры (формально первые ракетки страны или же потенциально первые) – Энди Маррей (Великобритания), Давид Гоффен (Бельгия), Борна Чорич (Хорватия), Денис Шаповалов (Канада), Маттео Берреттини и Фабио Фоньини (Италия), Алекс де Минор и Ник Кирьос (Австралия), Диего Шварцман (Аргентина), Гаэль Монфис и Жо-Вильфрид Цонга (Франция), Александр Бублик и Михаил Кукушкин (Казахстан), а также многие другие.

Без Медведева

Для полноты картины не хватает, пожалуй, Стефаноса Циципаса. Но его сборная Греции пока очень слаба – без второго номера пробраться в элиту командного турнира Кубок Дэвиса пока никто не сумел. Также не сыграют в Мадриде Роджер Федерер и Стэн Вавринка – их сборную Швейцарии в квалификации выбила как раз сборная России. У дружины Шамиля Тарпищева были неплохие турнирные перспективы в Мадриде, ведь впервые за последние 10 лет в топ-25 оказалось сразу три россиянина – Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Но Медведев оказался измотанным в концовке года, и капитан решил его отпустить.

Не сыграют в Мадриде ещё несколько заметных в мире тенниса игроков. Это травмированные японец Нисикори, канадец Раонич, хорват Чилич, аргентинец дель Потро. А вот 7-я ракетка мира Александр Зверев пошёл на открытый демарш. Он заявил примерно то же самое, что Ализе Корне, только ещё при этом и «проголосовал ногами»: «Не думаю, что нынешний формат — это Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса — историческое соревнование в теннисе, ему больше 100 лет. Кубок Дэвиса — это домашние и выездные матчи, атмосфера трёхдневных встреч и тяжёлых пятисетовых игр. Вот что для меня Кубок Дэвиса, а не играть одну неделю в одном зале и за неделю всё решить. Надеюсь, люди поймут, что Кубок Дэвиса — это больше чем деньги и всё то, что нам сейчас предлагают. Это история, это история тенниса».

Стартовый успех сборной России

Споры о «правильности» Кубка Дэвиса ещё окончательно не утихли, но турнир уже стартовал. На первом этапе 18 команд разбиты на 6 групп по три сборные. 6 победителей и 2 лучшие команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Сборная России попала в тройку с хорватами и испанцами и уже одержала в понедельник стартовую победу – 3-0 над сборной Хорватии. Рублёв и Хачанов вначале победили в одиночках, а потом и в паре, поскольку на групповом этапе важно всё – и победа в матче, и в каждом поединке и даже в сете. Ещё неясно, как выглядит сборная Испании, но в плей-офф, как говорилось выше, можно попасть и со второго места.

В двух других матчах понедельника сухого счёта не получилось. Канадцы Вашек Поспишил и Денис Шаповалов выиграли свои одиночки у крепких итальянцев Фоньини и Берреттини, но уступили им в паре (2-1). По такому же сценарию прошёл матч Бельгия – Колумбия (2-1). Стив Дарси и Давид Гоффен выиграли одиночки, но в паре не было равных одному из лучших дуэтов мира Фара/Кабаль. Групповой этап продлится четыре дня. Уже во вторник сборная России сыграет с Испанией. Четвертьфиналы пройдут в пятницу, полуфиналы – в субботу, а финал – в воскресенье.