Дорогой Федерер. Теперь теннисиста можно купить на память в швейцарском банке

Монета с Федерером. Роджер снова впереди всей Швейцарии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», обладатель Кубка Дэвиса и более чем 100 титулов ATP, олимпийский чемпион в паре со Стэном Вавринкой и рекордсмен по длительности пребывания на первой строчке Роджер Федерер станет первым швейцарцем, чьё изображение при жизни появится на выпущенных в его стране памятных монетах. 23 января 2020 года выйдет серебряная монета в 20 франков. Ожидается, что в мае следующего года появится золотая монета в 50 франков, на которой также будет изображён Федерер. Курс франка практически равен курсу доллара; 50 франков можно обменять на 50,5 доллара. Тираж серебряной монеты предполагается в объёме 55 тысяч штук, а золотой – 40 тысяч штук. При этом есть вероятность, что тираж увеличат. Во всяком случае, спрос на предзаказ монет был настолько высоким, что сайт, на котором они продавались, перестал работать уже через несколько часов после публикации новости.

Правительство Швейцарии в своём заявлении по поводу выпуска памятных монет назвало Роджера самым известным швейцарцем и идеальным представителем страны. Также Монетный двор подчеркнул, что причиной выбора Федерера стали не только его спортивные успехи, но и активное участие в благотворительности. Сам Роджер так прокомментировал это в «Твиттере»: «Спасибо Швейцарии и Монетному двору за эту невероятную честь и настоящую привилегию».

Федерер жив, и в этом его проблема. Странная история с кортом великого чемпиона Что нужно сделать величайшему теннисисту современности, чтобы на родине в его честь назвали корт? Немного – всего лишь умереть.

Легенды чешского тенниса

Хотя Федерер станет первым швейцарским теннисистом, чьё изображение появится на монете, но он далеко не первый теннисист, изображение которого используется на тех или иных памятных предметах. Например, в начале 2018 года чешский Монетный двор выпустил целую серию «Легенды чешского тенниса». Для неё были выбраны 18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова (уроженка Праги сначала выступала за сборную Чехословакии, а в 1975-м приняла американское гражданство), трёхкратный чемпион мэйджоров Ян Кодеш, обладательница карьерного «Шлема» в парном разряде Яна Новотна, победитель трёх турниров «Большого шлема» Ярослав Дробны и двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова. Интересно, что Дробны, как и Навратилова, сменил гражданство ещё во время активных выступлений и представлял Египет, а уже после завершения карьеры стал британцем.

Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в трансфобии Легенда тенниса и лесбиянка Мартина Навратилова попала под шквал критики, назвав несправедливым участие трансгендеров в женском спорте.

Силуэт Эдберга пал жертвой толерантности

Швед Стефан Эдберг, единственный обладатель «Большого шлема» среди юниоров и четырёхкратный чемпион взрослого Australian Open (дважды в одиночном разряде и дважды в парном), на 20 с лишним лет стал символом в Австралии. Его силуэт использовался на логотипе Открытого чемпионата Австралии с 1995 года вплоть до ребрендинга, произошедшего в преддверии Australian Open – 2017. По словам директора Australian Open по маркетингу Джо Джулира, решение убрать мужской силуэт было связано с требованиями цифровой эпохи — такой силуэт не соответствует принципу равенства полов. Кстати, Эдберг в 2014-2015 годах тренировал Федерера.

Впервые с 1995 года на логотипе Australian Open нет силуэта Эдберга

Три марки с Джоковичем

Нередко теннисисты и теннисистки фигурировали на почтовых марках. Например, в Австралии выходили марки с изображением Ллейтона Хьюитта (в 2002 году), Саманты Стосур (после победы на US Open – 2011) и Маргарет Корт (много раз, в основном после завершения карьеры). Были марки и с Федерером – в том числе в Австрии после того, как он выиграл «Ролан Гаррос» — 2009, собрав «Карьерный шлем». Швейцария выпустила марку с ним чуть раньше, в 2007-м. Американцы в 2005 году почтили память трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» и борца за права темнокожих Артура Эша, выпустив марку с его изображением.

Также персональных марок удостаивались сербы (мужская команда после победы в Кубке Дэвиса – 2010, плюс Новак Джокович, Янко Типсаревич, Ненад Зимонич, Ана Иванович и Елена Янкович на отдельных марках в преддверии Олимпиады-2008), бельгийки Ким Клейстерс и Жюстин Энен, британец Энди Маррей (в честь победы на ОИ-2012), Петра Квитова и Мартина Навратилова. Марки с Джоковичем, кстати, выходили трижды – помимо двух уже упомянутых, он был на марке, посвящённой признанию его «Человеком 2011 года» в Сербии. Интересно, что существует также марка не с кем-то из игроков, а с турниром – на ней изображён центральный корт «Мастерса» в Монте-Карло.