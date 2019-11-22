Джокович и Сербия повержены! Рублёв и Хачанов ушли с трёх матчболов

Второе место и время на отдых

Сборная России вышла в плей-офф нового Кубка Дэвиса ещё в среду, когда стало понятно, что она не выпадет из числа двух лучших команд, занявших в своих группах вторые места. Вкратце напомню правила – в четвертьфинал теперь выходят шесть сборных, выигравших свои группы, плюс две лучшие из тех, кто стал вторыми. Россиянам при этом досталась очень грозная группа – с прошлогодними обладателями «Серебряной салатницы» хорватами и с хозяевами финальной части турнира, испанцами. Однако Хорватию, несмотря на приезд Борны Чорича, наша команда разгромила (3-0), а Испании проиграла в борьбе – 1-2. Положительная разница побед и поражений, а также сетов сделала сборную России лучшей из всех, кто занял второе место.

Бравый старт Рублёва и неудержимый Джокович

Получив два дня отдыха (свои групповые матчи Андрей Рублёв и Карен Хачанов провели в понедельник и вторник), россияне со свежими силами вышли на пятничный четвертьфинал с Сербией. Встреча ожидалась не менее сложной, чем с Испанией. Если там был Рафаэль Надаль, то тут – Новак Джокович. Но сначала на корт выходят вторые ракетки своих стран, так что стартовала баталия с поединка между Рублёвым и Филипом Краиновичем. Впрочем, поединка как такового и не получилось. Андрей просто «разорвал» своего соперника, задавив его скоростью. Серб совершенно не успевал подходить к мячам и раз за разом ошибался, а когда это не происходило, Рублёв пробивал навылет. Итог – 6:1, 6:2 меньше чем за час.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Джоковичу, соответственно, противостоял Хачанов. Чуть больше года назад Карен выиграл у Новака в зале, когда они встретились в финале парижского «Мастерса», но на этот раз расклад сил был иным. Серб не был измотан, россиянин не был на ходу – и шансов у Хачанова фактически не было. Здесь уже он слишком много ошибался, плохо подходил к мячу, да и подавал далеко не идеально. Джокович при этом сыграл здорово, добившись победы в двух партиях – 6:3, 6:3.

На парный матч у России изначально были заявлены те же Рублёв и Хачанов (третий член команды, Евгений Донской, на корт пока не выходил ни разу). А капитан Сербии, в прошлом сам великолепный парный игрок Ненад Зимонич заменил проводившего последний турнир в карьере Янко Типсаревича на Джоковича, сделав его напарником Виктора Троицки. Скорее всего, решение было правильным – во всяком случае, получилась настоящая захватывающая битва, державшая всех в напряжении больше двух часов.

Сербы первыми сделали брейк, но россияне ответили на это двумя брейками подряд и выиграли стартовую партию со счётом 6:4. Во второй партии пары тоже обменялись брейками, однако здесь концовка сложилась уже в пользу Джоковича и Троицки, которые завязали упорную борьбу на приёме при 5:4, а на сетболе Хачанов допустил двойную ошибку. Третья партия продолжалась почти час и стала самой драматичной. Судьба путёвки в полуфинал решалась на тай-брейке, где россияне отыграли один за другим три матчбола и с первой же попытки реализовали свой шанс!