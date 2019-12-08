Серена Уильямс хочет второго ребёнка. О теннисе после этого можно забыть?

После родов американке будет как минимум 39 лет. В таком возрасте в одиночный разряд мамы двух детей ещё не возвращались.

«Хочу, чтобы у Олимпии был брат или сестра»

Американка Серена Уильямс, являющаяся 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, 14-кратной в парном и двукратной в миксте, а также 4-кратной олимпийской чемпионкой и экс первой ракеткой мира как в одиночном, так и в парном разряде, призналась, что в ближайшее время хочет родить второго ребёнка. «Боже, я так хочу, чтобы у моей дочери Олимпии были брат или сестра. И это желание становится всё сильнее. Ей уже два года, и я хочу, чтобы у моих детей не было большой разницы в возрасте, как и у нас с Винус. Посмотрим, но я точно хочу ещё детей».

Серена Уильямс: я чуть не умерла после родов

Алексис Олимпия Оганян появилась на свет 1 сентября 2017 года. Роды были тяжёлыми, и Серена вернулась на корт позже, чем хотела – изначально она рассчитывала сыграть уже на Australian Open – 2018, но отказалась от защиты титула, который завоевала уже беременной, и провела свой первый матч в феврале в паре с сестрой, Винус. После возвращения в тур Уильямс играла турниры выборочно и не завоевала ни одного титула, потерпев поражение во всех пяти финалах (в том числе в четырёх на турнирах «Большого шлема» — по два раза на Уимблдоне и US Open).

«Я не дышу!» Стали известны жуткие подробности родов Серены Уильямс Сразу после родов всё превратилось в настоящий кошмар. Тромбы в лёгких, операция и тяжёлое восстановление. Когда Серена вернётся на корт?

Корт побеждала и с двумя детьми. Но в 33 года

Сейчас Серене 38 лет. Если она действительно забеременеет второй раз, то родит уже в 39, и будет ли она пробовать после этого вновь вернуться в теннис, неизвестно. В теннисе были случаи, когда девушки выступали и после вторых, и даже после третьих родов, но в более молодом возрасте. Вернуться в профессиональный тур после вторых родов на 40-м году жизни не пробовал никто.

Например, великая австралийка Маргарет Корт (та самая, рекорд которой в 24 титула на «Шлемах» в одиночном разряде упорно пытается превзойти Серена) родила первого ребёнка в 1972 году, когда ей было 29 лет. После этого Корт выиграла ещё три мэйджора в одиночке – Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open в 1973-м. Более того, на каждом из этих турниров она сделала дубль, победив ещё и в паре! В 1974-м она вновь вернулась после родов, выиграв ещё по одному турниру «Большого шлема» в паре и в миксте. Став мамой в третий раз в 1976 году, Маргарет опять вернулась на корт, но вскоре забеременела в четвёртый раз и всё-таки завершила карьеру.

Победы Гулагонг и Дэвенпорт

Другая известная австралийская теннисистка, Ивонн Гулагонг-Коули, родила дочь в 26 лет и вернулась в конце 1977 года, после чего выиграла два мэйджора в одиночном разряде и один в парном. Выступала она и после рождения сына в 1981-м, но больших побед уже не добивалась и завершила карьеру (как одиночную, так и парную) в 1983 году.

Ещё одна знаменитая теннисистка, побеждавшая на турнирах после родов – Линдсей Дэвенпорт. Американка добилась основных успехов (первая строчка рейтинга, три титула на «Шлемах» в одиночке, три в паре) до первой беременности, но уже после того, как стала мамой, завоевала 4 титула WTA. Став мамой второй раз, в одиночный разряд Дэвенпорт уже не вернулась, однако выиграла один турнир в паре. Узнав о третьей беременности, американка окончательно ушла из тенниса.

Отложенное возвращение Клейстерс

Из многодетных мам о возвращении в теннис недавно объявила бельгийка Ким Клейстерс. Она завоевала три титула на «Шлемах» в одиночном разряде после рождения дочери, затем завершила карьеру и родила ещё двух сыновей, а осенью этого года сообщила, что хочет вернуться в тур. Правда, ей пришлось отложить возвращение на неопределённый срок. «Мне пришлось принять решение, что в январе я не смогу участвовать в турнирах. Сейчас я прохожу реабилитацию и залечиваю травму колена. Это неудача, но я полна решимости вернуться на корт. Очень ценю вашу поддержку», — сообщила Ким в ноябре.

Клейстерс возвращается и покажет Серене, как выигрывать «Шлемы», будучи мамой Ким сумела трижды победить на мэйджорах после рождения дочки. Спустя семь лет она снова выйдет на корт, родив уже трёх детей.

Наиболее известные теннисистки последнего времени, игравшие после родов одного ребёнка, помимо Серены – Виктория Азаренко и Вера Звонарёва. Правда, ни одна, ни другая на свой лучший уровень не вышли и пока не завоевали ни одного титула WTA в одиночном разряде после возвращения, побеждая только в паре. Уильямс с точки зрения титулов выступала не лучше, но всё-таки она четырежды доходила до финалов «Шлемов» в одиночном разряде и вернулась в топ-10 одиночного рейтинга, что также можно считать успехом.