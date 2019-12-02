«Я видела тренера чаще, чем жениха». Почему игроки меняют наставников

Межсезонье – идеальное время для того, чтобы начать работать с новым тренером. Вообще, в теннисе тренерские перестановки случаются на протяжении всего года, но база для нового сезона закладывается именно в декабре, поэтому если готовиться с тренером, с которым планируешь работать и дальше, вероятность хороших результатов повышается.

Первый тренерский опыт Мирного

В команду Кея Нисикори, к примеру, вошёл белорус Максим Мирный — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» и чемпион Олимпиады-2012 в Лондоне в миксте с Викторией Азаренко завершил игровую карьеру год назад, и работа с японцем будет его первым тренерским опытом. Мирному сейчас 42 года, Нисикори – 29.



При этом тренером Кея остаётся и Майкл Чанг – другой известный теннисист, работающий с Нисикори с 2012 года. За это время японец успел войти в топ-5, сыграть в финале US Open – 2014 и побывать в четвертьфиналах всех остальных турниров «Большого шлема». В этом году Кею пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы. Свой последний матч года он провёл на US Open, проиграв в 3-м круге Алексу де Минору. После этого Нисикори сделали операцию на локте, и сейчас он надеется вернуться в начале следующего сезона.

Халеп возвращается к Кэхиллу

Действующая чемпионка Уимблдона и экс первая ракетка мира Симона Халеп сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Даниэлем Добре. «Даниэль, хочу поблагодарить тебя за всё, что ты сделал для меня в этом году (на самом деле, за много лет, что ты был рядом со мной). За твою напряжённую работу, за терпение и веру в меня. Мы заканчиваем наш союз с чемпионским кубком Уимблдона и великолепной дружбой… Мы не можем просить большего. Я желаю тебе самого лучшего, и кто знает, может быть, в будущем мы вместе напишем ещё одну главу в теннисе», — написала румынка в своём «твиттере».



Впрочем, это решение было ожидаемым – известно, что Даррен Кэхилл, работавший с Халеп до этого сезона и взявший паузу в связи с желанием проводить больше времени с семьёй, возобновит сотрудничество с Симоной в сезоне-2020. Соответственно необходимости в Добре у Халеп не будет.

Бывшие тренеры Шараповой и Касаткиной нашли новых подопечных Прошлогодняя финалистка «Ролан Гаррос» Слоан Стивенс заручилась поддержкой тренера, который помог Шараповой взять её 2-й «шлем» на грунте.

Новый тренер Хачанова

Карен Хачанов сообщил о начале сотрудничества со шведским специалистом. «Рад объявить о начале сотрудничества с новым тренером — Фредриком Розенгреном, работавшим со многими топовыми спортсменами. Фредрика знают во всём мире как сильного и умного тренера с безупречной репутацией. Продолжаем также работу и с моим нынешнем тренером Ведраном Мартичем, с которым достигли места в топ-10 ATP и останавливаться не собираемся», — написал россиянин в своём «инстаграме».

В команду Карена входит также Николай Давыденко, который летает на отдельные турниры. По словам самого Николая, супруга не хочет надолго отпускать его. «На две недели, но не на пять-шесть! Дети тебя забудут, если ты уедешь на весь год!». На каких-то соревнованиях Давыденко замещал Мартича, на каких-то они работали вместе. Посмотрим, как теперь будут распределяться роли в команде Хачанова.

Шараповой больше не нужен Хогстедт? Что привело её к расставанию с тренером Швед научил Марию побеждать на грунте, а та в своей книге назвала его болтуном. Они снова стали работать вместе, но разрыв был неизбежен.

Ястремская будет работать с Бажиным

19-летняя украинка Даяна Ястремская недавно объявила о начале сотрудничества с Сашей Бажиным. Ранее он тренировал японку Наоми Осаку и француженку Кристину Младенович, а также был спарринг-партнёром американки Серены Уильямс и других теннисисток – Виктории Азаренко, Слоан Стивенс и Каролины Возняцки.



«Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон-2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажиным! Мне очень-очень приятно, и я очень рада, что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться реализации моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки и уверена, что у нас всё получится!» — написала Ястремская в своём «фейсбуке».



Почти сразу после появления новости об их совместной работе поползли слухи, что Сашу и Даяну связывают также любовные отношения. Сам Бажин жёстко отреагировал на них и пообещал привлечь адвоката, если ещё раз увидит подобное.

Бажина заподозрили в отношениях с Ястремской. Он обещал обратиться к адвокату Бывший спарринг Серены, Азаренко, Возняцки и тренер Осаки жёстко отреагировал на слухи о романе с новой подопечной.

«Слюйтер не давал мне побыть одной»

Тем временем голландский тренер Рамон Слюйтер объявил о прекращении сотрудничества с соотечественницей Кики Бертенс. Они работали вместе с 2015 года. «Бывает время, когда нужно прийти и когда стоит уйти. Мы с Кики Бертенс прекращаем сотрудничество», — написал Слюйтер в своём «твиттере».

Интересно, что Кики сначала публично выразила ему благодарность, а чуть позже рассказала и о проблемах, связанных с личным пространством. «Конечно, это было трудное решение, но я была на сто процентов в нём уверена. Рамон хотел, чтобы я брала больше ответственности за свою карьеру. Мы хорошо поработали, вместе делили радость побед и горечь поражений. Но это очень утомительно — быть рядом изо дня в день. Я видела его чаще, чем своего жениха. Рамон был увлечён рабочим процессом гораздо больше, чем я. Он хороший тренер, но мне было тяжело. Элизе Тамаела, с которой я начала сотрудничество в конце сезона, показалась мне очень тихой. Мы были вместе на итоговом турнире в Шэньчжэне, но при этом мне удавалось побыть одной. С Рамоном такое было невозможно».

В минувшие выходные, кстати, Бертенс сыграла свадьбу. Её избранник — Ремко де Рийке, который также постоянно путешествует с Кики, являясь её физиотерапевтом и спарринг-партнёром.