«Я чувствую себя викингом!» Грек с русскими корнями решил охладиться

Горячего Циципаса покорила холодная Исландия, Осака греется в тёплых краях, а Шарапова обустроила себе офис в Африке.

Первая неделя теннисных каникул подошла к концу. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

«Я не путешествую, если только это не отпуск». Теннисный сезон закрыт! Звёздные каникулы в разгаре – Стивенс примеряет образ русалки, Шарапова изучает дебри Африки, а Циципас знакомится с могучим Тором.

На днях дочке олимпийской чемпионки Рио Елены Весниной исполнился год. Счастливая мама опубликовала забавное видео из кабины автомобиля, снабдив его таким комментарием: «Когда ты мама, в багажнике твоей машины должно быть абсолютно всё, на все случаи жизни, даже огромные шарики».

Ещё одна призёр Олимпиады Надежда Петрова (бронза Лондона-2012) посетила Большой театр. Бывшая третья ракетка мира осталась в восторге от балета «Габриэль Шанель».

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович вместе со своим мужем Бастианом Швайнштайгером побывала в Марокко. В октябре Бастиан объявил о завершении карьеры футболиста и его сразу же подписала немецкая телекомпания ARD в качестве эксперта на футбольных трансляциях вплоть до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Так что этой известной спортивной семье пора привыкать к арабскому антуражу.

Недавно завершивший карьеру чешский теннисист Томаш Бердых отправился на заслуженный отдых.

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка поздравил всех с Днём благодарения, но приготовил на праздник не индейку, а блюдо швейцарской национальной кухни – сырное фондю.

Петра Квитова призналась, что цветы всегда делают её счастливой. Минувший сезон для чешской теннисистки получился вполне успешным – она выиграла два титула (Сидней, Штутгарт), несколько раз играла в финале (Australian Open, Дубай), полуфинале (Ухань), четвертьфинале (Санкт-Петербург, Майами, Мадрид, Пекин) и, несмотря на травмы, 7-й раз в карьере сыграла на Итоговом чемпионате WTA.

22-летняя японка Наоми Осака проводит отпуск в тёплых краях. В минувшем сезоне Наоми выиграла второй в карьере турнир «Большого шлема» — Australian Open, после чего стала первой ракеткой мира. Суммарно Осака возглавляла рейтинг на протяжении 25 недель, а завершила год на третьем месте, так что она наверняка попытается ещё раз вернуться на вершину.

Чемпион итогового турнира ATP Стефанос Циципас впечатлён свой поездкой в Исландию, где он снимал видеоблог и общался с суровым на вид северным народом. Грек с русскими корнями сделал для себя такой вывод: «Эта «Исландская Одиссея» была чем-то необычным. В холодном теле есть горячее сердце. Это то, что я узнал из этой поездки. Кстати, сейчас я чувствую себя викингом!»

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Люси Шафаржова, которая скоро станет мамой, появилась на обложке чешского журнала Dnes вместе Береникой Когоутовой и Андреа Ружичковой, также ожидающих в ближайшем времени пополнения в семействе. На фотографии все три женщины предстали в стильных вечерних нарядах, ничуть не скрывающих их интересного положения.

Год назад венгерская теннисистка Фанни Штолляр вплотную приблизилась к топ-100, а сейчас откатилась за пределы третьей сотни. В данный момент Фанни тренируется в Майами, и, хотя она старается не терять оптимизма, мысли о том, всё ли она правильно делает, её иногда посещают.

Россиянка Виталия Дьяченко провела концовку осени по своему особому графику. После Кубка Кремля она успешно выступила на трёх турнирах ITF во Франции (два полуфинала и один четвертьфинал), а затем победила на челленджере WTA 125K в Тайбэе и возглавила чемпионскую гонку WTA-2020. Наверняка на крупных турнирах января её обгонят другие теннисистки, но пока Дьяченко отправилась на заслуженный отдых на Мальдивы в качестве лидера.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опубликовала ролик, как она готовится к сезону даже во время путешествия по экзотической Африке. С видами на африканский пейзаж россиянка активно занимается физподготовкой. Как говорится, для опытного спортсмена офис найдётся везде. Уже в декабре у Шараповой запланированы выставочные матчи в Абу-Даби и на Гавайях, а начнёт она новый сезон на турнире в Брисбене.

Тренировкам в зале уделяет время Донна Векич. Хорватская теннисистка готовится к новому сезону в Монте-Карло.

Там же, в Монако, нашла новый ресторан Анастасия Павлюченкова. «Очень тепло встретили и очень вкусная еда. Рекомендую!» — поделилась россиянка со своими подписчиками.

Ну а первая ракетка мира Эшли Барти рекламирует средство от солнца. Новый сезон, как известно, стартует в январе, а для Южного полушария это самый разгар жаркого лета, и защита кожи специальными средствами для теннисистов просто жизненно необходима.