«Надеюсь, побед будет только больше». Медведев заочно получил «Русский Кубок»

На церемонии вручения XXVI ежегодной национальной теннисной премии «Русский Кубок» главными героями должны были стать Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые своими выступлениями в 2019 году как на личных соревнованиях, так и на командном Кубке Дэвиса вселили надежду на скорое возрождение отечественного мужского тенниса. Однако никто из этой тройки на церемонии в конференц-зале московского отеля «Рэдиссон-Славянская» так и не появился – награды за них получали их родители. А началось мероприятие с минуты молчания в память об Александре Волкове, который принёс много славных побед сборной СССР и России в Кубке Дэвиса в 80-е и 90-е. Александр выиграл несколько турниров, побеждал сильнейших теннисистов, был 14-й ракеткой мира, а после завершения карьеры игрока помогал в качестве тренера Анастасии Мыскиной, Марату и Динаре Сафиным, женской и мужской сборным России. Марат вместе с Волковым выиграл свой первый титул «Большого шлема» — на US Open-2000.

«Он так и не смог остановиться» Ушёл Александр Волков – взрывной и стремительный теннисист, как и его короткая жизнь.

Кстати, Мыскина уже традиционно была одной из ведущих церемонии вместе с актёром и шоуменом Александром Беловым. Вспомнил о совместной работе с Анастасией в качестве комментатора один из лауреатов Александр Метревели. Именно он впервые среди российских мужчин дошёл до финала знаменитого Уимблдона (1973), и это достижение до сих пор никто не смог повторить. Награждал победителя в номинации «Легенда» президент ФТР, многолетний капитан сборной в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев: «Весь советский и российский теннис вырос на плечах Александра Ираклиевича Метревели. В те времена, ещё с 60-х годов, та плеяда игроков, которую возглавлял Александр Метревели, сделала немыслимое. Именно тогда начались победы в Кубке Дэвиса, и как здесь не вспомнить 1976 год, когда мы реально могли выиграть этот турнир, но, к сожалению, нам не дали сыграть полуфинал с командой Чили, который мы должны были проводить дома. Я даже расписку писал в ЦК партии, что отвечаю за результат, что мы обязательно выиграем, но нам не дали играть всё равно. А дальше мы бы играли финал с Италией тоже дома. Это был реальный шанс, но та плеяда игроков, лидером которой был Метревели, а у женщин – Морозова, всё равно сотворила чудо, потому что популярность тенниса пошла вверх».

Лауреаты премии «Русский кубок – 2019»:



1. «Команда года» (девушки до 15 лет) — Анастасия Гурьева, Елена Приданкина, Ярослава Барташевич, капитан Александр Красноруцкий.

2. «Юниор года» — Полина Кудерметова.

3. «Команда года» (девушки до 17 лет) — Полина Кудерметова, Оксана Селехметьева, Диана Шнайдер, капитан Оксана Мишукова.

4. «Команда года» (юноши до 17 лет) — Аристарх Сафонов, Игорь Кудряшов, Роберт Корелов, капитан Евгений Савченко.

5. «Теннисное око» — Александр Бондарев.

6. «За вклад в развитие детского и поддержку профессионального тенниса» — Школа тенниса «Жемчужина», руководитель Юлия Фурсова.

7. «Успех года» — юниорские сборные в пляжном теннисе.

8. «Пара года» — Никита Бурмакин и Сергей Купцов.

9. «Легенда» — Александр Метревели.

10. «Лучшие студенты-теннисисты» — сборная России на Универсиаде в Неаполе (Иван Гахов, Тимур Киямов, Яна Сизикова, Виктория Кан, капитан Леонид Иванов).

11. «Лучший теннисный клуб» — СК «Балашиха», руководители Сергей Павлюченков и Сергей Щукин.

12. «Теннисист года» —

13. «Главная команда года» — сборная России в Кубке Дэвиса (Карен Хачанов, Даниил Медведев, 1. «Команда года» (девушки до 15 лет) — Анастасия Гурьева, Елена Приданкина, Ярослава Барташевич, капитан Александр Красноруцкий.2. «Юниор года» — Полина Кудерметова.3. «Команда года» (девушки до 17 лет) — Полина Кудерметова, Оксана Селехметьева, Диана Шнайдер, капитан Оксана Мишукова.4. «Команда года» (юноши до 17 лет) — Аристарх Сафонов, Игорь Кудряшов, Роберт Корелов, капитан Евгений Савченко.5. «Теннисное око» — Александр Бондарев.6. «За вклад в развитие детского и поддержку профессионального тенниса» — Школа тенниса «Жемчужина», руководитель Юлия Фурсова.7. «Успех года» — юниорские сборные в пляжном теннисе.8. «Пара года» — Никита Бурмакин и Сергей Купцов.9. «Легенда» — Александр Метревели.10. «Лучшие студенты-теннисисты» — сборная России на Универсиаде в Неаполе (Иван Гахов, Тимур Киямов, Яна Сизикова, Виктория Кан, капитан Леонид Иванов).11. «Лучший теннисный клуб» — СК «Балашиха», руководители Сергей Павлюченков и Сергей Щукин.12. «Теннисист года» — Даниил Медведев 13. «Главная команда года» — сборная России в Кубке Дэвиса ( Андрей Рублёв Евгений Донской , капитан Шамиль Тарпищев ).

Абсолютно заслуженной выглядит победа Даниила Медведева в номинации «Теннисист года»-2019. За сезон он успел побывать в 9 финалах крупнейших турниров, среди которых был и US Open, в шести из них сыграл подряд (!), при этом завоевал 4 титула (София, Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай), поднялся на рекордное для себя 4-е место рейтинг-листа ATP, впервые сыграл на Итоговом чемпионате ATP (последним представителем России на этом соревновании был Николай Давыденко в 2009-м) и завершил год в статусе пятой ракетки мира. Сейчас Даниил проходит предсезонную подготовку вдали от Москвы – уже 19-21 декабря ему играть в показательном турнире в Абу-Даби. Однако Медведев передал видеообращение для собравшихся в зале: «Надеюсь, что в следующем сезоне я буду продолжать вас радовать своими победами, что их будет только больше. Я буду усердно для этого работать, надеюсь, что буду улучшать свой уровень игры и показывать только лучшие результаты. Большое спасибо Шамилю Анвяровичу, Федерации тенниса России и всем, кто поддерживал меня в этом тяжёлом сезоне. Надеюсь, что дальше будет только лучше». Получать Русский Кубок за Даниила вышли его родители – Ольга и Сергей Медведевы. А вручала им приз первый тренер сына Екатерина Крючкова.

Медведев сейчас лучший в мире. Это реальность Даниил выиграл в Шанхае второй «Мастерс» подряд и опередил Роджера Федерера в чемпионской гонке.

Когда Сергей Медведев начал произносить ответную речь, сразу стало понятно, откуда у Даниила его фирменное чувство юмора: «Я так волнуюсь, но сознание не потеряю. Надеюсь. Мне хочется что-то сказать так, как бы сказал Даниил. Я никогда перед такой большой аудиторией не выступал, а он это делает в последнее время очень часто – говорит перед тысячами людей и говорит всегда интересно. Насколько я понял, его стали уважать не только за теннисное мастерство, но и за то, как он ведёт себя не только на корте, но и вне его. Он становится медиаличностью. Думаю, что он, оказавшись здесь, спросил бы вас: «Скажите, вы правда думаете, что я это заслужил? А?». Зал аплодисментами оценил это перевоплощение и отсыл к тому, как Даниил общался с публикой на US Open, поворачивая ухо и пытаясь услышать нужный ответ.

«Ослепительный молодой русский». Медведев заставил США влюбиться в себя «Зрителей очаровала неуклюжая элегантность Даниила, похожая на элегантность цапли». От ненависти до любви один шаг, и Медведев его сделал.

Ну а «Главной командой года» была признана сборная России в Кубке Дэвиса, которая в обновлённом формате турнира смогла добраться до полуфинала. Вместе с капитаном команды Шамилем Тарпищевым приз получали родители Даниила Медведева, а также мамы Андрея Рублёва и Карена Хачанова. Вручали им кубки Александр Метревели и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который рассказал интересную историю: «Мне особенно приятно вручать кубки в таком тандеме, поскольку в 1973 году я первый раз стал чемпионом Европы в Англии. Турнир проходил во время Уимблдона, и в перерывах между партиями я с удовольствием смотрел, как уверенно на травяных кортах выступал Александр Метревели. Тогда это было открытие советского тенниса для мира. Давно это было, но очень приятно. А со следующего года теннис вошёл в мою программу общефизической подготовки, и в течение 20 лет я активно поддерживал своё здоровье и спортивную форму в том числе с помощью тенниса. И, конечно, я имел большое счастье получать первые советы от Шамиля Анвяровича Тарпищева, поскольку тренировался в Москве на кортах ЦСКА, а он тоже там тренировал своих подопечных».