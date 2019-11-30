Красавица и любимица всей Индии возвращается в теннис

Индийская теннисистка Саня Мирза возвращается в теннис. Она не играла с октября 2017 года, после турнира в Пекине – сначала из-за травмы, затем в связи с беременностью. Сын Сани родился в октябре 2018 года и получил имя Ижаан Мирза Малик.

Теннисистка уже объявила, что вернётся в тур в начале следующего сезона. Она планирует сыграть в Хобарте в паре с украинкой Надеждой Киченок, а затем выступить на Australian Open. Также Саня хочет принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио, хотя с напарницами из Индии у неё точно возникнут проблемы – да и в парном мужском теннисе дела у её соотечественников идут не очень хорошо. Махеш Бхупати завершил карьеру, Леандеру Паесу 45 лет, Рохану Бопанне – 39, и в паре они тоже давно не блещут.

Кстати, Мирза, как и Паес в первой части своей карьеры, раньше неплохо играла не только в парном, но и в одиночном разряде. Да, выступления в паре давались ей лучше, но Саня была в топ-30, выиграла турнир WTA в Хайдебараде в 2005 году, доходила до 1/8 финала US Open. У неё были победы над Светланой Кузнецовой, Верой Звонарёвой, Динарой Сафиной, Викторией Азаренко и Мартиной Хингис. Однако из-за травм Мирза сильно упала в рейтинге, и в целом ей стало тяжелее играть в одиночке, и с 2013-го она сосредоточилась на парных выступлениях.

Хингис, к слову, долгое время была напарницей Мирзы, и вместе они добились серьёзных успехов. Особенно хорош был сезон-2015, большую часть которого Саня провела на первой строчке рейтинга (Мартина стала делить с ней первую строчку в январе 2016-го). Девушки выиграли турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Ухани, Пекине, Уимблдон, US Open, Итоговый чемпионат WTA и ещё пару соревнований помельче – и всё это за один год! Неудивительно, что их признали лучшей парой сезона. 2016-й Мирза и Хингис начали с победы на Australian Open, а вот с «Ролан Гаррос» не получилось – там они проиграли в 3-м круге. В конце лета они объявили о прекращении совместных выступлений, хотя сыграли вместе ещё на одном турнире – Итоговом чемпионате, поскольку квалифицировались туда именно друг с другом. В полуфинале Саня и Мартина уступили будущим победительницам, Елене Весниной и Екатерине Макаровой.

Веснина когда-то тоже играла с Мирзой в паре – до того, как объединилась с Макаровой. В 2011-м они победили в Индиан-Уэллсе и Чарльстоне, а также дошли до финала «Ролан Гаррос». Елена тогда проиграла свой третий финал турнира «Большого шлема» подряд, а затем потерпела ещё три поражения в титульных матчах мэйджоров, прежде чем наконец-то покорила «Ролан Гаррос» — 2013 вместе с Макаровой.

Всего Саня завоевала 41 титул в женском парном разряде, из которых 3 приходятся на мэйджоры, и выиграла ещё 3 турнира «Большого шлема» в миксте. На двух из них она побеждала вместе с Махешем Бхупати, а US Open – 2014 выиграла вместе с бразильцем Бруно Суаресом. Кроме того, она почти два года подряд была первой ракеткой мира – с 13 апреля 2015-го по 8 января 2017-го. Это 91 неделя.

Популярность Мирзы на родине в её лучшие годы была невероятно высока. У Индии в принципе не так много высококлассных атлетов в видах спорта, пользующихся популярностью на мировом уровне, а Саня к тому же весьма привлекательна. Неудивительно, что соотечественники были готовы буквально носить её на руках.

С вниманием болельщиков в соцсетях у Мирзы тоже полный порядок. В «инстаграме» у неё 5,8 млн подписчиков, в «твиттере» — 9,11 млн. Это больше, чем, например, у Марии Шараповой (3,7 млн и 8,67 млн соответственно), Наоми Осаки (1,1 млн и 488 тыс.). Конечно, Серена Уильямс, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль впереди, а вот с Новаком Джоковичем Саня примерно на одном уровне – у серба больше подписчиков в «инстаграме» (6,4 млн), но меньше в «твиттере» (8,71 млн).

В 2009 году Саня была обручена с другом детства Сохрабом Мирзой, но замуж за него не вышла. Избранником теннисистки стал пакистанский крикетист Шоаиб Малик. Свадьба состоялась 12 апреля 2010-го, и во многом благодаря этому событию Мирза в том году лидировала по популярности запросов в Гугле среди всех теннисисток мира, а также среди всех спортсменов и спортсменов Индии.

Возвращаясь к Олимпийским играм – в Пекине-2008 Мирзу обвинили в нарушении дресс-кода на церемонии открытия. Некоторые соотечественники Сани посчитали, что она оделась слишком откровенно. Теннисистка с этим обвинением не согласилась, но на Олимпиаде в Лондоне выбрала менее бросающийся в глаза наряд.

Зато в Лондоне возникла другая проблема. Мирза хотела сыграть микст, который тогда только-только появился в олимпийской программе, вместе с Бхупати, а национальная теннисная федерация настояла на том, чтобы она выступала в паре с Паесом. Произошло это после того, как Бхупати и Бопанна отказались играть с ним в мужском парном разряде. У Махеша и Леандера был давний конфликт, а Саня обвинила Федерацию тенниса Индии в том, что её использовали как «разменную монету», чтобы не расстраивать Леандера. В итоге Мирза и Паес проиграли в четвертьфинале.

На Играх в Рио-де-Жанейро Саня выступала в миксте с Роханом Бопанной. Там они остановились в шаге от медалей, проиграв сначала полуфинал, а затем матч за третье место. И сейчас Мирза очень хочет поехать на Олимпиаду в 4-й раз. «Я была на Олимпиаде три раза. К сожалению, в Рио нам не повезло и мы не завоевали медаль. Если я смогу в четвёртый раз выступить на Олимпийских играх, то это будет огромная честь. Но сначала меня ждут три турнира «Большого шлема» и другие соревнования, так что я буду двигаться поэтапно».