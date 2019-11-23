Фортуна отвернулась от сборной России. В матче с канадцами не хватило Медведева?

Команда из двух игроков

Новый Кубок Дэвиса проходит так быстро, что времени на отдых у его участников практически нет. Особенно сильно это чувствуют на себе игроки сборных, в которых, по сути, всего два теннисиста. В такой ситуации оказалась и российская команда. После вполне понятного отказа Даниила Медведева, выхолощенного напряжённой концовкой сезона, в сборной формально остались трое, но фактически было понятно, что Евгений Донской в качестве равноценного Андрею Рублёву и Карену Хачанову бойца не рассматривается. Максимум, где могли использовать Донского – парные матчи, однако и на них выходили Рублёв с Хачановым, а Евгений оставался на скамейке запасных и использовался разве что в качестве спарринг-партнёра.

После двух матчей группового этапа в понедельник и вторник Андрей с Кареном получили два дня отдыха перед четвертьфиналом против сборной Сербии. Там Рублёв разгромил Филипа Краиновича, Хачанов уступил Новаку Джоковичу, а затем они выиграли пару у Джоковича и Виктора Троицки, взяв решающий тай-брейк с трёх матчболов.

Джокович и Сербия повержены! Рублёв и Хачанов ушли с трёх матчболов Рублёв и Джокович обменялись уверенными победами в четвертьфинале Кубка Дэвиса, а в паре всё решил драматичный тай-брейк. Дальше – Канада.

Рублёв непобеждённый

В полуфинале нашей команде противостояли канадцы, которые сыграли четвертьфинал ещё в четверг. Интересно, что вторые номера сборных – Андрей Рублёв и Вашек Поспишил – подошли к поединку с идеальной статистикой в одиночном разряде. Кроме них, все три матча выиграли Джокович, Надаль и де Минор, но при этом сборные Новака и Алекса уже вылетели из турнира, так что четыре победы мог набрать только победитель их матча и Рафаэль.



И непобеждённым остался Андрей. Он вообще был очень хорош на этой неделе и по игре смотрелся скорее первым номером сборной, чем вторым. Понятно, конечно, что и соперники у него были послабее, чем у Карена, который играл то с Рафаэлем, то с Новаком, но всё равно теннис Рублёва выглядел более цельным и опасным для оппонентов. Да, Поспишил хорошо атаковал и здорово действовал у сетки, но в нужные моменты Рублёв поддавливал темпом, включал подачу и, что очень важно, допускал намного меньше ошибок. В итоге за полтора часа Андрей взял два сета с одинаковым счётом 6:4.

«Ястребиный глаз» спас Шаповалова

Соответственно, Хачанов мог вывести сборную России в финал. Для этого ему нужно было обыграть Дениса Шаповалова, который после августовского начала работы с Михаилом Южным очень прибавил, завоевал свой первый титул ATP, вышел в финал «Мастерса» в Париже и завершил сезон 15-й ракеткой мира (Кубок Дэвиса, в отличие от предстоящего в январе ATP Cup, очков не даёт и на рейтинговые расклады никак не влияет). Кстати, если Южного на трибунах видно не было, то Марат Сафин там был – а именно он выбран капитаном команды на ATP Cup. В Кубке Дэвиса же главным неизменно остаётся Шамиль Тарпищев.

25 побед Надаля в Кубке Дэвиса подряд. Хачанов не смог остановить испанца Россия в упорной борьбе проиграла Испании, но может выйти в четвертьфинал, даже если займёт второе место.

Увы, для победы Карену немного не хватило. Шансы у него были – в первом сете россиянин вёл с брейком, но затем дважды проиграл свою подачу. Во второй партии Хачанов взял подачу соперника в последнем гейме, переведя игру в решающий сет, а там уступил свой гейм при 3:3. Карен едва не отыгрался, когда Денис подавал на матч – при 0:40 россиянин принял первую подачу навылет, но канадца спас Hawk-eye. Повтор показал, что подача не попала, а очко со второй подачи Шаповалов взял и в итоге подал на матч с тройного брейк-пойнта.

Техническое поражение канадцев в группе

На парный матч вышли всё те же люди – Хачанов и Рублёв у России, Поспишил и Шаповалов у Канады. Интересно, что канадцы сыграли на этом турнире не три, а два парных матча – одержав победу над США со счётом 2-0 и досрочно выйдя в плей-офф, они отказались от парной игры, в результате чего получили техническое поражение в этом матче. До того Вашек и Денис в трёх сетах уступили итальянцам Маттео Берреттини и Фабио Фоньини, а в четвертьфинале взяли верх над австралийцами Джорданом Томпсоном и Джоном Пирсом в двух партиях – это был решающий матч противостояния.



Карен с Андреем, помимо героической победы над сербами в четвертьфинале, в группе выиграли у Ивана Додига и Николы Мектича, но уступили Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу. Кроме того, незадолго до Кубка Дэвиса они второй раз в карьере вышли в финал «Мастерса» в парном разряде. Добились они этого в Париже, где проиграли Пьер-Югу Эрберу и Николя Маю.

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Второй решающий тай-брейк подряд выиграть не удалось

Россияне плохо начали, сразу проиграв подачу Рублёва. Вернуться в первый сет так и не удалось – канадцы свои геймы не отдавали. Зато во второй партии сделать брейк россияне сумели, причём дважды. Решающий сет был нервным, у обеих команд появлялись шансы на приёме, но подающие каждый раз героически отыгрывались. В итоге, как и с Сербией накануне, победитель определялся на тай-брейке последней партии парного матча. Россияне повели со счётом 3:0, но надолго этого запаса в один мини-брейк не хватило. После смены сторон, увы, Карен и Андрей взяли всего одно очко, и 4:2 превратились в 5:7. Оба канадца здорово подавали на тай-брейке, что принесло им несколько лёгких очков и помогло победить.

Интересно, что за всю историю Кубка Дэвиса (Канада участвует в нём с 1913 года) это первый выход канадцев в финал. Конечно, формат был совсем другим, так что подобные сравнения не совсем корректны, но достижение для них всё равно историческое. За трофей в воскресенье сборная Канады сразится либо с Испанией, либо с Великобританией. Кстати, напомним, что все участники полуфиналов начнут Кубок Дэвиса — 2020 сразу с финальной части, пропустив квалификационные матчи после Australian Open. Соответственно, следующие матчи сборной России в этом турнире состоятся в ноябре 2020 года.