Серена Уильямс хочет второго ребёнка. О теннисе после этого можно забыть?

«Хочу, чтобы у Олимпии был брат или сестра»
Американка Серена Уильямс, являющаяся 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, 14-кратной в парном и двукратной в миксте, а также 4-кратной олимпийской чемпионкой и экс первой ракеткой мира как в одиночном, так и в парном разряде, призналась, что в ближайшее время хочет родить второго ребёнка. «Боже, я так хочу, чтобы у моей дочери Олимпии были брат или сестра. И это желание становится всё сильнее. Ей уже два года, и я хочу, чтобы у моих детей не было большой разницы в возрасте, как и у нас с Винус. Посмотрим, но я точно хочу ещё детей».
Алексис Олимпия Оганян появилась на свет 1 сентября 2017 года. Роды были тяжёлыми, и Серена вернулась на корт позже, чем хотела – изначально она рассчитывала сыграть уже на Australian Open – 2018, но отказалась от защиты титула, который завоевала уже беременной, и провела свой первый матч в феврале в паре с сестрой, Винус. После возвращения в тур Уильямс играла турниры выборочно и не завоевала ни одного титула, потерпев поражение во всех пяти финалах (в том числе в четырёх на турнирах «Большого шлема» — по два раза на Уимблдоне и US Open).
Корт побеждала и с двумя детьми. Но в 33 года
Сейчас Серене 38 лет. Если она действительно забеременеет второй раз, то родит уже в 39, и будет ли она пробовать после этого вновь вернуться в теннис, неизвестно. В теннисе были случаи, когда девушки выступали и после вторых, и даже после третьих родов, но в более молодом возрасте. Вернуться в профессиональный тур после вторых родов на 40-м году жизни не пробовал никто.
Например, великая австралийка Маргарет Корт (та самая, рекорд которой в 24 титула на «Шлемах» в одиночном разряде упорно пытается превзойти Серена) родила первого ребёнка в 1972 году, когда ей было 29 лет. После этого Корт выиграла ещё три мэйджора в одиночке – Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open в 1973-м. Более того, на каждом из этих турниров она сделала дубль, победив ещё и в паре! В 1974-м она вновь вернулась после родов, выиграв ещё по одному турниру «Большого шлема» в паре и в миксте. Став мамой в третий раз в 1976 году, Маргарет опять вернулась на корт, но вскоре забеременела в четвёртый раз и всё-таки завершила карьеру.
Победы Гулагонг и Дэвенпорт
Другая известная австралийская теннисистка, Ивонн Гулагонг-Коули, родила дочь в 26 лет и вернулась в конце 1977 года, после чего выиграла два мэйджора в одиночном разряде и один в парном. Выступала она и после рождения сына в 1981-м, но больших побед уже не добивалась и завершила карьеру (как одиночную, так и парную) в 1983 году.
Ещё одна знаменитая теннисистка, побеждавшая на турнирах после родов – Линдсей Дэвенпорт. Американка добилась основных успехов (первая строчка рейтинга, три титула на «Шлемах» в одиночке, три в паре) до первой беременности, но уже после того, как стала мамой, завоевала 4 титула WTA. Став мамой второй раз, в одиночный разряд Дэвенпорт уже не вернулась, однако выиграла один турнир в паре. Узнав о третьей беременности, американка окончательно ушла из тенниса.
Отложенное возвращение Клейстерс
Из многодетных мам о возвращении в теннис недавно объявила бельгийка Ким Клейстерс. Она завоевала три титула на «Шлемах» в одиночном разряде после рождения дочери, затем завершила карьеру и родила ещё двух сыновей, а осенью этого года сообщила, что хочет вернуться в тур. Правда, ей пришлось отложить возвращение на неопределённый срок. «Мне пришлось принять решение, что в январе я не смогу участвовать в турнирах. Сейчас я прохожу реабилитацию и залечиваю травму колена. Это неудача, но я полна решимости вернуться на корт. Очень ценю вашу поддержку», — сообщила Ким в ноябре.
Наиболее известные теннисистки последнего времени, игравшие после родов одного ребёнка, помимо Серены – Виктория Азаренко и Вера Звонарёва. Правда, ни одна, ни другая на свой лучший уровень не вышли и пока не завоевали ни одного титула WTA в одиночном разряде после возвращения, побеждая только в паре. Уильямс с точки зрения титулов выступала не лучше, но всё-таки она четырежды доходила до финалов «Шлемов» в одиночном разряде и вернулась в топ-10 одиночного рейтинга, что также можно считать успехом.
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