На Олимпиаду обходными тропами. Свитолина ищет, как попасть в Токио

«Не считаю, что нормально, когда федерация атакует своего топ-игрока»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о перспективах своего участия в ближайших матчах сборной в Кубке Федерации. «Я планирую выступить на Олимпиаде в Токио, и ситуация такая, что мне нужно отыграть ещё один матч за сборную. Но, скажем так, если Федерация тенниса Украины не нуждается в моей помощи, существуют некоторые другие возможности для квалификации на олимпийский турнир, так как я всё-таки топ-игрок в женском теннисе.

Всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня присутствуют физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. В подгруппе много матчей, а приехать и сидеть на скамейке — я не считаю, что это верно. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому, откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись. А со стороны федерации не считаю, что это вообще нормально — атаковать своего топ-игрока. То, в каком свете они меня выставили, было очень некрасиво. Конечно, мы узнаем, какие есть выходы, но это будет только в случае, если вдруг меня не пригласят или у нас будут какие-то проблемы в переговорах».

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«Свитолина и Ястремская не сыграют из-за денег»

Напомним, что ещё в конце января Федерации тенниса Украины опубликовала заявление на тему отказа Свитолиной и Даяны Ястремской играть в сборной в рамках матчей первой группы, которые состоялись в Польше. «Федерация тенниса Украины сообщает, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на ранее достигнутые между сторонами договорённости, не сыграют за сборную в матчах Кубка Федерации в Зеленой Гуре (Польша). Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым.



Не секрет, что все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины», — говорится в заявлении ФТУ.

Даяна прилетела в сборную, несмотря на травму мамы

Свитолина в сборную тогда в итоге действительно не прилетела, объяснив это проблемами со здоровьем после Открытого чемпионата Австралии, а вот Ястремская всё-таки приняла участие в двух матчах. Она выиграла оба своих поединка, но сборная Украины в тех матчах уступила – сначала Швеции, затем Польше. Это, кстати, был дебют Даяны во взрослой сборной.

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Отец Даяны, Александр, тогда объяснил настоящую причину сомнений участия дочери в этих матчах. «В нашей семье произошёл несчастный случай, он произошёл с нашей мамой. Вечером, когда мы вернулись с «Мельбурн-арены», Марина, доставая бутылку с шампанским из сумки, разглядывала её, и в этот момент бутылка взорвалась. Были нанесены очень страшные повреждения. Речь шла о том, что Марина может окончательно потерять зрение. Той же ночью была созвана оперативная хирургическая бригада в составе восьми человек и оперативно сделана операция, которая длилась четыре часа. Очень тяжело быть пережить эти четыре часа, мы не понимали, что происходит. Ребята спасли глаз, это факт, мы им за это очень благодарны, но мы ещё не спасли зрение. Глаз пока не видит на 100%. Особенная благодарность Стефану Гурову, которого так не любит наш господин Зукин. Без Гурова мы бы справились с этой ситуацией, но намного хуже. Благодаря его возможностям, связям и человеческому фактору мы спасли Марине глаз. Также хочу поблагодарить директора Australian Open, который взял на себя всю финансовую составляющую этой трагической ночи.

Капитан сборной Украины: у Ястремской есть некоторые проблемы со здоровьем

Даяна хотела сняться с ближайших турниров и быть рядом со своей мамой. Но 21-го числа, когда Марина более-менее пришла в себя, она взяла Даяну за руку и сказала: «Даяночка, в нашей жизни происходят разные страшные вещи, но мы должны проходить их смело и решительно. То, что произошло, то произошло. Это не должно останавливать тебя ни в коем случае. Ты должна лететь играть Хуахин и Fed Cup. Мы оставили за собой право сыграть два матча за сборную Украины. 5 февраля нашей маме будут делать очередную плановую операцию по попытке восстановления зрения. Несмотря на этот факт, Даяна готова вылететь и сыграть за свою страну два матча. Большее я не могу гарантировать, что она сможет физически, психологически выдержать. Однако мы получили ответ от Ольги Савчук: «Сколько скажут столько и сыграет»! Поверьте, никто и никогда не будет нам указывать, нас могут только попросить!».

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Как видно из этих комментариев, позиции Федерации тенниса Украины и самих теннисисток сильно расходились ещё в начале этого года. В заявлении федерации не упоминались ни происшествие с мамой Ястремской, ни проблемы Свитолиной со здоровьем – упор был сделан исключительно на деньги. Кстати, отец Даяны говорил также, что они никогда не получали никакой поддержки от национальной федерации, и обвинял её членов в отсутствии умения договариваться. Посмотрим, как эта ситуация разрешится в следующем сезоне и что будет с допуском теннисисток на Олимпиаду в Токио-2020.